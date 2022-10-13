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ວັນພະຫັດ, 13 ຕຸລາ 2022
ຊີວິດຊາວລາວ

ວີ​ໂອ​ເອ​ລາວ ສຳ​ພາດ ທ້າວ​ຊອນ ບົວ​ເສນ​ນະ​ສຸກ ນັກ​ມວຍ​ປ້ຳ ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ ຈາກ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ

ທ້າວ​ຊອນ ບົວ​ເສນ​ນະ​ສຸກ ນັກ​ມວຍ​ປໍ້​າ ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ

ສະ​ບາຍ​ດີ​ທ່ານ​ຜຸ້​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວໃນ​ຕ່າງ​ແດນ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ​ປະ​ຈຳ​ແລງວັນ​ພະ​ຫັດມື້​ນີ້ ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ກັບ ທ້າວ​ຊອນ ບົວ​ເສນ​ນະ​ສຸກ ອາ​ຍຸ 30 ປີ ສຳເລັດປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ຝ່າຍວິ​ທະ​ຍາ​ສາດດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ຫລື Health Siences ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ West Texas A & M ຢູ່​ເມືອງ​ອາ​ມາ​ຣິນ​ໂລ ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ກວດ​ສາຍ​ຕາ ​ຢູູ່ທີ່​ຄ​ລິ​ນິກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ແລະ​ລາວໄດ້ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຫວ່າງ ​ເປັນນັກ​ມວຍ​ປ້ຳ ຊຶ່ງ ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ເລື້ອງ​ນີ້ ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ເຊີ​ນ​ຟັງ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ​ໃນ​ຕ່າງ​ແດນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ້າວ​ຊອນ ບົວ​ເສນ​ນະ​ສຸກ ອ​າ​ຍຸ 30 ປີ ເກີດ​ຢູ່​ເມືອງ​ອາ​ມາ​ຣິນ​ໂລ ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ​ ລາວ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປາກ​ພາ​ສາ​ລາວ​ໄດ້​ດີ. ທ້າວຊອນ ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກ​ສາ​ ຝ່າຍ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ປະ​ກ​ອບ​ອາ​ຊີບ​ເປັນ​ຜູ້​ແທກ​ສາຍ​ຕາຢູູ່​ຄ​ລິ​ນິກ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເມືອງ​ອາ​ມາ​ຣິນ​ໂລ. ນອກ​ຈາກ ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ການແລ້ວ ທ້າວ​ຊອນ​ໃຊ້​ເວ​ລາຂອງ​ລາວ​ໃສ່​ການເຝິກ​ຊ້ອມ ເພື່ອຂຶ້ນ​ເວ​ທີມວຍ​ປໍ້​າ. ທ້າວ​ຊອນ ​ມີ​ຮ່າງ​ກາຍ​ໃຫ​ຍ່ ກ້າມ​ໃຫຍ່ ມີ​ເຫື່ອ​ແຮງ ສູງ 5 ຟິດ 6 ອິນ​ຈ໌ ແລະ​ມີນ້ຳ​ໜັກ 160 ພາວ.

ທ້າວ​ຊອນ ໄດ້​ຮັບ​ອິດ​ທິ​ພົນຢ​າກ​ເປັນ​ນັກ​ມວຍ​ປ້ຳ ຫລື wrestler ມາ​ແຕ່ອາ​ຍຸ 10 ປີ ຈາກ​ກາ​ນເບິ່ງ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ກັບ​ພໍ່​ຕູ້​ຢູ່​ບ້ານ ເພາະ​ວ່າ​ເວ​ລາ​ນີ້ ພໍ່​ຕູ້​ເປັນ​ຜູ້​ດູ​ແລ ​ຫລັງ​ຈາກ​ເລີກ​ໂຮງ​ຮຽນ​. ພໍ່​ຕູ້​ແລະ​ທ້າວ​ຊອນ ​ເບິ່ງມ​ວຍ​ປ້ຳ​ບໍ່ຂາດ. ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ ທ້າວ​ຊອນ ບໍ່​ໄດ້​ລົດ​ລະ​ກັບ​ຄວາມ​ໄຝ່​ຝັນວ່າ​ມື້​ນຶ່ງ​ເວ​ລາ​ລາວ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ມາ ລາວຈະ​ເປັນ​ນັກ​ມວຍ​ປ້ຳໃຫ້​ໄດ້ ຊຶ່ງ​ທ້າວ​ຊອນ ກ່າວ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ສູ່ ວີ​ໂອ​ເອ ຟັງ​ດັ່ງ​ນີ້:

