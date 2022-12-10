ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະສັດປ່າ

ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນການປົກປັກຮັກ ສາປ່າໄມ້ ແລະສັດປ່າດ້ວຍການຕັ້ງໜ່ວຍລາດຕະເວນ ແລະຈັດທຳລະບົບດ້ານຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກ ບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງ ຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ເປິດເຜີຍວ່າ ADB ລິເລີ້ມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລັດ ຖະບານລາວ ໃນການເຝິກອົບຮົມປະຊາຊົນເພື່ອນຳໃຊ້ອຸບປະກອນທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການເກັບຂໍ້ມູນປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າໃນແຂວງອັດຕະປື ແລະເຊກອງເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍເປັນການຊ່ວຍເຫລືອໃນການຕອບສະໜອງອຸບປະ ກອນ ແລະເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝທາງດ້ານເທັກໂນໂລຂີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ແລະການຈັດເຝິກອົບໂຮມ ກ່ຽວກັບການ ນຳໃຊ້ອຸບປະກອນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນລະບົບ Smart Phone ລະບົບ JIS ແລະລະບົບ GPS ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການລາດຕະເວນ ແລະເກັບຂໍ້ມູນຄວາມໜາແໜ້ນ ຫລືການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ຮວມເຖິງການເພີ້ມຂຶ້ນຫລືລົດລົງຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະສັດປ່າ ຊຶ່ງການເຝິກອົບຮົມໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຈະມີຈຳນວນສະມາຊິກໃນ ທີມລາດຕະເວນເຂົ້າຮ່ວມເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ແລະ ADB ກໍຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອເພີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງ ADB ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
ການສະຫງວນຄວາມຫລາກຫລາຍຊີວະນາໆພັນໄປສູ່ທາງອ້ອມທີ່ ເປັນກະແຈອູ້ມຊູອັນສຳຄັນເພື່ອຮັກສາປ່າ ລະບົບ
ຊີວະພາບ ນີ້ຈະໃຫ້ການຮັກສາສະບຽງຂອງອາຫານ ແລະນ້ຳໃຫ້ແກ່ພວກສັດ ປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຄື່ອນຍ້າຍດ້ວຍ ຄວາມ
ປອດໄພຫລີກລ່ຽງຖະໜົນຫົນທາງ ແລະໂຄງຮ່າງ ແລະເປັນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອຊ່ວຍບໍລິຫານທີມປະຕິບັດງານ ປ່າທ້ອງ
ຖິ່ນ ຄວາມຊໍານານ ແລະເທັກໂນໂລຈີໃໝ່ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ມັນຍັງຊ່ວຍການວາງແຜນອະນາຄົດ ຍັງ ຊ່ວຍພັດທະ
ນາເພື່ອແບ່ງປັນການຕິດຕໍ່ ແລະປ້ອງກັນປ່າໄມ້ ແລະການບໍລິຫານ.
ທາງດ້ານປະຊາຊົນລາວ ທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າໝາຍສຳຄັນທີ່ສະໝັກໃຈເຂົ້າ ຮ່ວມໃນໂຄງການກໍຄື ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະສັດປ່າໄວ້ໃຫ້ລູກຫລານຢ່າງຍາວນານ ໂດຍເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການລາດຕະເວນເພື່ອສະກັດກັ້ນການລັກ ລອບຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນລາວທີ່ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໃນ ການລາດຕະເວນຢູ່ເຂດຮອຍຕໍ່ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນແຂວງເຊກອງ ແລະອັດຕະປື ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ວ່າ:
“ເບື້ອງຕົ້ນຫັ້ນພວກເຮົາກະບໍ່ມີອີ່ສັງ ມີແຕ່ວ່າສິເກັບຂໍ້ມູນແບບເຮົາຂຽນໃສ່ປື້ມໃສ່ສໍຫັ້ນລະ ຈາກນັ້ນເຮົາມີອັນ Tablet ແລ້ວ ຈຶ່ງວ່າໄດ້ນຳໃຊ້ໂຕນັ້ນໃນເມື່ອຈັ່ງຊັ້ນແລ້ວພວກເຮົາເອົານີ້ ໂຕເອງກໍຜູ້ນຶ່ງຈະສະໝັກໃຈຢູໃນໜ່ວຍ ງານໂຕນີ້ ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາ ແລະກວດກາຄືນ ໃຫ້ເປັນການຟື້ນຟູຄືນປ່າ ໃຫ້ມັນເປັນການຍືນຍົງໃນ ອານາຄົດ ເພື່ອເຊັ່ນລູກ ເຊັ່ນຫລານຂອງພວກເຮົາ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເປີດເຜີຍວ່າ ເພື່ອເປັນການສ້າງລາຍຮັບດ້ານເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າງົບປະມານປະຈຳປີ 2022 ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ເປັນກໍລະນີພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ໃນປະລິມານລວມ 450,000 ກວ່າແມັດກ້ອນ ທີ່ຍຶດໄດ້ຈາກຂະບວນການລັກ ລອບຕັດໄມ້ເພື່ອການຄ້າຜິດກົດໝາຍ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາທີ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວໄດ້ໃນມູນຄ່າ 250 ກວ່າລ້ານໂດລາສະຫະລັດນັ້ນ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU) ເຫັນວ່າການລັກລອບຕັດໄມ້ເພື່ອການຄ້າຜິດກົດໝາຍໃນລາວຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍມາ ດ້ວຍເຫດນີ້ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ EU ຈຶ່ງບໍ່ ໝັ້ນໃຈໃນພະລິດຕະພັນໄມ້ແປຮູບຂອງລາວ ວ່າບໍ່ມີສ່ວນປະກອບໃດທີ່ມາຈາກໄມ້ທີ່ຖືກລັກລອບຕັດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງ ຍັງຄົງຈະບໍ່ມີການພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າຜະລິດພະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກລາວ ໄປໃນຕະ ຫລາດ EU ຈົນເຖິງຂະນະນີ້ກໍຍັງກຳນົດເງື່ອນໄຂ 6 ຂໍ້ທີ່ທາງການລາວຕ້ອງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນກໍຄືການ ກຳນົດໃຫ້ນຳເອົາໄມ້ຈາກປ່າຜະລິດເທົ່ານັ້ນ ມາແປຮູບເປັນສິນຄ້າ ການກຳນົດພັນທະທາງດ້ານແຮງງານກັບການ ຜະລິດ ການຂຶ້ນຖະບຽນໝ່ວຍທຸລະກິດຄ້າໄມ້ ການພັດທະນານິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ ການພັດທະນາລະບົບການຄ້ຳປະກັນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍໃຫ້ເປັນເອກກະສານຢ່າງສົມບຸນ ຮວມຕະຫລອດເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາກ ໂຕຈິງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທັງນີ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະປູກຕົ້ນໄມ້ໃນຕະຫລອດປີ 2022 ໃຫ້ໄດ້ 37,200 ເຮັກຕາ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃນນີ້ຈະເປັນການປູກເພື່ອເພີ້ມພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ 7,400 ເຮັກຕາ ປ່າອຸດສາຫະກຳ 24,800 ເຮັກ ຕາ ແລະປ່າໄມ້ເອກກະຊົນ 5,000 ເຮັກຕາ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະຮັກສາພື້ນ ທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 16 ລ້ານເຮັກຕາ ຄິດເປັນອັດຕາການປົກຫຸ້ມ 70 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງລາວໃນປີ 2025
ທັງນີ້ ໂດຍນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ເພື່ອຫ້າມສົ່ງໄມ້ອອກທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດ ນັບ ແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.