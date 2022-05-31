ນາງພອນສະຫວັນ ຊູພັກດີ ເກີດຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເດີນທາງເຂົ້າມາສະຫະລັດ ໃນປີ 1996 ເວລານັ້ນມີອາຍຸ 35
ປີ ແລະໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານກັບຄອບຄົວຢູ່ໃນ ລັດແຄນຊັສ (Kansas) ຢູ່ທາງພາກກາງ ຂ້ອນໄປທິດຕາເວັນຕົກ
ຂອງສະຫະລັດ. ນາງພອນສະຫະວັນ ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງງານປາດຊີ້ນຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາຈົນເຖິງເທົ້າປັດຈຸບັນ ບໍ່
ມີໂອກາດໄດ້ຮ່ຳຮຽນພາສາອັງກິດເລີຍແລະພຽງແຕ່ໄດ້ຮຽນ ປາກເວົ້າ ທີ່ຈຳກັດກັບວຽກ ໃນແຕ່ລະມື້. ໃນທີ່ສຸດ
26 ປີຕໍໍ່ມາ ນາງພອນສະຫວັນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຕັ້ງໃຈຮຽນສອບເສງເອົາສັນຊາດອາເມຣິກັຮ ແລະໄດ້ຜ່ານ ຊຶ່ງນາງພອນສະຫວັນ ໄດ້ກ່າວດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ສູ່ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້.
ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ນາງພອນສະຫວັນ ໄດ້ຢູ່ໃນຖານະເປັນອົບພະຍົບ ຫລັງຈາກຫ້າປີຕໍ່ມາ ນາງພອນສະຫວັນ ໄດ້ຮັບ
ບັດຂຽວ ຫລື (Green Card) ຊຶ່ງເປັນບັດອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຢ່າງຖາວອນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ອາຍຸທຸກໆ 10 ປີ. ບັດນີ້ ນາງພອນສະຫວັນ ໄດ້ກາຍມາເປັນສັນຊາດອາເມຣິກັນແລ້ວ ມີສິດເທົ່າທຽມກັບ ຄົນອາເມຣິກັນ
ທົ່ວໆໄປ ຄືຖືໜັງສືເດີນທາງຂອງສະຫະລັດ ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງນັບແຕ່ທ້ອງຖິ່ນ ລັດ ຈົນຂຶ້ນໄປຮອດການປ່ອນບັດ ເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ.
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