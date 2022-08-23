ທາງການລາວຈະເລີ້ມການພັດທະນາແຂວງອຸດົນໄຊ ໃຫ້ເປັນສູນກາງເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ Logistic ຢ່າງຄົບວົງຈອນໂດຍແນໃສ່ການເປັນສູນກາງ ໃນການສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງລາວ ຈີນ ຫວຽດນາມ ໄທ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານບຸນຄົງ ລ້າຈຽມພອນ ເຈົ້າແຂວງໆອຸດົມໄຊ ຖະແຫລງວ່າ ອຳນາດການ ປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ ຈະເລີ້ມລົງ ມື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ກ້າວໄປເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ ລະບົບ Logistic ຢ່າງ ຄົບວົງຈອນ ໂດຍແນໃສ່ການພັດທະນາແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ເປັນສູນກາງໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ລະຫວ່າງພາກເໜືອຂອງລາວ ກັບຈີນ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ຊຶ່ງໃນໄລຍະທີນຶ່ງຂອງແຜນການ ຈະເລີ້ມດ້ວຍແຜນການພັດທະນາທ່າບົກ ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານີລົດໄຟລາວຈີນ ດັ່ງທີທ່ານບຸນຄົງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ເຮົາໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທາງລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງ ລະກະໄດ້ພວມກະກຽມດຳເນີນນີ້ກະແມ່ນ Logistic ພວກເຮົານີ້ ສິ ມີທ່າບົກອັນນຶ່ງຢູ່ອຸດົມໄຊ ແລ້ວຖັດຈາກນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ ດຽວນີ້ລະແມ່ນການບໍລິການທາງ ຜ່ານ ຊຶ່ງພວກເຮົາມີສະຖານີລົດໄຟໃຫຍ່ ແລ້ວກໍຈະເຊື່ອມຕໍ່ ໄປຕາເວັນຕົກນີ້ກະໄປຫາ ປະເທດໄທນີ້ ແລະໄປຕາ ເວັນ ອອກ ກະໄປຫວຽດນາມ ຊຶ່ງໃນນີ້ ກະມີພາກເໜືອຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ທີ່ມາຂຶ້ນຢູ່ນີ້ ນັບທັງສິນຄ້ານັບທັງຜູ້ ໂດຍ ສານ ແລະກະມີທາງແຂວງພົງສາລີ ມາຮ່ວມສະຖານີລົດໄຟ ຢູ່ອຸດົມໄຊ.”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂອງໄທຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານໄທໄດ້ວາງແຜນການພັດທະນາລະ ບົບ Logistic ທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2029 ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງແຜນການພັດທະນາລະບົບ Logistic ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວ ມຽນມາ ແລະຈີນດ້ວຍ ໂດຍລັດຖະ ບານ ໄທໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະພັດທະນາຈັງຫວັດຊຽງຮາຍ ໃຫ້ເປັນສູນກາງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍເງິນ ລົງ ທຶນຫລາຍກວ່າ 1 ແສນລ້ານບາດ ສຳລັບໂຄງການຂະຫຍາຍສະໜາມບິນສາກົນຊຽງຮາຍ ໂຄງການພັດທະ ນາສູນ ປ່ຽນຖ່າຍຮູບແບບ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນໄທລາວ ທີ່ຊຽງຂອງ ແລະຫ້ວຍຊາຍ ໂຄງການ ສ້າງທາງ ລົດໄຟຈາກເດັນໄຊ ຊຽງຮາຍ ຊຽງຂອງ ໄປເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວທີ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ໂດຍທາງການໄທຄາດ ວ່າ ລັດຖະ ບານລາວກັບຈີນ ຈະຮ່ວມລົງທຶນ ໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຈາກບໍ່ເຕັນ ມາທີ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໃນ ໄລຍະດຽວກັນ ແຕ່ສຳລັບໃນປີ 2022 ທາງການໄທ ຈະເຈລະຈາກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເພື່ອເປີດ ດ່ານຊາຍແດນ ລະຫວ່າງກັນເພີ້ມຂຶ້ນອີກ 12 ແຫ່ງ ຊຶ່ງໃນນີ້ລວມເຖິງດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວກັບໄທດ້ວຍ ເຖິງ 8 ແຫ່ງ ດັ່ງທີ່ ທ່ານຈຸລິນ ລັກຊະນະວິດສິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ຢືນຢັນວ່າ:
“ປັດຈຸບັນເຮົາມີ 97 ດ່ານ ເຮົາເປີດໄປແລ້ວ 48 ດ່ານ ແລ້ວກໍຍັງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເປີດ ໃນປີ 65 ອີກ 12 ດ່ານ ກໍຄື ຈຸດຜ່ານແດນຖາວອນອຳເພີຊຽງຄານ ຈັງຫວັດເລີຍ ຈຸດຜ່ອນປົນບ້ານໝໍ້ ອຳເພີສີຊຽງໃໝ່ ດ່ານຜ່ານແດນຖາ ວອນ ທ່າທຽບເຮືອໜອງຄາຍ ຈຸດຜ່ານແດນຖາວອນທ່າທຽບເຮືອເທດສະບານນະຄອນພະນົມ ຈຸດຜ່ານແດນຖາວອນ ທ່າທຽບເຮືອມຸກດາຫານ ຈຸດຜ່ານແດນຖາວອນບ້ານປາກແຊງ ອຳເພີນາຕານ ຈຸດຜ່ອນປົນເປັນການຄ້າບ້ານມ່ວງ ອຳເພີສັງຄົມ ແລະກໍຈຸດຜ່ອນປົນການຄ້າ ບ້ານຈຸມພົນ ອຳເພີໂພນພິໄສ.”
ສ່ວນບໍລິສັດ Yunnan Sunny ກໍສ້າງຂົວ ທາງຈຳກັດຈາກຈີນ ລາຍງານວ່າ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ກັບດ່ານບໍ່ເຕັນໃນແຂວງຫລວງນ້ຳທາໄດ້ດຳເນີນການສຳ ເລັດແລ້ວ ຊຶ່ງພົບວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນລົງທຶນສຳລັບກໍ່ສ້າງຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ 24,126 ລ້ານຢວນ ຫລື 3,800 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍທາງດ່ວນຈະມີ 4 ຊ່ອງທາງຈາລະຈອນ ທີ່ມີຄວາມກວ້າງລວມ 21 ແມັດ ໄລຍະທາງ 176,3 ກິໂລແມັດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເວລາ ໃນການເດີນທາງລົດລົງຈາກເກີນກວ່າ 5 ຊົ່ວໂມງ ໃນປັດຈຸບັນ ເຫລືອພຽງ 1 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ທາງດ່ວນຫ້ວຍຊາຍ ບໍ່ເຕັນດັ່ງກ່າວຈະກໍ່ສ້າງຄູ່ຂະໜານກັບຖະໜົນ R3A ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ບໍ່ເຕັນ ກັບບ້ານຫ້ວຍຊາຍຢູ່ ແລ້ວ ແຕ່ເປັນຖະໜົນທີ່ມີ 2 ຊ່ອງທາງຈາລະຈອນເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະດວກວ່ອງໄວໃນການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ດັ່ງນັ້ນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ຈຶ່ງອະນຸມັດໃຫ້ບໍລິສັດ Yunna Sunny ກໍ່ສ້າງຂົວທາງຈຳກັດ ເປັນຜູ້ ລົງທຶນໃນຮູບແບບ BOT ກໍຄືກໍ່ສ້າງ ແລະເກັບເອົາຜົນປະໂຫຍດຈົນຄົບອາຍຸສັນຍາສຳປະທານ 50 ປີ ແລ້ວຈຶ່ງ ໂອນ ໂຄງການໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວຕໍ່ໄປ.