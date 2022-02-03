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ທ.ນ. ສຸ​ພາ ໄຊ​ປ​ຣະ​ສິດ ເມ​ສ໌ ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດອາ​ເມ​ຣິ​ກັນກັບ​ໄປ​ຢ້ຽ​ມ​ບ້າ​ນ​ເກີດ ແລະ​ຫາ​ໂອ​ກາດສ້າງຕັ້ງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຮ່ວມ​ທຶນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ

ທ່ານ ນາງສຸພາ ໄຊປຣະສິດ ເມສ໌, ນັກທຸລະກິດອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວພ​ົບ​ກັ​ບ ທ່ານ​ນາງ​ປາ​ນີ ຢາ​ທໍ​ຕູ້, ຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ​
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ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລາວ​ຂອງທ່ານນາງສຸພາ ໄຊປຣະສິດ ເມສ໌ ເພື່ອ​ຫາ​ໂອ​ກາດ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ທຸ​ລະ​ກິດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຫລາຍ​ທ່ານ​ຄົງ​ຮູ້​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລາວເມື່ອມໍ່​ໆ​ມານີ້ຂອງທ່ານນ​າງ​ສຸ​ພາ ໄຊ​ປ​ຣະ​ສິດ ເມ​ສ໌, ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດອາ​ເມ​ຣິ​ກັນເຊື້ອ​ສາຍ​ລາວ​ແລ້ວ​ເນາະ. ທ່ານ​ນາງ​ມີ​ຄວາມ​ຊຳ​ນິ​ຊຳ​ນານ​ໃນການບໍ​ລິ​ຫານທຸ​ລະ​ກິດ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ດ້ານ​ຂາຍ​ຍ່ອຍ​ ແລະ​ເຄີຍ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ Wal-Mart Stores ຊຶ່ງ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂາຍ​ຍ່ອຍ​ທີ່​ໃຫຍ່ທີ່​ສຸດ​ຂອງສະ​ຫະ​ລັດ. ໃນ​ການ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງພາຍ​ຫລັງ​ອອກ​ຈາກບ້ານມາ​ໄດ້ 46 ​ປີແລ້ວ ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕອນທ່ານ​ນາງອາ​ຍຸໄດ້ 6 ປີພຸ້ນ, ​ທ່ານ​ນາງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງຕັ້ງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ລາວ ຊື່ວ່າ Lao Smart ໃຫ້ເປັນເຄືອ​ຂ່າຍທຸ​ລະ​ກິດ​ຂາຍ​ຍ່ອຍຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ທີ່​ສາ​ມາດສ້າງ​ຊື່​ສຽງຂອງ​ລາວ​ ແລະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍໄດ້​ດັ່ງ​ການ​ໃຫ້​ການ​ສຳ​ພາດກັບ​ວີ​ໂອ​ເອ​ຫລັງຈາກ​ກັບ​ມາ​ຈາກ​ລາວໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ ນີ້​ວ່າ:

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ສຽງທ່ານນາງສຸພາ ໄຊປຣະສິດ ເມສ໌ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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“ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ ໂດຍຜ່ານການເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວ​ມ​ງານ​ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າ ບອກພວກ​ເພິ່ນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດສ້າງຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ Lao Smart ທີ່ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຈະເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະລັດຖະບານສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງ 20 ເປີ​ເຊັນ ແລະພວກເຮົາສາມາດດໍ​າ​ເນີນມັນໄປຄື​ກັນ​ກັບ​ຕະ​ຫລາດ Wal-Mart ເພາະ​ວ່າ ຂ້າ ພະເຈົ້າມີ​ປະ​ສົບ​ການ ​ໃນການ​ບໍ​ລິ​ຫານທຸ​ລະ​ກິດ​ຂາຍ​ຍ່ອຍຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ມາ​ໄດ້ 30 ປີແລ້ວ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ຈັກກໍ່ສ້າງມັນ, ຮູ້ການ​ສ້າງ​ໂຄງລ່າງສຳ​ລັບສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ້າ, ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ​ການພັດ​ທະ​ນາໃຫ້ກ້າວ​ໄປ. ລາວຕ້ອງມີຍີ່ຫໍ້ທີ່ ຄົນຈະຮູ້ຈັກດີ. ເຈົ້າຮູ້ບໍ່, ເມື່ອເຈົ້າບອກຄົນວ່າເຈົ້າ​ມາ​ຈາກ​ລາວ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າຮອດ​ບໍ່​ຮູ້​ຊ້ຳວ່າທ່ານ​ເວົ້າ​ຫຍັງ, ທ່ານຕ້ອງ​ໄດ້​ບອກເຂົາ​ເຈົ້າກ່ຽວ​ກັບໄທຫຼືຫວຽດນາມ. ແຕ່ວ່າ​ລາວ​ຈະຕ້ອງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນປະເທດເປັນທີ່ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ດີ​ຂອງ​ຄົນ ແລະ​ຈື່ໄດ້ງ່າຍ. ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າ​ຍັງບໍ່ມີຍີ່ຫໍ້ເທື່ອ.”

ທ່ານ​ນາງສຸ​ພາເປັນຜູ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ ແລະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຫລາຍບໍ​ລິ​ສັດ. ນຶ່ງ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ມາ ກໍ​ຄື​ບໍ​ລິ​ສັດທີ່​ປຶກ​ສາດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ, ຂ່າວ​ສານ ແລະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດທີ່​ຊື່​ວ່າ Inclusion Magazine ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ລັດ​ອາ​ແຄ​ນ​ຊໍ ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

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