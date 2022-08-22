ປະຊາຊົນ ລາວ ປະເຊີນກັບພາວະຜັນຜວນທາງເສດຖະກິດທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງກວ່າ 25 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງຖືເປັນອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ ອັນເປັນຜົນກະທົບຈາກການຂາດດຸນການຄ້າ ແລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳ.
ທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ໄດ້ປັບຫຼຸດອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງລາວໃນປີ 2022 ລົງມາຢູ່ລະດັບ 3.4 ເປີເຊັນເມື່ອເດືອນກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທັງຍັງໄດ້ຄາດໝາຍອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລາວໄວ້ທີ່ລະດັບ 5.8 ເປີເຊັນ ແຕ່ໃນສະພາບການຕົວຈິງປາກົດວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງລາວໃນເດືອນກໍລະກົດສູງເຖິງ 25.6 ເປີເຊັນທັງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະດັບ 23.6 ເປີເຊັນເມື່ອເດືອນມິຖຸນາອີກດ້ວຍ ໂດຍມີສາເຫດທີ່ສຳຄັນມາຈາກການປັບຕົວຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ຳມັນ ແລະ ສິນຄ້າອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກທຸກຊະນິດເຊັ່ນ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ປັບຂຶ້ນ 21.6 ເປີເຊັນ, ຢາຮັກສາໂຣກ 37 ເປີເຊັນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ 26.4 ເປີເຊັນ, ອາຫານສົດ 24.6 ເປີເຊັນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ 53.2 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເມື່ອສົມທົບດ້ວຍການລະບາດໄວ
ຣັສໂຄວິດ-19 ແລະ ສົງຄາມ ຣັດເຊຍ ກັບ ຢູເຄຣນ ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດໂດຍລວມຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ອັບດຸລ ອາບຽດ ຫົວໜ້ານັກວິໄຈເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ADB ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ອັດຕາເງິນເຟີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນມີຄວາມສ່ຽງດ້ານລົບຈາກສົງຄາມລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ກັບ ຢູເຄຣນ ທີ່ກຳລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ສະພາບການເງິນທີ່ຮັດກຸມໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັບການສືບຕໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກໂຣກລະບາດ ລວມທັງການດີ້ນຮົນໃນປັດຈຸບັນທີ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ໄດ້ມີກັບໂຣກລະບາດຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນເວລານີ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”
ສ່ວນທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖະແຫຼງວ່າປະຊາຊົນ ລາວ ຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບສະພາບຜັນຜວນທາງເສດຖະກິດໃນຕະຫຼອດປີ 2022 ອັນເປັນຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກລາຄານ້ຳມັນ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ ແລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳຢ່າງຮຸນແຮງ ເພາະວ່າລາວຍັງປະເຊີນກັບການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢ່າງໜັກອີກດ້ວຍ ໂດຍພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ຍ່ອມຈະກະທົບຕໍ່ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງລາວໃນປີ 2022 ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ດ້ວຍ ໂດຍໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ເສດຖະກິດລາວຂະຫຍາຍຕົວທີ່ລະດັບ 4.3 ເປີເຊັນດັ່ງທີ່ທ່ານ ພັນຄຳ ຢືນຢັນວ່າ
“ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍການຜະລິດກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍລິການ ທີ່ເປັນທ່າແຮງຂັບເຄື່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນ ອີງໃສ່ການຄິດໄລ່ GDP ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ເຫັນວ່າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 4.3 ເປີເຊັນ ແລະ ຄາດວ່າໝົດປີຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 4.5 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງເປັນທ່າອຽງຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີຂຶ້ນ ຖ້າທຽບໃສ່ປີກາຍທີ່ຜ່ານມາ.”
ທັງນີ້ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຖະແຫຼງວ່າລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມຄາດໝາຍການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດໃນປີ 2022 ຈາກລະດັບ 4.2 ເປີເຊັນເປັນ 4.5 ເປີເຊັນ ໂດຍຈະດຳເນີນມາດຕະການທຸກຢ່າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ກໍຄືເຮັດໃຫ້ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ມີມູນຄ່າລວມ 205,285 ຕື້ກີບ ຊຶ່ງຄິດສະເລ່ຍເປັນລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນທີ່ລະດັບ 2,674 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ແລະ ລັດຖະບານ ລາວ ຈະເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 16.44 ເປີເຊັນຂອງ GDP ພ້ອມກັນນີ້ກໍຈະຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 18.05 ເປີເຊັນຂອງ GDP ເພື່ອຈະຄວບຄຸມການຂາດດຸນດ້ານງົບປະມານໃຫ້ບໍ່ເກີນ 1.61 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໂດຍວາງເປົ້າໝາຍການລົງທຶນໄວ້ໃນມູນຄ່າລວມ 43,950 ຕື້ກີບໃນນີ້ເປັນການລົງທຶນໂດຍລັດຖະບານໃນມູນຄ່າ 3,950 ຕື້ກີບ ແລະ ຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ 6,750 ຕື້ກີບສ່ວນທີ່ເຫຼືອໃນມູນຄ່າ 33,250 ຕື້ກີບນັ້ນຈະເປັນການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.
ສ່ວນທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ GDP ຂອງລາວໃນປີ 2022 ຈະຂະຫຍາຍຕົວທີ່ລະດັບ 3.8 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ເພາະຜົນກະທົບຈາກາກນລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແລະ ສົງຄາມລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ ກັບຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ລາວປະເຊີນການຂາດດຸນການຄ້າ ແລະ ຂາດດຸນການຊຳລະບັນຊີເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນອັດຕາເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນຂອງ GDP ທັງຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວ ມີທຶນສຳຮອງເງິນຕາທີ່ສາມາດນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ພຽງ 1.5 ເດືອນທັງຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນນ້ຳມັນຢ່າງໜັກໜ່ວນອີກດ້ວຍ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກຄຳສັ່ງມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານການຮ່ວມມືກັບທຸກພາກສ່ວນໃນທົ່ວປະເທດເພື່ອດຳເນີນການປັບປຸງວຽກງານໃນທຸກໆດ້ານເພື່ອຍົກລະດັບຂອງ ລາວ ໃນການເປັນປະເທດທີ່ໜ້າລົງທຶນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ.