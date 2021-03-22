ເປັນຫຍັງທ່ານໄບເດັນ ຈຶ່ງສົ່ງກຳປັ່ນລົບ ໄປຍັງທະເລຈີນໃຕ້ ຄືກັນກັບທີ່ ປ. ທຣຳ ເຄີຍເຮັດ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຮັກສາໄລຍະກັບຜູ້ກຳຕຳແໜ່ງກ່ອນທ່ານ ໃນການສົ່ງກຳປັ່ນລົບອາເມຣິກັນໄປຍັງເຂດເອເຊຍ ນັ້ນຄືຄວາມເຊື່ອຂອງພວກນັກວິເຄາະ ເພື່ອຮັກສາການມີໜ້າຢູ່ໃນທະເລທີ່ຍັງມີການແຂ່ງຂັນໂຕ້ແຍ້ງແລະມີການເຕືອນຢູ່ເປັນປະຈຳທີ່ແນໃສ່ກອງກຳລັງທີ່ເຂັ້ມແຂງສຸດທາງທະເລຢູ່ໃນຂົງເຂດ ນັ້ນກໍຄືປັກກິ່ງ.
ກຳປັ່ນພິຄາດ ຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີຈອນ ແອສ. ແມັກເຄນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງບໍລິເວນໃກ້ໆໝູ່ເກາະປາຣາແຊລ ຊຶ່ງເປັນໝູ່ເກາະໝູ່ດອນນ້ອຍໆໃນທະເລຈີນ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຈີນ ເມື່ອວັນທີ 5 ກຸມພາຜ່ານມາ ແຕ່ກໍອ້າງເອົາອະທິປະ ໄຕເຊັ່ນດຽວກັນໂດຍໄຕ້ຫວັນ ຫວຽດນາມ ບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ແລະຟີລິບປິນ ແຂ່ງກັບຈີນ ຢູ່ໃນເຂດອື່ນໆຂອງທະເລດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີພື້ນທີ່ 3 ລ້ານ 5 ແສນກິໂລແມັດມົນທົນ ທີ່ເນັ່ງຈາກຮົງກົງ ໄປຫາເກາະບໍນຽວ.
ບໍ່ຮອດ 3 ອາທິດຕໍ່ມາ ກຳປັ່ນພິຄາດລຳດັ່ງກ່າວ ຂອງສະຫະລັດ ກໍໄດ້ແລ່ນຜ່ານຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງບາງເຂດ ແມ່ນພວມມີການຂັດແຍ້ງ ໂດຍຈີນ ແລະໄຕ້ຫວັນ ໃນອັນທີ່ກອງທັບເຮືອບັນລະຍາຍວ່າ “ເປັນຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ເຂດອິນໂດ-ປາຊີ ຟິກທີ່ເສລີແລະເປີດກວ້າງ” ຊຶ່ງມັກຈະເປັນການໝາຍເຖິງທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ກຳປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ອີກລຳນຶ່ງ ກໍໄດ້ແລ່ນຜ່ານ ເສັ້ນທາງດຽວກັນນີ້ ໃນວັນທີ 11 ມີນາຜ່ານມາ.
ເວັບໄຊໜັງສືພິມຈີນລາຍວັນ ຫຼື China Daily ຂອງປັກກິ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 18 ມີນາຜ່ານມານີ້ວ່າ “ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນໄດ້ສືບທອດມູນເຊື້ອທາງການເມືອງເກືອບທັງໝົດຂອງ (ອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ) ທຣຳ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ແລະກໍບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າອຽງວ່າຈະປ່ຽນແປງມັນເລີຍມາຈົນຮອດເວລານີ້.”
ລັດຖະບານທ່ານທຣຳໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນລົບຂອງກອງທັບເຮືອໄປຍັງທະເລຈີນໃຕ້ 10 ເທື່ອ ໃນປີ 2019 ແລະອີກ 10 ເທື່ອໃນປີກາຍນີ້ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກ ກອງບັນຊາການໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກຂອງສະຫະລັດສຳລັບລາຍງານສະບັບນີ້. ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງກຳປັ່ນລົບໄປ 5 ເທື່ອໃນປີ 2017 ແລະ 2018 ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດເອີ້ນການເດີນທາງໃນແຕ່ລະເທື່ອນັ້ນວ່າ“ການປະຕິບັດງານ ເພື່ອອິດສະຫຼະພາບ ໃນການເດີນເຮືອ” ຫຼືເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ FONOPs.
ລັດຖະບານກ່ອນສະໄໝທ່ານທຣຳ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ ຈາກທຳນຽບຂາວ ແລະພະແນກການອື່ນໆ ກ່ອນຈະສົ່ງກຳປັ່ນລົບໄປ ຊຶ່ງການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ລະເທື່ອແມ່ນມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານການເມືອງ ອີງຕາມທ່ານອາເລັກຊານເດີ ວູວິງ ສາສະດາຈານທີ່ສູນກາງເອເຊຍ-ປາຊີຟິກແດນຽລ ເຄ. ອີໜຸຍ ເພື່ອການສຶກສາໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທີ່ລັດຮາວາຍ. ຈີນ ຈະທຳການປະທ້ວງ ໃນແຕ່ລະເທື່ອແລະກໍຈະຕິດຕາມມາດ້ວຍການສະແດງກຳລັງທາງທະເລຂອງຕົນ.