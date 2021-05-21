ອົງການ FDA ຜ່ອນຜັນກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບອຸນຫະພູມ ໃນການເກັບມ້ຽນ ຢາວັກຊີນຟາຍເຊີ

ອົງການອາຫານແລະຢາຂອງສະຫະລັດ ຫຼື FDA ກ່າວວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດຟາຍເຊີແລະບາຍໂອເອັນເທັກທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຢຍຣະມັນ ສາມາດເກັບມ້ຽນໄວ້ເປັນເວລາທີ່ດົນນານກວ່າ ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນກວ່າ ທີ່ໄດ້ແນະນຳໄປໃນຂັ້ນຕົ້ນ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ຢາວັກຊີນທີ່ສັກສອງເຂັມດັ່ງກ່າວສາມາດເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ລະຫວ່າງ 2 ຫາ 8 ອົງສາຊຽລເຊີສ ໄດ້ເຖິງນຶ່ງເດືອນຫຼັງຈາກເຮັດໃຫ້ລະລາຍແລ້ວ ຊຶ່ງຂັດກັນກັບການຈຳກັດກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ໃຫ້ເວລາແຕ່ພຽງ 5 ມື້ເທົ່ານັ້ນ. ອົງການ FDA ໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ເກັບມ້ຽນຢາວັກຊີນຟາຍເຊີ ໃນອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນສຸດເຖິງລົບ 80 ອົງສາຊຽລເຊີສ ເວລາອົງການດັ່ງກ່າວໃຫ້ການອະນຸມັດໃນການນຳໃຊ້ສຸກເສີນ ເມື່ອເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້.
ທ່ານພີເທີ ມາກສ໌ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສູນການຊັ່ງຊາທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາແລະຄົ້ນຄວ້າຂອງ ອົງການ FDA ກ່າວວ່າ ຄໍາແນະນໍາທີ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດໃຫ້ຢາວັກຊີນນີ້ “ມີໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນ ສຳລັບມະຫາຊົນອາເມຣິກັນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ເປັນການງ່າຍຂຶ້ນ ສຳລັບພວກທີ່ສະໜອງຢາວັກຊີນເຊັ່ນຫ້ອງການຂອງທ່ານໝໍໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ເກັບມ້ຽນ ແລະຄຸ້ມຄອງຢາວັກຊີນນີ້.”
ຜູ້ຄຸ້ມຄອງຢາຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ຄືອົງການຢາຂອງຢູໂຣບໄດ້ອອກຄຳແນະນຳທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ອາດຍັງຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນເພີ້ມພາຍໃນເວລານຶ່ງປີ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກຢາເຂັມສຸດທ້າຍແລ້ວນັ້ນ. ຫົວໜ້າສະຖາບັນພູມແພ້ແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດແລະທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການແພດຂອງປະທານາທິບໍດີິໂຈ ໄບເດັນກ່າວໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ຢາວັກຊີນເພີ້ມດັ່ງກ່າວ ອາດຈະມີຄວາມຕ້ອງການເນື່ອງຈາກການສັກຢາໃນຂັ້ນຕົ້ນນັ້ນ “ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ໄດ້ກຸ້ມຕະຫຼອດຊີວິດ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສິງກະໂປ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທັງບໍລິສັດເຟສບຸກ ແລະທວີດເຕີ້ ອອກແຈ້ງການ ເພື່ອແກ້ໄຂຢູ່ໃນໜ້າເວັບໄຊຂອງຕົນ ຕໍ່ອັນທີ່ສິງກະໂປກ່າວວ່າ ເປັນຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງ ກ່ຽວກັບເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ ທີ່ໄດ້ກວດພົບຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.