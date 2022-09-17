ລັດຖະບານລາວອະນຸມັດເປັນກໍລະນີພິເສດ ໃຫ້ສົ່ງອອກໄມ້ 450,000 ກວ່າແມັດກ້ອນ ທີ່ຢຶດໄດ້ຈາກຂະບວນ ການຄ້າເຖື່ອນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການເພີ້ມການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 70 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2025 ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ເປີດເຜິຍວ່າ ເພື່ອເປັນການສ້າງລາຍຮັບດ້ານເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດໃນແຜນການງົບປະມານປະຈຳປີ 2022 ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດເປັນກໍລະນີພິເສດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ໃນປະລິມານລວມ 450,000 ກວ່າແມັດກ້ອນ ຊຶ່ງຍຶດໄດ້ຈາກຂະບວນ ການລັກລອບຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍຄາດວ່າຈະສ້າງລາຍຮັບໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມ 250 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່ລາຍຮັບໃນລະດັບດັ່ງກ່າວ ກໍຄິດເປັນພຽງ 35 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າໄມ້ ທີ່ຖືກລັກ ລອບ ຕັດໃນແຕ່ລະປີ ເມື່ອລວມກັບການແຈ້ງເທັດກ່ຽວກັບປະລິມານການສົ່ງອອກທີ່ເປັນຈິງດ້ວຍແລ້ວຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ລັດ ຖະບານລາວ ສູນເສຍລາຍຮັບຈຳນວນຫລາຍໃນແຕ່ລະປີ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລາວຢືນຢັນວ່າ:
"ພັນທະທາງດ້ານງົບປະມານ ຫລືວ່າຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສຂອງພະນັກງານລວມກັບ ນັກທຸລະກິດຈຳນວນນຶ່ງມີ ຄວາມບໍ່ໂປ່ງໃສ ອັນນີ້ມີແນ່ນອນ ຂ້າພະເຈົ້າສິບໍ່ເວົ້າຢູ່ດ່ານໃດ ແຕ່ໂຕເລກໂຕຈິງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປເຫັນວ່າຂະແໜງການກະສິກຳ ອະນຸມັດສົ່ງອອກຫັ້ນ 9 ແສນ ແຕ່ໂຕເລກຜ່ານດ່ານມີແຕ່ 5 ແສນ ແລ້ວບໍ່ເຫັນ 4 ແສນຈັກ ໄປໃສ ອັນນີ້ມັນມີໂຕຈິງຈັ່ງຊັ້ນ ລາຍຮັບກໍຢູ່ນີ້ແຫລະ ນອກຈາກນີ້ອອກໄປແລ້ວ ຈ່າຍກັບມາກໍບໍ່ໄດ້ຜ່ານລະບົບ ທະນາຄານ ເຂົາກໍບໍ່ສາມາດຈະຮັບຜິດຊອບໄດ້.”
ສ່ວນທ່ານເພັດ ພົມພິທັກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ກຳ ນົດເປົ້າໝາຍຈະປູກຕົົ້ນໄມ້ໃນປີ 2022 ໃຫ້ໄດ້ 37,200 ເຮັກຕາ ໃນທົ່ວປະເທດໃນນີ້ ຈະເປັນການປູກເພື່ອ ເພີ້ມພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ປ່າປ້ອງກັນ 7,400 ເຮັກຕາ ປ່າອຸດສາຫະກຳ 24,800 ເຮັກຕາ ແລະປ່າໄມ້ເອກກະ ຊົນ 5,000 ເຮັກຕາ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະຮັກສາພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 16 ລ້ານເຮັກຕາ ທີ່ຄິດເປັນອັດຕາການປົກຫູ້ມປ່າໄມ້ 70 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງລາວໃນປີ 2025 ຊຶ່ງ ແບ່ງເປັນປ່າໄມ້ 3 ປະເພດ ກໍຄື ປ່າສະຫງວນ 4.7 ລ້ານເຮັກຕາ ປ່າປ້ອງກັນ 8.2 ລ້ານເຮັກຕາ ແລະປ່າຜະລິດ ຫລືປ່າອຸດສາຫະກຳແປຮູບໄມ້ 3.1 ລ້ານເຮັກຕາ ຕາມລຳດັບ ແຕ່ການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ ໃນການປະຕິບັດໂຕຈິງນັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ນອກຈາກວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນລາວຢ່າງແທ້ ຈິງເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານເພັດ ຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາຈະສູ້ຊົນເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ທີ່ຍັງມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໄປຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງຊີວິດຂອງປະ ຊາຊົນ ຢູ່ໃນເຂດປ່າໄມ້ດ້ວຍການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ຕິດພັນກັບການຈັດສັນທີ່ດິນ ມອບດິນ ມອບ ປ່າໃຫ້ປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ພັດທະນາ ແລະນຳໃຊ້ແບບຍືນຍົງ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ເປັນສິນຄ້າຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມກັບທ່າແຮງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ອອກຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ເພື່ອຫ້າມສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງເຄື່ອຂ່າຍການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນທີ່ມີລັກຊະນະ ຂ້າມຊາດ ແລະມີພະນັກງານລັດເຂົ້າໄປມີສ່ວນຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຍາກຕໍ່ການປາບປາມ ໂດຍໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານໄດ້ກວດກາ ໂຮງງານແປຮູບໄມ້ 3,454 ແຫ່ງໃນຊ່ວງ 5 ປິທີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າ 2,364 ໂຮງງານໄດ້ ໃຫ້ການສົ່ງເສີມ ແລະຊື້ໄມ້ຈາກຂະບວນການລັກລອບຕັດໄມ້ ຈຶ່ງສັ່ງໃຫ້ຍຸດກິດຈະການທັງ 2,364 ແຫ່ງ ແລະຍັງຕິດຕາມກວດກາ 1,090 ແຫ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງຖືເປັນສາເຫດສຳຄັນ ທີ່ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ທາງການຄ້າສະຫະພາບຢູໂຣບ (EU) ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າໄມ້ສຳເລັດຮູບຈາກລາວ ເພາະບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າທາງການລາວຈະສາມາດຢຸດຢັ້ງການລັກລອບຄ້າໄມ້ເຖື່ອນໄດ້ຢ່າງຄັກແນ່ ຈຶ່ງໄດ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂໃນ 6 ດ້ານ ທີ່ທາງການລາວຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນກໍຄື ການກຳນົດໃຫ້ນຳເອົາໄມ້ຈາກປ່າຜະລິດເທົ່ານັ້ນມາແປຮູບເປັນສິນຄ້າ ການກຳນົດພັນທະໃນດ້ານແຮງງານກັບການຜະລິດ ການຂຶ້ນທະບຽນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຄ້າໄມ້ ການພັດທະນາ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບປ່າ ໄມ້ ການພັດທະນາລະບົບການຄ້ຳປະກັນໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ໃຫ້ເປັນເອກກະສານທີ່ສົມບຸນ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງແທ້ຈິງ ຫາກບໍ່ສະນັ້ນແລ້ວກໍຈະຍັງບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບຈາກລາວຕໍ່ໄປ