ມື້ນີ້ເປັນວັນຄົບຮອບ 60 ປີ ໃນການສ້າງຕັ້ງພະແນກພາສາລາວຂອງວີໂອເອ ເມື່ອວັນທີ 22 ກຸມພາ ປີ 1962 ດັ່ງນັ້ນ ບົວສະຫວັນ ຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບທ່ານນາງນາເດຍ ມາຈິດ ຫົວໜ້າກົມເອເຊຍ-ປາຊິຟິກຂອງວີໂອເອມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານຜູ້ຟັງເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຄົບຮອບ 60 ປີ ຂອງການສ້າງຕັ້ງວີໂອເອພະ ແນກພາສາລາວມື້ນີ້ ພວກເຮົາຂໍນຳເອົາການສຳພາດກັບທ່ານນາງນາເດຍ ມາຈິດ, ຫົວໜ້າກົມເອເຊຍ-ປາຊິຟິກມາສະເໜີ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ:
“ກ່ອນອື່ນໝົດ, ຂໍຊົມເຊີຍບົວສະຫວັນ ແລະວີໂອເອພະແນກພາສາລາວທີ່ໄດ້ມີການອອກອາກາດທີ່ດີຍິ່ງໃນ 60 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເວົ້າວ່າ ຜູ້ຊົມຂອງພະແນກພວກເຈົ້າ ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນແລະໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ການ ລາຍງານຂອງພວກເຈົ້າຫລາຍ. ສິ່ງນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍອັນຫລວງຫຼາຍ ຕໍ່ວີໂອເອ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະຄູ່ຮ່ວມມືແລະສາຂາ ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນລາວແລະໃນທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ວີໂອເອ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິທະຍຸຂອງວີໂອເອພະແນກພາສາລາວ. ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງ ທ່ານທີ່ມີຕໍ່ວີໂອເອ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຕໍ່ພວກເຮົາໝົດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຂະນະທີ່ ພວກເຮົາພະຍາຍາມສະໜອງການລາຍງານທີ່ດີທີ່ສຸດ, ລາຍງານທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ໄດ້ທີ່ສຸດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຈິງ, ແມ່ນຢຳ ແລະມີການກວດສອບດີທີ່ສຸດ.”
ຕະຫລອດ 60 ປີ ວີໂອເອພະແນພາສາລາວໄດ້ມີວິວັດທະນາການ ແລະເຕີບໂຕຂຶ້ນ. ໃນປີ 1962 ຊຶ່ງຕອນໃໝ່ໆນັ້ນ ມີທ່ານຖະຫວັນ ສະແຫວງສຸກ ພຽງ ຜູ້ດຽວທີ່ຮັບຜິດຊອບເປັນທັງບັນນາທິການ ຫລື editor ແລະກໍຜູ້ປະກາດຂ່າວ ຫລື announcer ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຈອນ ມີລເລີ (John Miller) ເປັນຫົວໜ້າ, ອີງຕາມທ່ານລິນທອງ ນ້ອຍນາລາ, ອະດີດຫົວໜ້າພະແນກພາສາລາວ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນວີໂອເອເປັນເວລາ 43 ປີກວ່າ. ຈາກນັ້ນມາ ກໍຂະຫຍາຍລາຍການອອກ ແລະມີການຈ້າງພະນັກງານຊົ່ວຄາວປະມານຫ້າຄົນເພີ້ມ. ທ່ານລິນທອງເລົ່າຕໍ່ໄປວ່າ ຕອນນັ້ນວີໂອເອພາກພາສາລາວ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັ້ງເປັນພະແນກເທື່ອຈົນກວ່າວ່າມາຮອດຕອນທີ່ທ່ານແຈຣີ ບຣົກຄານ (Jerry Brokhan) ທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄົນທີສອງພະແນກພາສາລາວ ຈຶ່ງຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຊຶ່ງເວລານັ້ນ ກໍມີການອອກອາກາດເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ໂດຍທີ່ທ່ານຖະຫວັນເປັນທັງບັນນາທິການແລະ ຜູ້ອອກຂ່າວ ແລະກໍມີພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ຫລືພະນັກງານຊົ່ວຄາວມາຊ່ວຍວຽກເພິ່ນເໝືອນເດີມ ຊຶ່ງລວມທັງໝົດ ມີປະມານ 6 ຄົນ.
ຫລັງຈາກນັັ້ນ ວີໂອເອພະແນກພາສາລາວທີ່ໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນມາໃນ 20 ປີຫລັງຈາກວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໃຫຍ່ ຫລື ວີໂອເອພະແນກພາສາອັງກິດ ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1942 ນັ້ນ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປພ້ອມໆກັບ ພະແນກພາສາອື່ນໆ ໃນວີໂອເອ ຈົນໄດ້ເພີ້ມຄວາມຍາວຂອງການອອກອາກາດຂຶ້ນຈາກເຄິ່ງຊົ່ວໂມງມາເປັນ 1 ຊົ່ວໂມງໃນທ້າຍປີ 1974 ຊຶ່ງໃນນັ້ນບາງໄລຍະການອອກລາຍການທາງວິທະຍຸ ກໍໄດ້ແບ່ງເປັນສອງຕອນ ຄືຕອນເຊົ້າເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ແລະຕອນແລງເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ.
