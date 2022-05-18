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ວັນພະຫັດ, 19 ພຶດສະພາ 2022
ລາວ

ລາວປະເຊີນກັບ ການຂາດແຄນທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດ ຍ້ອນການຂາດດຸນການຄ້າ ແລະ​ທັງ​ຍັງຂາດແຄນ ນ້ຳມັນ ຢ່າງຮຸນແຮງອີກດ້ວຍ

ພະ​ນັກ​ງານ​ທ​ະ​ນາ​ຄານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ລາວ​ກຳ​ລັງ​ນັບເງິນ​ໂດ​ລາ

ລາວປະ​ເຊີນກັບສະພາວະຂາດແຄນທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງ​ປະ​ເທດຢ່າງໜັກ ຍ້ອນການຂາດດຸນການຄ້າ ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ທັງຍັງເຮັດ​ໃຫ້​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນນ້ຳມັນຢ່າງຮຸນ​ແຮງ​ອີກ​ດ້ວຍ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຂາດ​ແຄນ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​​ເພື່ອ​ຊື້​ສິນ​ຄ້າຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ມາ​​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານລາວປະເຊີນກັບການຂາດດຸນບັນຊີເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດເກີນກວ່າ 10 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ໃນປີ 2021, ເຮັດໃຫ້ທຶນ ສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານມີມູນຄ່າຕໍ່າກວ່າ 1,263 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ເທົ່າກັບການນໍາເຂົ້າສິນ ຄ້າຕ່າງປະເທດບໍ່ເຖິງສອງເດືອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນ ຈາກຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອ ນໍາມາໃຊ້ດຸ່ນດ່ຽງລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບທັງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ລາວມີໜີ້ເຖິງ 15,500 ລ້ານໂດລາ ຄິດເປັນ 70 ເປີເຊັນຂອງ GDP ປີ 2021, ແລະຄາດໝາຍວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 75 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2022 ຢ່າງ​ແນ່ນອນ ເພາະລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງກູ້ຢືມທັງພາຍໃນ ແລະຈາກຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າລວມເຖິງ 15,000 ຕື້ກີບ ຫຼືເກີນກວ່າ 1,275 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະຄືນໜີ້ເງິນກູ້ ແລະດອກເບ້ຍປະຈໍາປີ 2022 ນີ້ ຊຶ່ງບໍ່​ລວມ​ເຖິງໜີ້​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​.

ໃນປີ 2021 ລາວ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ອອກ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 5,458 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ບໍ່​ລວມ​ເຖິງ ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະນໍາເຂົ້າສິນ​ຄ້າ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ເຖິງ 5,806 ລ້ານໂດລາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຂາດດຸນການ ຄ້າຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າລວມ​ເຖິງ 348 ລ້ານໂດລາ ແຕ່​ຖ້າ​ລວມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ຟ້າ​ດ້ວຍ ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລາວ​ໄດ້​ປຽບ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ເຖິງ 1,740 ລ້ານໂດລາໃນ​ປີ 2021 ແຕ່​ວ່າ​ລາຍ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄຟ​ຟ້ານັ້ນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້​ຜູ້​ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ຈຶ່ງບໍ່​ໄດ້​ໂອນ​ເຂົ້າ​ມາ​ລາວ.

ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍ 4,000 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ, ແຕ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງໄດ້ພຽງ 50 ເປີ ເຊັນເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກສາມາດ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຈາກບັນດາຜູ້ສົ່ງ ສິນຄ້າອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ພຽງ 2,000 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າ​ນັ້ນ​ໃນ ແຕ່​ລະ​ປີ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບບັນ​ຊີ​ຊຳ​ລະ​ເງິນ​ຕາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຖິງ 2,000ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີ 2021

ແລະເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຖາບັນ Moody’s Investor Service ໄດ້ປັບຫຼຸດລະດັບໜີ້ສິນ ຂອງລາວ ຈາກລະດັບທີ່ມີຄວາມຫວັງວ່າຈະພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໄດ້ລົງມາເປັນລະດັບຕິດລົບນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ທັງຍັງປະກົດວ່າທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ປະສົບຄວາມຫຼົ້ມແຫຼວ ໃນການກໍານົດ ແລະບັງຄັບແລກປ່ຽນ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກບັນດາຜູ້ທີ່ສົ່ງອອກສິນຄ້າຈາກລາວໄປຕ່າງ ປະເທດອີກ ດ້ວຍ.

ບັນຫາດັ່ງ​ກ່າວຍັງກະທົບຕໍ່ການນຳ​ເຂົ້າ ນ້ຳມັນຈາກຕ່າງປະເທດ ເພາະ​ວ່າ ທະ​ນາ​ຄານ ແຫ່ງ​ຊາດລາວ ບ່ໍສາມາດຕອບ​ສະ​ໜອງ ເງິນຕາຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ນຳ​ເຂົ້ານ້ຳມັນໄດ້ ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ ຫຼຸດການນຳ​ເຂົ້ານ້ຳມັນອີກ​ເຊັ່ນ​ກັນ ແລະ​ຜົນ​ກະ​ທົບທີ່​ເກີດ​ຂຶນ​ກໍ​ຄືການຂາດແຄນນ້ຳມັນໃນທົ່ວ​ປະ​ເດ​ທດັ່ງທີ່ ທ່ານບຸນຍະ​ເດດ ທອງສະວັນ, ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ໃຫ້ການຢື​ນ​ຢັນວ່າ:
“ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ພວກ​ເຮົາກໍ​ມີ 10 ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຫັ້ນ ແຕ່​ວ່າ ໃນ​ຊ່ວງນີ້​ເປັນ​ຫຍັງຄື​ຕອບ​ສະ​ໜອງບໍ່​ພຽງ​ພໍເນາະ ສ່ວນ​ວ່າການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ນີ້​ເຮົາ​ກະ​ໄດ້​ແຕ່​ຫາ​ທາງວິ​ຊາ​ການ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຄ້າ ພາຍ​ໃນ​ຫັ້ນ​ກະ​ໄດ້​ລົງ​ກວດກາເບິ່ງ ຂໍ້ມູນບັນດາບໍລິສັດ ທີ່ປະສານກັບທາງພາສີ ຢູ່ດ່ານຫັ້ນ ກໍຖືວ່ານ້ຳມັນຂອງພວກ ເຮົານີ້ ກະບ່ໍໄດ້ນຳ​ເຂົ້າຕາມຕົວຈິງເນາະ​ກໍ​ຄື ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ດຽວນີ້​ຫລຸດລົງປະມານ 30 ກວ່າເປີ​ເຊັນ ສະ​ນັ້ນ ແລ້ວການຕອບ​ສະ​ໜອງຈຶ່ງບໍ່ພຽງພໍເນາະ.”

ໂດຍປະຈຸບັນນີ້ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ ປ້ຳ​ນ້ຳ​ມັນ ໄດ້ຈຳກັດປະລິມານການຈໍາໜ່າຍນ້ຳມັນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ລາວແລ້ວ ຄືບໍ່ເກີນ 5 ແສນກີບສຳລັບລົດສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ ແລະບໍ່ເກີນ 5 ໝື່ນກີບ ສໍາລັບລົດຈັກ ສ່ວນນັກວິຊາການ ດ້ານພະລັງງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ໃຫ້ການຄາດໝາຍວ່າ ລາວຈະຕ້ອງການຊົມໃຊ້ ນ້ຳມັນຫຼາຍກວ່າ 1,045 ລ້ານລິດ ໃນ ຕະຫຼອດປີ 2022 ນີ້.

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