ອົງການ ສປຊ ກ່າວວ່າ ໂລກສາມາດຫຼີກລ້ຽງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີ່ສູງຂຶ້ນນີ້ໄດ້ ດ້ວຍມາດຕະການທີ່ເຂັ້ມງວດເທົ່ານັ້ນ

ໜ່ວຍງານຊັ້ນນໍາທາງສະພາບອາກາດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ການເອົາມາດຕະການແບບເດັດຂາດ ເຊິ່ງລວມມີ ການຫຼຸດຈໍານວນໃນການໃຊ້ເຊື້ອໄຟຟອສເຊີລທີ່ມາຈາກຊາກພືດຊາກສັດ, ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງເພື່ອຈະຄວບຄຸມພາວະໂລກຮ້ອນ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດຫັບ 1.5 ອົງສາແຊລເຊີສ ສູງກວ່າອຸນຫະພູມກ່ອນຍຸກ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນິໂອ ກູເຕເຣສ ກ່າວວ່າ ລາຍງານໂດຍຄະນະກໍາມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂລກກໍາລັງ “ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງໄປສູ່ໄພພິບັດທາງສະພາບອາກາດຢ່າງໄວວາ,” ລັດຖະບານ ແລະອົງກອນຕ່າງໆ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນ “ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບການບໍ່ປະຕິບັດສັນຍາທາງສະພາບອາກາດ.”
ທ່ານກູເຕເຣສ ກ່າວຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມວີດີໂອ ທີ່ນໍາອອກເຜີຍແຜ່ ພ້ອມກັນກັບບົດລາຍງານວ່າ “ມັນເປັນຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າອັບອາຍ, ໜັງສືສັນຍາທີ່ເປົ່າຫວ່າງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນຫົນທາງ ທີ່ກ້າວໄປສູ່ໂລກທີ່ບໍ່ສາມາດອາໄສຢູ່ໄດ້.”
ທ່ານກູເຕເຣສ ກ່າວວ່າ ວິຖີທາງໃນປັດຈຸບັນຂອງໂລກ ແມ່ນພາວະໂລກຮ້ອນຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 2 ເທົ່າ ຂອງຂີດຈໍາກັດ 1.5 ອົງສາແຊລເຊີສ ທີ່ໄດ້ເຄີຍຫາລືກັນໄວ້ ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ຢູ່ທີ່ປາຣີ ເມື່ອປີ 2015.
ເພື່ອຮັກສາລະດັບ 1.5 ອົງສາໃຫ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດນັ້ນ, ທ່ານກ່າວວ່າ ທົ່ວໂລກຕ້ອງຫຼຸດ ການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວລົງໃຫ້ໄດ້ 45 ເປີເຊັນ ພາຍໃນທົດສະວັດນີ້.
ໃນບົດລາຍງານ 2,800 ໜ້າກ່າວວ່າ ມີພຽງແຕ່ຫຼຸດການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລົງ ພາຍໃນທົດສະວັດນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດປ່ຽນແປງສະຖາ ນະການຕ່າງໆໄດ້. ເຖິງແມ່ນບົດລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລວມກັບແຜນການປູກປ່າຂອງລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ໃນການປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີທີ່ສາມາດກໍາຈັດອາຍພິດຄາຣ໌ບອນບາງສ່ວນ ຢູ່ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດໄດ້ແລ້ວກໍຕາມ.
ທ່ານເຈມສ ສກີ (James Skea), ປະທານຮ່ວມລາຍງານຂອງ IPCC ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການພ້ອມດ້ວຍບົດລາຍງານວ່າ “ຈະເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ດຽວນີ້ ຫຼືບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຖ້າຫາກບໍ່ມີການຫຼຸດປະລິມານການປ່ອຍແກັສເຮືອນແກ້ວລົງໃນທຸກໆພາກສ່ວນ, ມັນຈະບໍ່ມີທາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ເລີຍ.”
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