My two cents

Welcome to English in a minute, where we teach you all about idioms in American English.

ທ່ານ​ຜູ້​ຟັງທັງ​ຫລາຍມາພົບ​ກັນ​ອີກ​ຕາມ​ເຄີຍ​ໃນ​ແລງວັນ​ສຸກ ໃນ​ລາຍ​ການ​ບົດ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດໃນ​ນຶ່ງ​ນາ​ທີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.

if you have ever heard American English before, you have probably heard this phrase

ຖ້າທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນພາສາອັງກິດແບບອາເມຣິກັນມາກ່ອນ, ທ່ານອາດຈະເຄີຍ ໄດ້ຍິນສຳ​ນວນນີ້: that's just my two cents.

Does that make you wonder what pennies have to do with giving someone advice?

ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານມີ​ຄວາມສົງໄສແນວ​ໃດແດ່​ບໍວ່າ ເງິນ​ຫລຽນ​ເຊັນ ຫລື pennies ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງກັບການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ໃຜຜູ້ນຶ່ງ?

Let's listen and find out.

​ພວກເຮົາ​ມາ​ຟັງບົດ​ສົນ​ທະ​ນານີ້ ​ແລະ​ລອງ​ຄິດນຳ​ກັນລອງ​ເບິ່ງ​ເນາະ​ວ່າ ສຳ​ນວນນີ້​ມັນ​ໝາຍ​ຄວາມແນວ​ໃດ​ກັນ​ແທ້.

I love Nickelback.

ຂ້ອຍມັກ​ວົງ​ດົນ​ຕີ Nickelback ຫລາຍ.

I think their music is really boring and everybody doesn't like them. But that's just my two cents.

ຂ້ອຍຄິດ​ວ່າ ​ດົນ​ຕີ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫນ້າ​ເບື່ອ​ຫລາຍ ແລະບໍ່ມີ​ໃຜ​ມັກ​ເລີຍ ​ແຕ່ນີ້​ເປັນພຽງຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຊື່ໆ​.

My two cents is a different way of saying my opinion or my thoughts on the subject.

ຄຳ​ວ່າ my two cents ຫລື​ເງິນ​ສອງເຊັນຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນ​ເປັນ​ອີກວິທີນຶ່ງ ໃນການທີ່​ຈະເວົ້າວ່າ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້ອຍ ຫຼືແນວຄິດຂອງຂ້ອຍກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງ​ກ່າວນີ້.

Two cents isn't a lot of money.

ສອງເຊັນບໍ່ແມ່ນເງິນຈຳ​ນວນ​ຫລວງຫຼາຍ​ເລີຍ.

So saying something is just my two cents. Worth is saying that your opinion might not be worth that much to someone else

ສະນັ້ນການເວົ້າວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງມີ​ຄ່າ​ເທົ່າ​ກັບ​ເງິນສອງເຊັນຂອງຂ້ອຍນຶ່ງ ຈຶ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຈົ້ານັ້ນ ອາດຈະບໍ່ມີ​ຄຸນຄ່າຫຍັງ​ຫລາຍ​ສຳ​ລັບຄົນອື່ນ.

in life, everyone will not always agree with you. So saying this lets people know that that's.



ໃນຊີວິດຕົວ​ຈິງ​ແລ້ວ ບໍ່​ແມ່ນ​ວ່າທຸກຄົນຈະເຫັນດີນໍາເຈົ້າສະເໝີໄປ. ສະນັ້ນ ການເວົ້າແນວນັ້ນ ມັນ​ເປັນ​ພຽງ​ການ​ບອກ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ຮູ້ວ່າ ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ໄປ​ຊື່ໆ ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຫຍັງ​ຫລາຍ ເພາະ​ມັນ​ບໍ່​ສຳ​ຄັນ​ປານ​ໃດ.

English in a minute.