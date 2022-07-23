ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍອມຮັບວ່າ ມີການລັກລອບນຳຍານພາຫານະ ເຂົ້າມາລາວໂດຍບໍ່ເສຍພາສີອາກອນ ຫລາຍກວ່າ 30,000 ຄັນ ໃນນີ້ ໄດ້ດຳເນີນການໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລ້ວ 20,773 ຄັນໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຊຶ່ງຊົງລິດໂພນເງິນ ມີລາຍງານ.
ທ່ານສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫລງຍອມຮັບວ່າ ໄດ້ມີການກວດກາລົດຍົນທີ່ນຳເຂົ້າ
ມາໃນລາວ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ໄດ້ຊຳລະພາສີ ອາກອນຕາມກົດໝາຍຈຳນວນ 30,471 ຄັນ ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການປັບໃໝ ແລະບັງຄັບໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳເຂົ້າຍານພາຫານະດັ່ງກ່າວ ຊຳລະພາສີອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ກັບລັດຖະ
ບານຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມກົດໜາຍແລ້ວ ຈຳນວນ 20.773 ຄັນ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະຍັງຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໃນຈຳນວນທີ່ເຫລືອ 9,698 ຄັນ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2022 ນີ້ ທັງຈະເຂັ້ມງວດການກວດກາ ການ
ນຳເຂົ້າສິນຄ້າເພື່ອເພີ້ມລາຍຮັບຂອງລັດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານສອນໄຊ ຢືນຢັນວ່າ:
"ການເພີ້ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ຕ້ານການຮົ່ວໄຫລຂອງງົບປະມານ ແຫ່ງລັດດ້ວຍການແກ້ໄຂການຮົ່ວ
ໄຫລ ແລະການເກັບລາຍຮັບຈາກການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ເຄື່ອງຂອງຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ເຄື່ອງໄຟຟ້າ
ເຄື່ອງອຸບປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ດ້ວຍລະບົບ Electronic ເອົາໃຈໃສ່ການຂະ
ຫຍາຍລາຍຮັບ ຈາກອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ ອາກອນກຳໄລ ແລະອື່ນໆ ດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝ ພ້ອມກັນນັ້ນ
ກະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຄືນ ແລະຄຸ້ມຄອງການນຳເຂົ້າພາຫານະ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນແຜນ 30,000 ກວ່າຄັນ."
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫລງຍອມຮັບວ່າ ມີການທຸຈະລິດໃນການນຳເຂົ້າ
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຄິດເປັນປະລິມານລວມເຖິງ 700 ລ້ານລິດ ໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະ
ກຳ ແລະການຄ້າ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານລາວນັ້ນລະບຸວ່າ ລາວນຳເຂົ້ານໍ້າມັນຈາກໄທ ແລະຫວຽດ
ນາມ ໃນປະລິມານລວມ 1,200 ລ້ານລິດໃນຮອບ 1 ປີຜ່ານມາ ຫາກແຕ່ຈາກການກວດສອບຂໍ້ມູນ ດ້ວຍການ
ສອບຖາມໄປຍັງປະເທດຕົ້ນທາງ ກໍຄືໄທ ແລະຫວຽດນາມນັ້ນກໍໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຈິງວ່າລາວ ໄດ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ
ຈາກໄທ ແລະຫວຽດນາມຄິດເປັນປະລິມານລວມກັນເຖິງ 1,900 ລ້ານລິດຊຶ່ງກໍໝາຍຄວາມວ່າມີການທຸຈະລິດ ຈາກການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນໃນປະລິມານລວມເຖິງ 700 ລ້ານລິດທີ່ຮວມມືກັນລະຫວ່າງ ພະນັກງານພາສີຂອງລັດ
ຖະບານກັບບັນດາຜູ້ປະກອບການຂອງບໍລິສັດທີ່ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນນັ້ນເອງ.
ໂດຍບັນຫາການຂາດແຄນນ້ຳມັນໃນລາວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ ແລະຍັງສືບຕໍ່ມາເຖິງປັດ
ຈຸບັນນີ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຕ່າງແຂວງນັ້ນຂາດແຄນເຖິງລະດັບທີ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນຈຳໜ່າຍໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຈົນມີການຮ້ອງຮຽນວ່າ ຜູ້ຄ້ານໍ້າມັນໄດ້ກັກຕຸນເພື່ອຈະປັບຂຶ້ນລາຄານັ້ນພົບວ່າ ປ້ຳບໍລິການສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ມີນ້ຳມັນ.
ທັງນີ້ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຂາດແຄນນ້ຳມັນນັ້ນກໍເພາະວ່າ ລາວຍັງຜະເຊີນກັບການຂາດຸນບັນຊີການຊຳລະ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນຂອງຍອດພິລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຶນສຳລອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວລົດລົງຈາກ 1,263 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນທ້າຍປີ 2021 ເຫລືອຢູ່ພຽງແຕ່
1,068 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫລືເທົ່າກັບການນຳເຂົ້າສີນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ພຽງ 1 ເດືອນເຄິ່ງເທົ່ານັ້ນ
ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນຕາຈາກຕ່າງປະ
ເທດເພື່ອນຳມາດຸນດ່ຽງລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບອັນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີໜີ້ສິນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 15,500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫລື 70 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ປີ 2021 ເປັນສູງກວ່າ 75 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ປີ 2022 ນີ້.
ສ່ວນທ່ານສີສັງຄົມ ໂຄດໂຍທາ ປະທານສະມາຄົມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະອາຍ ແກັສແຫ່ງຊາດລາວ ກໍໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຢ່າງຍິ່ງສຳລັບການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນຈາກຕ່າງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ຄືການມີປະລິມານ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານຂອງລາວຢ່າງຈຳກັດ ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກໃນການແລກ
ປ່ຽນເງິນກີບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະເງິນບາດນັ້ນກໍຄືສະກຸນເງິນ
ທີ່ແລກປ່ຽນໄດ້ຢ່າງຈຳກັດທີ່ສຸດ ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພະລັງງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາຄານເອເຊຍ
(ADB) ປະເມີນວ່າ ລາວຕ້ອງການນ້ຳມັນກວ່າ 1,700 ລ້ານລິດໃນປີ 2022 ນີ້.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