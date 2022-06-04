ການດຳເນີນໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະມີລາຍຮັບທີ່ສາມາດຄືນທຶນການກໍ່ສ້າງໄດ້ໃນ 23 ປີ ຂ້າງໜ້າ

ການດຳເນີນໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະມີລາຍຮັບທີ່ສາ ມາດຄືນທຶນການກໍ່ສ້າງໄດ້ໃນ 23 ປີ ຂ້າງໜ້າ ແຕ່ຫາກວ່າມີ ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງລົດໄຟໃນໄທ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຄືນທຶນ ໄດ້ໃນ 15 ປີ ຊຶ່ງຊົງລິດໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນເປີດເຜີຍວ່າ ການດຳເນີນງານໃນໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນລາວພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານງານໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນັບຈາກວັນທີ 3 ທັນວາ ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ການໂດຍສານ ແລະຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບຈີນເປັນຫລັກນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍໄດ້ວ່າການດຳເນີນງານດັ່ງກ່າວນີ້ຈະສ້າງລາຍຮັບທີ່ສາມາດຄຶນທຶນການກໍ່ສ້າງໄດ້ໄວທີ່ສຸດໃນ 23 ປິຂ້າງໜ້າ ຫລືໃນປີ 2045 ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນໄທດ້ວຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຄືນທຶນ ໄດ້ໄວຂຶ້ນ ຫລືພາຍໃນ 15 ປິ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ໄທ ແລ້ວນັ້ນ.
ໂດຍການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນໄທ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວ ແລະຈີນ ຈະສຳເລັດ ແລະເລີ້ມການເດີນ ລົດໄຟໄດ້ໃນປີ 2029 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກເມືອງຂຸນໝິງ ແຂວງຢູນານຂອງຈີນກັບນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລະບາງກອກ ໂດຍການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ໃນໄທໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ໄລຍະຄື ໄລຍະທີ 1 ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງໃນ ປັດຈຸບັນນີ້ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບາງກອກ ຫານະຄອນຣາດສະ ສີມາຫລືໂຄລາດ ສ່ວນໄລຍະທີສອງຈາກໂຄລາດ ຫາໜອງ ຄາຍ ແລະກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງໄປເຊື່ອມຕໍ່ກັບນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງຖືເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນນການພັດທະນາປະເທດໄທເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຂອງອາຊຽນ ກັບລະ ບົບໂຄງຂ່າຍໃນແຜນການນໝຶ່ງແລວ-ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ (BRI) ຂອງຈີນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ດັ່ງທີ່ທ່ານສັກສະຫຍາມ ຊິດຊວບ ລັດ ຖະມົນຕິກະຊວງຄົມມະນາຄົມໄທ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ເຮົາຈະມີການສ້າງຈາກເໜືອລົງໃຕ້ 3 ເສັ້ນທາງດ້ວຍກັນ ເສັ້ນທາງທຳອິດກໍຈະມາຈາກຈັງຫວັດຊຽງຣາຍ ໄປຍັງສົງຂາ ເສັ້ນທີ 2 ກໍຈະເປັນລະຫວ່າງຈັງຫວັດໜອງຄາຍມາຍັງແຫລມສະບັງ ຊຶ່ງບ່ອນນີ້ເປັນໂຄງການທີ່ຈະສ້າງລົດໄຟຄວາມ ໄວສູງໄທກັບຈີນ ສ່ວນແນວທີ 3 ກໍຄືຈາກຈັງຫວັດບືງການມາຍັງຈັງຫວັດສຸຣິນ ຊຶ່ງບ່ອນນີ້ ບືງການຂະນະນີ້ມີການມີກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມໄປຍັງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສ່ວນແນວທີ່ຈະເຊື່ອມຈາກທິດຕາເວັນຕົກໄປຍັງທິດຕາເວັນອອກກໍຈະມີ 6 ແນວດ້ວຍກັນຈະເປັນການວາງພື້ນຖານໃນການທີ່ຈະສ້າງປະເທດໄທໃຫ້ເປັນສູນກາງຂອງອາຊຽນ.”
ໂດຍການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບາງກອກ ຫາໂຄລາດ ໜອງຄາຍດັ່ງກ່າວນີ້ມີໄລຍະທາງລວມ 608 ກິໂລ ແມັດ ໂດຍລັດຖະບານໄທລົງທຶນ 100 ເປີເຊັນ ກໍຄືຫລາຍກວ່າ 13,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະວ່າຈ້າງກຸ່ມບໍລິສັດລົດໄຟແຫ່ງປະເທດຈີນເປັນທີ່ປຶກສາໃນໂຄງການ ໂດຍໄລຍະທີ 1 ຈາກບາງກອກ ໄປໂຄລາດນັ້ນ ມີກຳໜົດກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດໃນປີ 2026 ສ່ວນໄລຍະທີ 2 ຈາກໂຄຣາດ ມາຫາໜອງຄາຍ ທີ່ລວມເຖິງ ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງ ມາທີນະຄອນວຽງຈັນດ້ວຍນັ້ນມີກຳ ນົດແລ້ວເສັດໃນປີ 2029.
ສ່ວນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນລາວ ກໍເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໃນແຜນການນຶ່ງແລວ ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງຈີນດ້ວຍເຊັນກັນ ໂດຍລັດຖະ ບານລາວຈີນໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟ ສອງຝ່າຍຮວມກັນສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮວມທືນລົດໄຟລາວຈີນຂຶ້ນມາຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານໂຄງການທັງໝົດ ໂດຍຝ່າຍລາວກັບຈີນຮ່ວມທຶນໃນສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 70 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າລົງທຶນລວມ 37,450 ລ້ານຢວນ ໃນນີ້ແບ່ງເປັນທຶນເລີ້ມຕົ້ນ 40 ເປີເຊັນ ທີ່ ລັດວິສະຫະກິດລົດໄຟລາວ-ຈີນຮັບຜິດຊອບ ຮ່ວມກັນ ສ່ວນອີກ 60 ເປີເຊັນນັ້ນກໍຮັບຜິດຊອບໂດຍບໍລິສັດຮ່ວມທຶນທາງລົດ ໄຟ ລາວ-ຈີນ ທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານການຄ້າ ຂາອອກ ຂາເຂົ້າຂອງລັດຖະບານຈີນທັງໝົດ.
ພາຍໃຕ້ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟລາວກູ້ຢືມ ຈາກທະນາຄານຈີນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເປັນທຶນ ເລີິ້ມຕົ້ນ 40 ເປີເຊັນ ໃນມູນຄ່າ 4,494 ລ້ານຢວນ ກັບຝ່າຍຈີນປະກອບສ່ວນ 10,486 ລ້ານຫຍວນ ສ່ວນບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບທຶນ 60 ເປີເຊັນ ຫລື 22,470 ລ້ານຢວນນັ້ນ ກໍປະກອບມີ 4 ຂາຮຸ້ນຄື ບໍລິສັດ ລົງທຶນລົດໄຟບໍ່ຫານວຽງຈັນ (ຈີນ) 40 ເປີເຊັນ ລັດວິສາຫະກິດລົດໄຟແຫ່ງຊາດລາວ 30 ເປີເຊັນ ກຸ່ມບໍລິສັດລົງທຶນແຫ່ງຊາດຈີນ 20 ເປີເຊັນ ແລະກຸ່ມບໍລິສັດລົງທຶນ ແຂວງຢຸນນານ 10 ເປີເຊັນຕາມລຳດັບ.
ທັງນີ້ທາງລົດໄຟລາວຈີນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ 4,411 ຄອບຄົວໃນເຂດ 13 ເມືອງ ຂອງແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ຫລວງພຣະບາງ ວຽງຈັນ ແລະນະຄອນຫລວງວຽງ ຈັນ ໂດຍມີທີ່ດິນຖືກເວນຄືນ 3,832 ເຮັກຕາ ສິ່ງປູກສ້າງ
3,346 ຫລັງ ຕົ້ນໝາກໄມ້ກວ່າ 1 ລ້ານຕົ້ນ ຊຶ່ງການຊົດເຊີຍທີ່ ດິນ ໃນແຂວງໃນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ອຸດົມໄຊ ຫລວງພຣະລາງ ມີອັດຕາ ລະຫວ່າງ 11,000 ຫາ 80,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ສ່ວນເຂດແຂວງວຽງຈັນ ແລະນະຄອນວຽງຈັນຊົດເຊີຍລະຫວ່າງ 15,000 ຫາ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ຫາກແຕ່ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນລະບຸວ່າເປັນການຊົດເຊີຍພຽງ 10 ເປີເຊັນ ເທົ່າ ນັ້ນຂອງລາຄາທີ່ດິນທີ່ເປັນຈິງ.
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