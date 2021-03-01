ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຫຼາຍສິບຄົນໃນຮົງກົງ ຖືກກ່າວຫາພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະບັບໃໝ່

ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ແລະນັກການເມືອງ 47 ຄົນໃນຮົງກົງ ໄດ້ໄປລາຍງານໂຕ ຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແລະຖືກກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ພະຍາຍາມຫາທາງໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນແຫ່ງຊາດສະບັບໃໝ່ ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ.
ຂໍ້ກ່າວຫານີ້ແມ່ນພົວພັນກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນປີກາຍນີ້ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນສະພານິຕິບັນຍັດຮົງກົງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ. ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຈັບເມື່ອເດືອນແລ້ວ ແຕ່ຖືກປ່ອຍນັ້ນ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ປະກັນໂຕບໍ່ໃຫ້ປະກັນໂຕ ແລະຄາດວ່າຈະໄປປາກົດໂຕຢູ່ສານໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ຢູ່ເວັບໄຊຂອງລັດຖະບານຮົງກົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຫາດັ່ງ ກ່າວແມ່ນ “ນຶ່ງກະທົງໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຫາທາງໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ.”
ພວກທີ່ຖືກຂໍ້ຫາແມ່ນຮວມທັງ ໂຈຊົວ ວອງ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຄຸກໄປແລ້ວຫຼັງຈາກຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາທີ່ພົວພັນກັບການໂຮມຊຸມນຸມແບບຜິດກົດໝາຍໃນຄະດີນຶ່ງອີກຕ່າງຫາກ. ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດ ໃນຖານຍຸແຍ່ ແລະຈັດຕັ້ງການເດີນຂະບວນປະທ້ວງເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2019.
ນອກນັ້ນ ອະດີດສາສະດາຈານສອນກົດໝາຍ ທ່ານເບັນນີ ຕ່າຍ (Benny Tai) ແລະອະດີດສະມາຊິກສະພານິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານນາງຄລາວເດຍ ໂມ (Claudia Mo) ກໍໄດ້ຖືກຂໍ້ຫາດັ່ງກ່າວຄືກັນ.
ພວກທີ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮຽກໂຕໄປພົບໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໄປລາຍງານໂຕ ຕໍ່ປ້ອມຕຳຫຼວດ ເພື່ອຖືກຄຸມຂັງ.ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າຈະຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸມຂັງໃນເດືອນເມສານີ້.
ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນໆຫຼາຍໆຄົນທີ່ຖືກຈັບ ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້ ຮວມທັງມະຫາເສດຖີສື່ມວນຊົນ ຈິມມີ ລາຍ. ລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຕ່າງປະເທດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ບຸກຄົນອື່ນໆນັ້ນແມ່ນພາກັນຫລົບໜີ ໄປລີ້ໄພຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບວີໂອເອ ນັກເຄື່ອນໄຫວຮົງກົງ ທີ່ໄປລີ້ໄພຢູ່ໃນຕ່າງປະ ເທດ ທ່ານແບັກຈີໂອ ເລີງ (Baggio Leung) ຊຶ່ງເວລານີ້ຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຕ້ອງຕິການຄຸມຂັງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ 47 ຄົນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ອາຊະຍາກຳນີ້ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າຢາກຫົວ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ 47 ຄົນ ເວລານີ້ພວມປະເຊີນກັບໂທດໜັກສຸດ ຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດ ກໍມີແຕ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຊະນະເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາເທົ່ານັ້ນ.”
ທ່ານເລີງກ່າວຕື່ມວ່າ “ບໍ່ມີພື້ນທີ່ສຳລັບພັກນິຍົມປະຊາທິປະໄຕທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເຫຼືອຢູ່ເລີຍ.”