ທ້າວ​ຊອນ ບົວ​ເສນ​ນະ​ສຸກ
ທ້າວ​ຊອນ ບົວ​ເສນ​ນະ​ສຸກ
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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ເວ​ລາ ຂະ​ນ້ອຍ​ອາ​ຍຸ 10 ປີ ຂະ​ນ້ອຍ​ມັກ​ເບິ່ງ​ລາຍ​ການມວຍ​ປ້ຳ​ກັບ​ພໍ່​ຕູ້​ຢູ່​ບ້ານ ​ທຸກໆ​ວັນ​ພະ​ຫັດ ​ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ​ຂະ​ນ້ອຍ​ໄດ້ເຕີບ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ແຟນມວຍ​ປ້ຳ. ຫລັງ​ຈາກ​ຂະ​ນ້ອຍ​ຮຽນ​ຈົບ​ຈາກ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຂະ​ນ້ອຍຢ​າກ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ​ແນວ​ນຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ຍັງ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ຢູ່ນັ້ນ. ​ມີມື້​ນຶ່ງ​ຂະ​ນ້ອຍໄດ້ມີ​ໂອ​ກາດ​ໄປ​ເບິ່ງ​ການແຂ່ງ​ຂັນ​ມວຍ​ປ້ຳ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່ເມືອງລຸບ​ບັອກ (Lubbock) ​ໃນ​ລັດເທັກຊັ​ສ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສະ​ໜາມມວຍ​ ຢູ່ຫ່າງ​ຈາກ​ບ້ານສອງ​ຊົ່ວ​ໂມງ. ເວ​ລາ​ຂະ​ນ້ອຍໄດ້​ໄປ​ເຫັນ​ແລ້ວ ​ຂະ​ນ້ອຍ​ມີ​ຄວາມຕິດ​ໃຈເປັ​ນ​ພິ​ເສດ. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເລີ້​ມ​ຕົ້ນ​ເຝິກ​ຊ້ອ​ມ ເພື່ອຮຽນ​ຮູ້ພິກ​ໄຫວ ລີ​ລາການເໜັງ​ຕີງ ​ແລະ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ທີ່ສິດ​ສອນ​ໂດຍ​ຄູ​ເຝິກ ​ຊື່ວ່າ​ ນຽວ ຄິງ.”

ວິ​ຊາ​ອາ​ຊີບຂອງ​ທ້າວ​ຊອນ ເປັນ​ຜູ້​ກວດ​ສາຍ​ຕາ ແລະ​ແທກ​ສາຍ​ຕາ​ໃຫ້​ແກ່​ຄ​ລິ​ນິກ​ປົວ​ຕາ. ​ຫລັງ​ຈາກ​ເລີກວຽກ​ງານແລ້ວ ທ້າວ​ຊອນ ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ນີ້​ກະ​ກຽມເຝິກ​ຊ້ອມ​ຂຶ້ນ​ເວ​ທີ​ມວຍ​ປ້ຳ ໂດຍ​ສະ​ເພາະຢູ່ໃນ​ວັນ​ເສົາ ແລະ​ອາ​ທິດ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປແຂ່ງ​ຂັນ​ຢູ່ຫລາຍໆ​ລັດ ໂດ​ຍ​ເພາະ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ຊຶ່ງ​ທ້າວ​ຊອນ ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ:

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ລິງໂດຍກົງ

“ຂະ​ນ້ອຍ​ເລີ້ມ​ຮຽນ​ມວຍ​ປ້ຳ​ເວ​ລາ​ອາ​ຍຸ 29 ປີ ຫວ່າງ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້ ຂະ​ນ້ອຍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ຫລາ​ຍໆ​ຢ່າງກ່ຽວ​ກັບ​ຢູ່​ເທິງ​ເວ​ທີ​ມວຍ​ປ້ຳ ເຊັ່ນ​ວ່າ​ວິ​ທີ​ລົ້ມ​ລົງ ວິ​ທີຕຳ​ກັນ ຮຽນຮູ້​ຈິດ​ຕະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ເລ້​ຫລ່ຽມ​ການ​ເໜັງຕີງ​ຂອງ​ຄູ່​ຕໍ່​ສູ້ມວຍ​ປ້ຳ ຮຽນ​ຮູ້​ທ່າ​ທີ​ເປັນ​ພະ​ເອກ ຫລືເປັນຄົນ​ຮ້າຍ ເພື່ອ​ດືງ​ດູດ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊົມໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນ​. ຂະ​ນ້ອຍສູງ 5 ຟິດ 6 ອິນ​ຈ໌ ​ມີນ້ຳ​ໜັກ 160 ພາວ. ຖ້າ​ເບິ່ງ​ໃນ​ອີກ​ແງ່​ນຶ່ງ​ແລ້ວ ຄົນຈະ​ເວົ້າວ່າ ຂະນ້ອຍ​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກຫລາຍກວ່າ​ນັ້ນ ​ປະ​ມານ 170 ພາວ. ຄູ່​ຕໍ່​ສູ້ຂະ​ນ້ອຍ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ວ່າຕ້ອງ​ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ​ເທົ່າ​ກັນ ບາງ​ຄົນ​ຮອດ 300 ພາວ​ກໍ​ມີ ​ແລະ​ບາງ​ຄົນ​ກໍ​ນ້ອຍກວ່າ​ນັ້ນ​ກໍ​ມີ.”

