ດຣ. ຟາວຈີ ກ່າວເຕືອນວ່າ ສະຫະລັດ ກຳລັງຢູ່ໃນ 'ທິດທາງທີ່ບໍ່ຖືຶກຕ້ອງ'

ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານໂຣກຕິດຕໍ່ຂອງສະຫະລັດ, ໄດ້ສົ່ງສັນຍານເຕືອນຄັ້ງໃໝ່ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທີ່ບັນດາຜູ້ຄົນປະຕິ ເສດ ຕໍ່ການສັກຢາວັກຊີນ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຂະນະນີ້ຈະມີການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ເດລຕ້າ ຢ່າງໄວກໍ່ຕາມ.
“ພວກເຮົາກໍາລັງເດີນໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງ ດຣ. ຟາວຈີ ກ່າວຕໍ່ການອອກອາກາດ ລາຍການຂອງໂທລະພາບ CNN. “50 ເປີເຊັນຂອງປະເທດບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ. ນັ້ນແມ່ນບັນຫາ.”
“ພວກເຮົາກໍາລັັງນໍາໂຕເອງເຂົ້າສູ່ອັນຕະລາຍ,” ດຣ. ຟາວຈີ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ ທາງການແພດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວ.
ໃນສະຫະລັດ, ການເຂົ້າຮັບການຮັກສາພາຍໃນໂຮງໝໍ ແລະການເສຍຊີວິດນັ້ນແມ່ນຕໍ່າກວ່າຈຸດສູງສຸດ ໃນລະດູໜາວ ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ວ່າຈໍານວນຜູ້ຕິດ ເຊື້ອລາຍໃໝ່ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວໃນຫລາຍພື້ນທີ່ຂອງປະເທດ ເຊິ່ງບ່ອນທີ່ ຜູ້ຄົນຈໍານຶ່ງ ຍັງມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນຂອງການສັກຢາວັກຊີນ, ຄວາມປອດໄພຂອງການສັກວັກຊີນ ແລະການຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ຄໍາແນະນໍາຂອງລັດຖະ ບານໃນການສັກຢາວັກຊີນ ຍັງຄົງເປັນປັດໄຈອັນສໍາຄັນ.
ມີການຢັ້ງຢືນຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອລາຍໃໝ່ເຖິງ 51,000 ຄົນໃນສະຫະລັດໃນມື້ວັນເສົາແລ້ວນີ້, ເພີ້ມຂຶ້ນ 172 ເປີເຊັນ ໃນຊ່ວງສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະເສຍຊີວິດຫລາຍກວ່າ 250 ຄົນ ໃນແຕ່ລະວັນ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດມານີ້.
ສະພາບການທີ່ເປັນຢູ່ໃນເວລານີ້ິ້, ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ມີປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຫລາຍກວ່າ 169 ລ້ານຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 49 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທົ່ວປະເທດແລະເກືອບ 60 ເປີເຊັນຂອງ ຈໍານວນຜູ້ໃຫຍ່.
ແຕ່ການສໍາຫລວດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນເກືອບ 80 ເປີ ເຊັນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຈະບໍ່ໄປສັກຢາວັກຊີນຢ່າງແນ່ນອນ ຫລືບໍ່ໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້, ບໍ່ວ່າທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະແນະນໍາຊັກຊວນພວກເຂົາໃຫ້ໄປສັກຢາກໍ່ຕາມ.
ບັນດານັກການເມືອງທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມທີ່ຜ່ານມາ ເຄີຍໃຊ້ວິທີການສັກຢາວັກຊີນທີ່ລະມັດລະວັງຫລາຍຂຶ້ນ ຫລືການຮັບການສັກຢາວັກຊີນນັ້ນ ຈໍາເປັນຫລືບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈຂອງສ່ວນບຸກຄົນ. ແຕ່ດຽວນີ້ ບາງຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈທີ່ສຸດ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດ ໃນການສັກຢາວັກຊີນ.