60 ປີ ຜ່ານມາ ພະແນກພາສາລາວ ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຫົວໜ້າພະແນກ 8 ທ່ານ, ຊຶ່ງຫົວໜ້າ 5 ຄົນທຳອິດນັ້ນ ແມ່ນຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍຢູໂຣບ ຊຶ່ງກຳຕຳແໜ່ງຜູ້ລະ 2 ຫາ 4 ປີ ຈົນຕົກມາຮອດປີ 1985 ຈຶ່ງໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄົນເຊື້ອສາຍລາວຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າ ຊຶ່ງຜູ້ທຳອິດກໍແມ່ນທ່ານລິນທອງ ນ້ອຍນາລາ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າໄດ້ 18 ປີ. ຫລັງຈາກທ່ານອອກກິນເບ້ຍບຳນານໃນປີ 2010 ທ່ານນາງດາລາ ບັກກຳ ກໍເປັນຫົວໜ້າແທນຈົນອອກກິນເບ້ຍບຳນານໃນປີ 2015 ແລະທ່ານໄພສານ ວໍຣະຈັກ ກໍຂຶ້ນກຳຕຳແໜ່ງນີ້ນັບແຕ່ນັ້ນມາ.
ປັດຈຸບັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ວີໂອເອພະແນກພາສາລາວ ຈະອອກອາກາດພຽງແຕ່ມື້ລະເຄິ່ງຊົ່ວໂມງກໍຕາມ, ການລາຍງານຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ກໍມີການປັບປຸງໄປພ້ອມໆກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງເທັກໂນໂລຈີ ໃນດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊຶ່ງກໍຄື ນອກຈາກການອອກອາກາດ ທາງວິທະຍຸແລ້ວ ກໍໄດ້ຂະຫຍາຍການລາຍງານຂ່າວ ຜ່ານຊ່ອງການສື່ສານໃນຫລາຍແບບເພື່ອຮັບໃຊ້ທ່ານຜູ້ຟັງ, ຜູ້ອ່ານ ແລະ ຊົມລາຍການຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ດັ່ງທີ່ທ່ານາງມາຈິດ ເນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ເຫັນຈຸດນີ້ວ່າ:
“ວີໂອເອພະແນກພາສາລາວໄດ້ພະຍາຍາມຕະຫລອດມາເພື່ອໃຫ້ເປັນແຫລ່ງຂ່າວທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເວົ້າພາສາລາວ, ແລະມັນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ສະເໝີໄປ, ແຕ່ຜູ້ຊົມຂອງພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະສະໜັບສະໜູນ ພວກເຮົາຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຄຸ້ມຄ່າຫລາຍທີ່ສຸດໃນການສະໜອງເນື້ອຫາ ແລະລາຍ ການທີ່ບໍ່ມີການລຳອຽງ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້. ໃນ 60 ປີຜ່ານມາ, ວິທະຍຸວີໂອເອພະແນກພາສາລາວ ໄດ້ມີວິວັດທະນາການ ກາຍມາເປັນທີມສື່ມວນຊົນ ອັນຫລາກຫລາຍ ຫລື multimedia, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສອງປີຜ່ານມາຊຶ່ງເປັນໄລຍະ ທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຢູ່ນີ້. ແລະພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ ເວທີດິຈິຕອລ ເຊັ່ນ Facebook, YouTube, Twitter ແລະ Instagram. ແລະພວກເຮົາສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍອອກໄປອີກ ເພື່ອໄປພົບກັບທ່ານ, ທ່ານຜູ້ຊົມ ຂອງພວກເຮົາໄປຫາບ່ອນທີ່ທ່ານຢູ່, ສະນັ້ນມັນເປັນການງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ສໍາລັບທ່ານ ທີ່ຈະຊອກຫາພວກເຮົາເພື່ອຈະຟັງຫຼືເບິ່ງລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້.”
ໂດຍທີ່ຍຶດໝັ້ນ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຮັບໃຊ້ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະຜູ້ຊົມຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ທ່ານນາງມາຈິດ ຂໍຝາກເຖິງບັນດາທ່ານທັງຫລາຍວ່າ:
“ແລະທ້າຍສຸດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີແຕ່ຢາກຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ແລະມີຄວາມສຸກໂດຍສະເພາະແມ່ນບຸນປີໃໝ່ຢູ່ລາວ. ແລະຫວັງວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນຈະມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງໃນຂະນະທີ່ກ້າວເຂົ້າປີທີສາມຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຢູ່ນີ້. ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານຮັກສາສຸຂະພາບ, ຂໍໃຫ້ປອດໄພ. ແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ສຳລັບທ່ານຜູ້ຊົມ, ຂອບໃຈຫລາຍໆ ສຳລັບ ທຸກໆ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະການສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ ຕໍ່ການລາຍງານຂ່າວຂອງວີໂອເອພະແນກພາສາລາວ.”
ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງອົງການສື່ມວນຊົນລັດຖະບານອາເມຣິກາ, ພະແນກພາສາລາວຂອງວີໂອເອ ທີ່ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນມາໃນປີ 1962 ນັ້ນມາຮອດວັນທີ 22 ກຸມພາມື້ນີ້ ກໍປະຕິບັດງານຮັບໃຊ້ບັນດາທ່ານມາໄດ້ 60 ປີພໍດີ. ປັດຈຸບັນພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານໄພສານ ແລະທ່ານນາງມາຈິດ ພວກເຮົາມີພະນັກງານທັງໝົດ 6 ຄົນ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ບັນດາທ່ານ ໂດຍຍຶດໝັ້ນໃນການເປັນ ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ຊັດເຈນ, ກົງໄປກົງມາ, ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ ແລະໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຕະ ຫຼອດໄປ.
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