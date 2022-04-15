ມີລາຍງານວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກດິນເຈື່ອນແລະໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນຟິລິບປິນ
ຍ້ອນພາຍຸເຂດຮ້ອນເມກີ (Megi) ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 148 ຄົນແລ້ວ ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ ຊຶ່ງນັ້ນແມ່ນໂຕເລກເປັນທາງການ ໃນຂະນະທີ່ມີການພົບເຫັນຊາກສົບຜູ້
ເສຍຊີວິດຕື່ມຂຶ້ນ ຢູ່ຕາມໝູ່ບ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຖືກຖົມໄປດ້ວຍດິນເຈື່ອນ ອີງຕາມລາຍ
ງານອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ (AFP.)
ອີກຫລາຍຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ ແລະຢ້ານວ່າເສຍຊີວິດ ຫລັງຈາກລົມພາຍຸ ທີ່ແຮງ
ສຸດພັດເຂົ້າຖະຫລົ່ມປະເທດເກາະດອນແຫ່ງນີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກແຮງເປັນເວລາ
ຫລາຍມື້ ຊຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ຫຼາຍສິບພັນຄົນພາກັນເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສູນກາງຫຼົບໄພ.
ຢູ່ທີ່ແຂວງເລເຕ (Layte) ທາງພາກກາງຂອງປະເທດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຮ້າຍແຮງສຸດຈາກພາຍຸເມກີ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດດິນເຈື່ອນ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ໜັກ ໂດຍທຳລາຍໄຮ່ນາຮົ້ວສວນ ແລະປະຊາຄົມຊາວປະມົງ ໂດຍໄດ້ທຳລາຍ
ເຮືອນຊານຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ກາຍເປັນທົ່ງພຽງ.
ຟີລິບປິນຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມັກມີລົມພາຍຸພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມເປັນປະຈຳນັ້ນ ແມ່ນຮວມ
ທັງການພັດເຂົ້າຖະຫລົ່ມໂດຍກົງ ຈາກຊູເປີ້ໄຕ້ຝຸ່ນໄຮຢານໃນປີ 2013 ຊຶ່ງພວກນັກ
ວິທະຍາສາດເຕືອນວ່າ ລົມພາຍຸເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມຮ້າຍແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່
ໂລກມີສະພາບອາກາດຮ້ອນເອົ້າຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພາະການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ
ອາກາດ.
ໜ່ວຍກູ້ໄພຢູ່ໃນເຂດເມືອງອາບູຢອກ (Abuyok) ໄດ້ເກັບເອົາຊາກສົບຫຼາຍສິບຄົນ
ຈາກບ້ານແຄມຝັ່ງທະເລປີລາ (Pila) ຊຶ່ງໄດ້ຖືກທຳລາຍຍ້ອນດິນເຈື່ອນໃນວັນອັງ
ຄານຜ່ານມາ. ມີຢ່າງໜ້ອຍ 42 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນດິນເຈື່ອນ ຢູ່ 3ບ້ານໃນເຂດ
ເທດສະບານເມືອງດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງຕຳຫລວດ. ອີກຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຈົມ
ນ້ຳຕາຍ.
The death toll from landslides and flooding in the Philippines triggered by tropical storm Megi rose to 148 on Thursday, official figures showed, as more bodies were found in mud-caked villages.
Scores of people were still missing and feared dead after the strongest storm to strike the archipelago nation this year dumped heavy rain over several days, forcing tens of thousands into evacuation centers.
In the central province of Leyte — the worst affected by Megi — devastating landslides smashed farming and fishing communities, wiping out houses and transforming the landscape.
The disaster-prone region is regularly ravaged by storms, including a direct hit from Super Typhoon Haiyan in 2013, with scientists warning they are becoming more powerful as the world gets warmer because of climate change.
Emergency personnel in the Abuyog municipality have retrieved dozens of bodies from the coastal village of Pilar, which was destroyed by a landslide on Tuesday.
At least 42 people died in landslides that hit three villages in the municipality, police said. Another person drowned.
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