ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວໃນຕ່າງແດນ ຂອງວີໂອເອ ສຳລັບແລງວັນພະຫັດມື້ ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານ ໄປຮູ້ຈັກກັບ ທ່ານດີ ຣາດຊະວົງ ຄົນທຳຄວາມສະອາດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ West Texas A&M University ມາເປັນເວລາ 42 ປີ ແລະກຳລັງຕຽມຈະອອກກິນເບ້ຍບໍານານໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ ຈະມາ ເຖິງນີ້ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການໂອ້ລົມ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານດີ ຣາດຊະວົງ ປັດຈຸບັນອາຍຸ 66 ປີ ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກ ເປັນຄົນທຳຄວາມສະອາດຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ West Texas A&T University ມາຕັ້ງ ແຕ່ປີ 1981 ເວລາທີ່ເປັນອົບພະຍົບເຂົ້າສະຫະລັດໃໝ່ໆ ແລະໄດ້ເຮັດວຽກ ງານດັ່ງກ່າວມາຈົນເຖິງເທົ້າປັດຈຸບັນ. ທ່ານດີ ເປັນພະນັກງານຂະຫຍັນໝັ້ນພຽນທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມອົດທົນ ໃນໜ້າທີ່ການ ຊຶ່ງເປັນເວລາຍາວນານ ທີ່ຫຼາຍໆຄົນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.
ມະຫາວິທະຍາໄລ West Texas A&T University ແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງອາມາຣິລໂລ (Amarillo) ທາງພາກໃຕ້ຂອງລັດເທັກຊັສ ຊຶ່ງເປັນເມືອງນ້ອຍໆ ແລະມີອົບພະຍົບລາວຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຕັ້ງຖິ່ນຖານ ປະປົນກັບຊົນຊາດອື່ນໆ ຢູ່ໃນເມືອງນີ້. ເວລາທ່ານດີ ເດີນທາງມາຮອດສະຫະລັດ ທ່ານບໍ່ສາມາດປາກພາສາອັງກິດໄດ້ ແຕ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈ ຈາກພາກປະຕິບັດໂຕຈິງ ທີ່ເຫັນໃນແຕ່ລະວັນ ຈົນມີຄວາມລື້ງເຄີຍ ແລະໄດ້ເລີ້ມເຂົ້າໃຈພາ ສາອັງກິດຂຶ້ນມາເປັນລໍາດັບ ຊຶ່ງທ່ານດີ ໄດ້ກ່າວເຖິງເວລາມາຮອດອາເມຣິກາໃໝ່ໆສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ລະຫວ່າງປີ 1975 ຫາຊຸມປີ 1980 ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຊາວອົບພະຍົບອິນດູຈີນ ປະກອບມີ ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ແລະລາວ ໄດ້ພາກັນເດີນທາງເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ຕາມໂຕເມືອງໃຫຍ່ ແລະເມືອງນ້ອຍຕ່າງໆ ໃນທົ່ວສະຫະລັດ. ຕໍ່ມາ ຫລາຍໆຄົນໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ແຫ່ງອື່ນໃກ້ກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ເພື່ອນຝູງ ແລະບ່ອນທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ດີ. ແຕ່ທ່ານດີໄດ້ຢູ່ເມືອງອາເມຣິລໂລບ່ອນດຽວ ບໍ່ເຄີຍຄິດທີ່ຈະຍ້າຍໜີ ແລະໄດ້ປະກອບໜ້າທີ່ເປັນຄົນບົວລະ ບັດ ມະຫາວິທະຍາໄລ West Texas A&T University ມາຈົນເຖິງເທົ້າທຸກວັນນີ້ ຊຶ່ງທ່ານດີ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ:
ໃນຊຸມປີ 1980 ເວລານັ້ນຄ່າແຮງງານຖືກ ຄ່າຄອງຊີບຖືກ ໄປຕາມສະພາບເສດຖະກິດ. ທ່ານດີ ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກ ຊົ່ວໂມງນຶ່ງ ສີ່ໂດລາ ກັບຊາວຫ້າເຊັນ ($4.25) ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານຊົ່ວໂມງ ການເລີ້ມເຮັດວຽກຂອງຊົນຊັ້ນອອກແຮງງານທຳມະດາ. ທ່ານດີ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ລາຄາຊົ່ວໂມງໜ້ອຍກໍຕາມ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານອື່ນໆນັ້ນ ແມ່ນສຳຄັນ ຊຶ່ງທ່ານດີ ໄດ້ອະທິບາຍສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ທ່ານດີ ໄດ້ໃຊ້ເຫື່ອແຮງ ສະຕິປັນຍາມາເປັນເວລາ 42 ປີ ຈົນວ່າພວກລູກເຕົ້າໃຫຍ່ກ້າໜ້າບານ ເປັນຄອບຄົວ ຂອງໃຜລາວ. ບັດນີ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະຢາກໃຫ້ພໍ່ເຊົາເຮັດວຽກ ເພື່ອພັກຜ່ອນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງຕອນນີ້ວ່າ:
ທ່ານດີ ຣາດຊະວົງ ຈະໄດ້ຮັບເງິນເບ້ຍບຳນານ ຈາກປີການຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ພ້ອມທັງເງິນບຳນານຜູ້ເຖົ້າ ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງຈະເຮັດວຽກມ້ຽນມັດຫ້ອງການອີກຕ່າງຫາກມື້ລະນຶ່ງຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງລາຍໄດ້ທັງໝົດເດືອນນຶ່ງປະມານ 4,000 ໂດລາສະຫະລັດ ພ້ອມໄດ້ຮັບປະກັນໄພສຸຂະພາບຕະຫລອດຊີວິດ. ບັດນີ້ເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ທ່ານດີຕ້ອງ ໄດ້ຢຸດພັກຜ່ອນເພື່ອຈະຊື່ນຊົມກັບໝາກຜົນ ທີ່ໄດ້ສ້າງມາເປັນເວລາ 42 ປີ.
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