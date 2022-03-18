Welcome to English in a minute, where we teach you all about idioms in American English.
ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ພາສາອັງກິດໃນນາທີ, ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສອນທ່ານກ່ຽວກັບສໍານວນໃນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນທັງນັ້ນ.
There are times when something occurs and you might say this left a bad taste in my mouth.
ບາງຄັ້ງເມື່ອມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນ ແລະທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ ‘this left a bad taste in my mouth’.
What does this phrase mean?
ແຕ່ປະໂຫຍກທີ່ວ່າ “this left a bad taste in my mouth?” ນີ້ມີຫມາຍ ຄວາມວ່າແນວໃດຫລະ? ລອງມາຟັງບົດສົນທະນາຕໍ່ໄປນີ້ກ່ອນເນາະ ບາງທີເຮົາອາດຈະເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງມັນກໍເປັນໄດ້.
Hey how was your vacation?
ເຮີ້ຍ! ການໄປພັກຜ່ອນຂອງເຈົ້າເປັນຈັ່ງໃດຫລະ?
It was great but we had all of the money stolen from our hotel room.
ກໍຄັກຢູ່ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຖືກລັກເງິນທີ່ເອົາໄວ້ໃນຫ້ອງນອນຢູ່ໂຮງແຮມຂອງພວກເຮົານັ້ນໄປຈົນໝົດເລີຍ.
Oh I'm sorry to hear that.
ໂອ້ ຂ້ອຍເສຍໃຈນຳເດີ້.
I know the whole thing left a really bad taste in my mouth.
ກະແມ່ນຫັ້ນແຫລ້ວ ເລື້ອງທັງຫມົດຫັ້ນໄດ້ທຳລາຍບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນໄປໝົດເລີຍ.
If something leaves you with a bad taste in your mouth, you feel there is something wrong about the situation.
ເວລາເຮົາໃຊ້ສຳນວນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນວ່າ something leaves you with a bad taste in your mouth ຊຶ່ງແປວ່າມີສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ລົດຊາດບໍ່ດີຕົກຄ້າງຢູ່ໃນປາກເຮົາ ຖ້າເວົ້າແນວນນັ້ນແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ໄດ້ມີສະພາບ ຫລື ເຫດການທີ່ບໍ່ດີເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ.
It gives you an unpleasant feeling or memory.
ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈະພາໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ມ່ວນຊື່ນເບີກບານ ຫລື ມີຄວາມຊົງຈໍາທີ່ບໍ່ດີ.
Of course, you also can eat something that literally leaves a bad taste in your mouth.
ແນ່ນອນ ຄຳເວົ້າແນວນີ້ ເຮົາອາດຈະໃຊ້ຕາມຕົວຈິງແທ້ໆໄດ້ ເມື່ອເຮົາກິນບາງ ສິ່ງບາງຢ່າງລົງໄປແລ້ວ ລົດຊາດທີ່ບໍ່ດີ ບໍ່ມັກນັ້ນ ກໍອາດຈະຍັງຕິດຢູ່ໃນປາກຂອງເຮົາກໍເປັນໄດ້.
Either way, if something leaves a bad taste in your mouth, it isn't good. ຈະເປັນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຮັດໃຫ້ລົດຊາດ ທີ່ບໍ່ດີຕິດຢູ່ໃນປາກຂອງທ່ານ ມັນກໍບໍ່ດີທັງນັ້ນ.
ຄຳວ່າ leave, l-e-a-v-e ເປັນຄຳກິລິຍາ ແປວ່າປະໄວ້ ຫລືປ່ອຍໄວ້ ປະໄປ ຫລືໜີໄປ
ຄຳວ່າ taste, t-a-s-t-e ແປວ່າ ລົດຊາດ ເຊັ່ນລົດສົ້ມ, ລົດຫວານ ແລະອື່ນໆ. ສ່ວນຄຳວ່າ mouth ແປວ່າປາກ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບປາກເວົ້າ ແລະກິນອາຫານ.
and that's English in a minute.
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