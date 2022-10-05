ເກືອບນຶ່ງອາທິດແລ້ວ ທີ່ລົມພາຍຸເຮີຣິເຄນອຽນ (IAN) ໄດ້ພັດເຂົາຖະຫລົ່ມລັດຟລໍຣິດາຍັງເປັນຫົວຂໍ້ຂ່າວໃຫຍ່ທີ່ສ້າງຄວາມຫາຍຍະນະຢ່າງເປັນປະຫວັດການ. ຜູ້ທີ່ບໍ່ຍົກຍ້າຍຕາມຄຳສັ່ງຂອງທາງການ ສາມາດເອົາໂຕລອດ ແລະເສຍຊີວິດຈາກຝົນຕົກໜັກ ຄື້ນຟອງທະເລໄຫລເຂົ້າຖ້ວມບ້ານເຮືອນຫລາຍພັນຫລັງ ແລະຂົວຫັກພັງ ຖືກຕັດຂາດຈາກການຄົມມະນາຄົມ.
ທ່ານອຸດົມ ໄຊຍະພອນ ຄົນລາວອາເມຣິກັນຜູ້ນຶ່ງຢູ່ເມືອງແທມປາ ລັດຟລໍຣິດາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍຕາມຄຳສັ່ງທາງການ ແລະໂຊກດີທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ທ່ານໄດ້ ກ່າວສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ສອງລ້ານຫ້າແສນຄົນ ໄດ້ຍົກຍ້າຍເລິກເຂົ້າໄປຈາກຝັ່ງທະເລ. ຫລາຍລ້ານຫລັງຄາເຮືອນບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະເກີດໄຟໄໝ້ຍ້ອນສາຍໄຟທີ່ຂາດຕົກລົງມາໃສ່. ການຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ປັດຈຸບັນໂຕເລກຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງຢ່າງໜ້ອຍ 100 ກວ່າຄົນແລ້ວ. ພາຍຸອຽນໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຂຶ້ນໄປພາກເໜືອຫາ ລັດຄາໂຣໄລນາ ແລະຈໍເຈຍ ທັງໝົດນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະສູນເສຍດ້ານເສດຖະກິດ ຄາດປະມານ 55 ພັນລ້ານໂດລາ. ຫລາຍຄົນໄດ້ສູນເສຍຊັບສິນທຸກຢ່າງ ເຖິງແມ່ນລັດຖະບານກາງ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແຕ່ຊີວິດຈະບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະຈະໃຊ້ເວລາປົວແປງ ຢູ່ອີກຫລາຍປີ.