ຖ້າ​ທ່ານ​ສັງ​ເກດ​ເບິ່ງມວຍ​ປ້ຳ ຫລາ​ຍ​ຄັ້ງ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ ຄູ່​ຕໍ່​ສູ້​ບໍ່ມີ​ນ້ຳ​ໜັກ ແລະ​ຮູບ​ຮ່າງ​ເທົ່າທ່​ຽມ​ກັນ ຊຶ່ງ​ເລື້ອງ​ນີ້​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ພິກ​ໄຫວ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ ຊຶ່ງ​ທ້າວ​ຊອນ ກ່າວ​ເຖິງ​ຕອນ​ນີ້​ວ່າ:

ທ້າວ​ຊອນ ບົວ​ເສນ​ນະ​ສຸກ
ທ້າວ​ຊອນ ບົວ​ເສນ​ນະ​ສຸກ
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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

“ຄູ່​ຕໍ່​ສູ້​ຂອງ​ຂະ​ນ້ອຍ​ມີນ້ຳ​ໜັກ​ ແລະ​ຮູບ​ຮ່າງຕ່າງ​ກັນ ນ້ອຍ ແລະ​ໃຫ​ຍ່. ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ​ຂະ​ນ້ອຍ​ກິນ​ໄດ້​ທຸກ​ຢ່າງ​ຮວມ​ທັງ​ອາ​ຫານ​ລາວ ອາ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ​ກິນ​ຊີ້ນ ກິນ​ຜັກເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຮ່າງ​ກາຍ​ໃຫ​ຍ່ແຂງ​ແຮງ​ສົມ​ບຸນ​ດີ ແລະ​ບາງ​ຄັ້ງ​ຂະ​ນ້ອຍ​ໄດ້ຂີ້ລັກ​ຕົນ​ເອງ​ກິນ​ຂອງ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ຕໍ່ຮ່າງ​ກາຍ. ​ຂະ​ນ້ອຍ​ເປັນ​ນັກມ​ວຍ​ປ້ຳ​ອິດ​ສະ​ຫລະ ​ບໍ່ມີ​ສັນ​ຍາ​ຈ້າງ​ກັບ​ລໍ​ລິ​ສັດໃດ ບາງຄັ້ງ​ຂະ​ນ້ອຍຂຶ້ນ​ເວ​ທີຢູ່​ເມືອງ​ອາ​ມາ​ຣິນ​ໂລ ບາງ​ອາ​ທິດ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ລັດ​ແຄນ​ຊັ​ສ ຫລື​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ລັດ​ອາ​ຣີ​ໂຊນ​າ ຂະ​ນ້ອຍຕ້ອງ​ໄດ້ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ. ​ນາຍ​ໜ້າ​ຜູ້​ຈັດ​ແຈງ​ໃຫ້​ຂະ​ນ້ອຍ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ຊື່​ວ່າ ທ​ຣຸຍ ມາ​ຕີ​ເນ​ສ ລາວ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ ແລະ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ໄປແຂ່ງຂັນຫລາຍໆ​ແຫ່ງໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.”

