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ວັນເສົາ, 03 ກັນຍາ 2022
ລາວ

ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈີນ ລົງ​ທຶ​ນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຫາ​ແຮ່​ທາດ​ທີ່​ຫາ​ຍາກ ແລະ​ເງິນ Crypto ໃນ​ລ​າວ

ຄົນ​ຫາ​ປາ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ກຳ​ລັງ​ຂວ້າງ​ແຫ​ ຢ​ູ່​ລຳ​ນ້ຳ​ຂອງ ທີ່​ຫລວງ​ພ​ຣະ​ບາງ

ບໍລິສັດຈີນສອງ 2 ລາຍໄດ້ລົງທຶນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ 2 ພື້ນທີ່ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະອີກ 13 ບໍລິສັດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດທົດລອງທຸລະກຳໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະຊື້ຂາຍເງິນ Crypto ໃນລາວ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫລງວ່າລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ 2 ບໍລິສັດຈີນດຳເນີນການສຳຫລວດ ແລະຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຫາຍາກ ຫລື (Rare Earth) ຢູ່ໃນ 2 ພື້ນທີ່ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງກໍ ຄື ບໍລິສັດຊຸນຕ້າພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຂຸດຄົ້ນໃນພື້ນທີ່ 3 ກິໂລແມັດມົນທົນ ທີ່ເຂດບ້ານປຸງ ແລະບ້ານນາຂີ່ ເມືອງຜາໄຊ ແລະບໍລິສັດຕົງ ຫລິງເຊິນພັດທະນາບໍແຮ່ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການຂຸດຄົ້ນໃນພື້ນທີ່ 25.28 ກິໂລແມັດມົນທົນ ທີ່ບ້ານໃໝ່ ແລະບ້ານນາສາບ ເມືອງຜາໄຊ ໂດຍຜ່ານມາທັງ 2 ບໍລິສັດ ໄດ້ທຳການຂຸດເຈາະເພື່ອສຳຫລວດຫາແຮ່ທາດດັ່ງກ່າວແລ້ວຈຳນວນເຖິງ 30 ຂຸມ ແລະຍັງຈະສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນຈົນຄົບອາຍຸສຳປະທານໃນກາງປີ 2025 ຊຶ່ງຖ້າຫາກພົບວ່າ ມີປະລິມານແຮ່ທາດຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ ກໍຈະລົງທຶນຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຂຶ້ນມານຳໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ ແລະໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫລື (ICT) ຕໍ່ໄປ.

ພ້ອມກັນນີ້ທາງການລາວຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ 13 ບໍລິສັດຈາກຈີນດຳເນີນການທົດລອງເຮັດທຸລະກຳ ໃນການຂຸດຄົ້ນ ແລະຊື້ຂາຍເງິນ Crypto ໃນລາວດ້ວຍ ໃນນີ້ມີ 11 ບໍລິສັດດຳເນີນການທົດລອງຂຸດຄົ້ນ ແລະ 2 ບໍລິສັດທົດລອງການຊື້ຂາຍເງິນ Crypto ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີລາຍໄດ້ຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານດັ່ງກ່າວ ລວມເຖິງ ເງິນອາກອນມອບເໝົາ ແລະການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງບັນດາບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນເງິນ Crypto ດັ່ງກ່າວດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານສອນໄຊ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:

“ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການທົດລອງແລກປ່ຽນ ຊື້ຂາຍເງິນ Crypto ເພື່ອເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະ ມານ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນໄດ້ອະສຸມັດ 13 ບໍລິສັດ ແລະມີ 11 ບໍລິສັດດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນແລ້ວກະມີ 2 ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຕະຫລາດຊື້ຂາຍ Crypto ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາກໍສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ ຈາກການຊື້ສິດອະນຸຍາດ ແລະມອບພັນທະແບບມອບເໝົາໃນຈຳນວນ 11.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.”

