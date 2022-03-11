Welcome to English in a minute, where we teach you all about idioms in American English.
ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ພາສາອັງກິດໃນນາທີ, ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສອນທ່ານກ່ຽວກັບສໍານວນໃນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນທັງນັ້ນ.
Sometimes being truthful is hard, especially when you have to tell a person something unpleasant. There is a phrase in American English that is used for this purpose.
ບາງຄັ້ງການເວົ້າຕາມເປັນຄວາມຈິງກໍແມ່ນຍາກຫລາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາທີ່ທ່ານຢາກບອກໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ເຖິງເລື້ອງທີ່ບໍ່ເປັນຕາຢາກຟັງກ່ຽວກັບຄົນຜູ້ນັ້ນ. ມີປະໂຫຍກໃນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ ທີ່ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້. ພວກເຮົາມາພາກັນໄປຟັງບົດສົນທະນາຂອງສອງຄົນນີ້ເບິ່ງເນາະທ່ານ.
"I just can't believe, she said that I looked sloppy and bad and that my clothes don't fit well. She said that I look like I live in a garbage can."
ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍ, ລາວເວົ້າວ່າໃຫ້ຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ເປັນຕາເບິ່ງ ແລະຂີ້ຮ້າຍຫລາຍ ແລະວ່າເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຂ້ອຍກະບໍ່ພໍດີໂຕ. ລາວເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍວ່າ ເບິ່ງແລ້ວຂ້ອຍຄືວ່າຢູ່ໃນຖັງຂີ້ເຫຍື້ອໜິແຫລະ.
Well, the shoe fits. Wear it. If someone says to you, "if the shoe fits wear it."
ເອີ, "ຄັນວ່າເກີບມັນໃສ່ພໍດີຕີນຫັ້ນເກາະ ໃຫ້ໃສ່ມັນໂລດ."
They're saying that if something applies to you. Then you should accept it.
ຖ້າໃຜຜູ້ນຶ່ງເວົ້າໃຫ້ເຈົ້າວ່າ “ຖ້າເກີບມັນໃສ່ພໍດີຕີນ ໃຫ້ໃສ່ມັນໂລດ.” ການເວົ້າແນວນັ້ນ ມັນໝາຍຄວາມວ່າ "ຖ້າມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນແທ້ ກໍໃຫ້ຮັບເອົາສາ ຫລື ຄວນຍອມຮັບມັນຊະ."
It can be unkind to say so you should use this phrase only with people you know very well.
ການເວົ້າແນວນັ້ນ ມັນອາດຈະເປັນການເວົ້າທີ່ບໍ່ສຸພາບ ເພາະສະນັ້ນ ເຈົ້າຈຶ່ງຄວນໃຊ້ຄຳເວົ້ານີ້ ແຕ່ກັບຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຮັກແກ່ນ ຫລືລຶ້ງເຄີຍກັນດີເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານນັກຮຽນ ນັກສຶກສາທັງຫລາຍ ສົມມຸດວ່າ ທ່ານຢາກບອກເພື່ອນທີ່ທ່ານຮັກແພງ “ຖ້າມັນແມ່ນຄືຄວາມເຂົາເວົ້າແທ້ ກໍຮັບເອົາສະເດ້” ທ່ານຈະວ່າແນວໃດ ຖ້າທ່ານຢາກເວົ້າໃນສຳນວນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ຄຳເວົ້າທຳມະດາ. ສຳນວນນັ້ນ ກໍຄື “if the shoe fits wear it.” ລອງເວົ້າອີກເທື່ອນຶ່ງເບິ່ງທ່ານ “if the shoe fits wear it.”
and that's English in a minute.
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