ສຳ​ລັບຄົນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຊາວ​ເອ​ເຊຍ ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ເຝິກ​ແອບ​ໃຫ້ມີ​ກ້າມ​ເນື້ອ​ໃຫຍ່ ແຕ່​ຄວາມ​ສູງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ທຽບກັບ​ພວກຊາວ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ແລະ​ເຜົ່າ​ພັນ​ອື່ນໆໄດ້ ທີ່ເຂົາ​ເຈົ້າມີເຊື້ອ​ກຳ​ມະ​ພັນຕິດມາ​ນໍາ​ແຕ່​ເກີດ. ແຕ່​ວ່າ ທ້າວ​ຊອນບໍ່​ໄດ້ ​ໃຫ້​ເລື້ອງ​ນີ້​ເປັນ​ອຸບ​ປະ​ສັກ​ສຳ​ລັບລາວ ຊຶ່ງ​ທ້າວ​ຊອນ ກ່າວ​ວ່າ:

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ເຊີນ​ຟັງ​ທ້າວ​ຊອນ ບົວ​ເສນ​ນະ​ສຸກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ
​ແມ່​ຍິງ​ລາວ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເກັ່ງ​ກ້າ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ
​ແມ່​ຍິງ​ລາວ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເກັ່ງ​ກ້າ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ

“ມວຍ​ປ້ຳ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການຟ້ອນ​ບາ​ເລ ຈະ​ຕ້ອງ​ມີເຈັບຢູ່​ສະ​ເໝີ​ ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ຂະ​ນ້ອຍເຈັບ​ຢູ່​ບ່າ​ໄຫລ່ ແລະ​ກ້າມ​ເນື້ອ. ຄວາມ​ເຈັບ​ເຫ​ລົ່າ​ນີ້​ແລ້ວ​ແຕ່​ສະພາບການຢູ່ ​ເທິ​ງ​ເວ​ທີ​ ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໜ້ອຍ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ​ທີ່​ອາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ. ໂຊກ​ດີ​ທີ່ຂະ​ນ້ອຍ​ຍັງ​ບໍ່​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ກະ​ດູ​ກ​ໃນຮ່າງ​ກາຍ​ຫັກ​ເທື່ອ. ຂະ​ນ້ອຍ​ຕ້ອງ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ສາມ​ເທື່ອ​ຕໍ່​ອາ​ທິດ ​ແລະ​ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເກືອບ​ທຸກວັນ​ເສົາ ແລະວັນ​ອາ​ທິດ. ບາງ​ເທື່ອ​ກໍ​ແຂ່ງ​ຂັນ ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ອາ​ມາ​ຣິນ​ໂລ ບາງ​ເທື່ອ​ຕ້ອງ​ໄດ້ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ໄກ ແລ້ວ​ແຕ່​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ ແລະ​ໄດ້ຮັບ​ຄ່າ​ຈ່າ​ຍ​ຄ່າ​ເດີນ​ທາງ ແລະ​ທຳ​ນຽມ. ​ຂະ​ນ້ອຍ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຫລິ້ນ​ກິ​ລາ​ນີ້​ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ​ເບື່ອ ຫລືຮອດອາ​ຍຸ 40 ປີ ແລ້ວ​ແຕ່​ເຫື່ອ​ແຮງ​ວ່າ​ຈະ​ທົນ​ໄປ​ໄດ້​ອີກຫລາຍ​ປານ​ໃດ.”

ທ້າວ​ຊອນ ໄດ້​ກ່າວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ໂດ​ຍ​ສະ​ແດງ​ຄວ​າມ​ສາ​ມາດ​ການ​ປາກ​ພາ​ສາ​ລາວ ແລະ​ອາ​ຫານ​ລາວ​ທີ່​ລາວ​ມັກສູ່ ວີ​ໂອ​ເອຟັງ​ ດັ່ງ​ນີ້​:

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​ທ​້າ​ວ​ຊອນ ເວົ້າ​ພາ​ສາ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ສັນ​ລະ​ເສີນ ແລະ​ບໍ່​ຄາດຄິດ​ໄວ້​ເລີຍ​ວ່າ ຄົນເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ລຸ້ນໃໝ່​ ເຂົາ​ເຈົ້າພາ​ກັນ​ຫລິ້ນ​ກິ​ລາ​ມວຍ​ປ້ຳ. ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ ມີ​ຢູ່​ສອງ​ສາມ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ມີ​ທັງ​ແມ່​ຍິງ ແລະຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ພາ​ກັນ​ຫລິ້ນ​ມວຍ​ປ້ຳ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.​ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມີ​ເຊື້ອ​ພັນ​ຮູບ​ຮ່າງ​ນ້ອຍ ຍ້ອນມັກ​ກິນ​ເຂົ້າ​ໜຽວ ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ພິກ​ໄຫວ ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ຄູ່​ຕໍ່​ສູ້​ໄດ້ ​ບໍ່​ວ່າ​ນ້ອຍ ແລະ​ໃຫ​ຍ່.

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