ທັງນີ້ໃນຊ່ວງປີ 1988-2021 ລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸມັດການລົງທຶນ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຕ່າງປະເທດໃນລາວຈຳນວນ 4,775 ໂຄງການຊຶ່ງມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມກວ່າ 45,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ເປັນການລົງທຶນ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຈີນເຖິງ 821 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າລົງທືນລວມເກີນກວ່າ 16,000 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງກວມເອົາເກີນກວ່າ 35 ເປີເຊັນ ຂອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດທັງໝົດໃນລາວ ສ່ວນໃນຊ່ວງ 6 ເດືນຕົ້ນປີ 2022 ນີ້ ບັນດາບໍລິສັດຈີນກໍຍັງໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວເພີ້ມຂຶ້ນອີກເຖິງ 112 ໂຄງການ ອັນເຮັດໃຫ້ຈີນມີການລົງທຶນໃນລາວ 933 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມເກີນກວ່າ 18,000 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈຶ່ງຍັງເປັນກຸ່ມລົງທຶນອັນດັບທີ 1 ໃນລາວຕໍ່ໄປໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນພາກການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດນັ້ນ ຍັງປາກົດວ່າ ມີບັນດາບໍລິສັດຈີນ ໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນເພີ້ມຂຶ້ນເປັນພິເສດ ແຕ່ດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ມີປະສິດທີພາບຕ່ຳຂອງພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນລາວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີລາຍຮັບຈາກພາກຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳດ້ວຍເຊັ່ນ ກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:

“ສິ່ງສຳຄັນພວກເຮົາເກັບລາຍຮັບບໍ່ໄດ້ໃນຜ່ານມານນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໃນຂົງເຂດ ບໍ່ແຮ່ໃນຂົງເຂດອັນນີ້ ພວກເຮົາຮົ່ວໄຫລຫລາຍ ນອກຈາກເຂົ້າຕົວປະລິມາດແລ້ວ ຕົວຄຸນນະພາບແລ້ວ ຍັງຕົວລາຄາອີກ ເຮົາເກັບໄດ້ຈາກການຂຸດຄົ້ນ ສົງອອກແຮ່ທາດທັງໝົດ 82 ໂຄງການນີ້ ເຮົາໄດ້ປີນຶ່ງບໍ່ຮອດ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທັງຄ່າຄາດຫລວງ ທັງຄ່າຕ່າງໆ ຖ້າທຽບໃສ່ທ່າແຮງທີ່ເຮົາມີຢູ່ນີ້ເຮົາເກັບບໍ່ທັນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເຮັດການທົດລອງສົ່ງອອກແຮ່ເຫລັກ ແລະເຫັນດີວ່າຄວນໄດ້ຈຳກັດ ລັດຖະບານປັດຈຸບັນກະໄດ້ຍຸຕິແລ້ວກະສົ່ງອອກແຮ່ເຫລກນີ້ ກໍແມ່ນເພື່ອທົດລອງວ່າເກັບວິທີນີ້ກັບເອົາເກັບຕາມກົດໝາຍອັນໃດລັດຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫລາຍກວ່າຫລັງຈາກສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນແລ້ວ ຈຶ່ງມາປັບປຸງກົດໝາຍ.”

ໂດຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສຳຫລວດພົບແຮ່ທາດໃນລາວຫລາຍກວ່າ 570 ແຫລ່ງ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 162,104 ກິໂລແມັດມົນທົນ ຄິດເປັນ 68 ເປີເຊັນ ຂອງພື້ນທີ່ທັງໝົດຂອງລາວ ໃນນີ້ທາງການລາວໄດ້ອະນຸຍາດສຳປະທານໃຫ້ແກ່ເອກກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງຊາດໄປແລ້ວ 649 ລາຍ ໃນ 942 ກິດຈະການທົ່ວປະເທດ ສ່ວນແຫລ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ 90 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງເກືອບ 11,000 ເມກາວັດນັ້ນ ກໍໄດ້ສົ່ງອອກເຖິງ 75 ເປີເຊັນ.

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