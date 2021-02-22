ເປັນຫຍັງ ປະເທດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ເຖິງຝຣັ່ງ ແລະ ອັງກິດ ຈຶ່ງສົ່ງກຳປັ່ນໄປ ທະເລຈີນໃຕ້

ພວກຜູ້ນຳທີ່ໄກເຖິງການາດາ ແລະຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ ກຳລັງສົ່ງກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອຂອງຕົນໄປຍັງທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງ ໃນປີນີ້ ເພື່ອຕ້ານຢັນຕໍ່ປັກກິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ໄດ້ດຳເນີນການຫຼາຍເກີນໄປໂພດແລະເລີ້ມເຮັດໃຫ້ປະ ຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕື່ນຕົກໃຈ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງພວກນັກວິເຄາະຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຝຣັ່ງ ທານ ຟລໍຮັງ ປາກລີ (Florence Parly) ກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພານີ້ວ່າ ຝຣັ່ງໄດ້ສົ່ງເຮືອດຳນ້ຳໂຈມຕີໄປຍັງທະເລດັ່ງກ່າວໃນເດືອນນີ້. ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດກ່າວໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ກຸ່ມກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນໂຈມຕີ ທີ່ເປັນກຳປັ່ນທຸງຂອງອັງກິດພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງທະເລຈີນໃຕ້.
ຂະນະດຽວກັນ ກຳປັ່ນລົບຂອງກອງທັບເຮືອການາດາ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປເກືອບຮອດທະເລຈີນໃຕ້ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ແລ່ນຜ່ານ ຊ່ອງແຄບໄຕ້ ຫວັນ ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຮ່ວມການຊ້ອມລົບ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆ ກັບກອງທັບເຮືອຂອງອອສເຕຣເລຍ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສະຫະລັດ.
ປະເທດຕາເວັນຕົກເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດໃດໆໃນທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ກວ້າງກວ່າ 3 ລ້ານ 5 ແສນກິໂລແມັດມົນທົນຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນໄລຍະໄກໄປຈາກເຂດນ່ານນ້ຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນແກ່ສະຫະລັດເພື່ອຕ້ານຢັນການຂະຫຍາຍໂຕຕາມລຳພັງຂອງຈີນຊຶ່ງໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັບອະດີດເຈົ້າອານານິຄົມຢູໂຣບແລະສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈຢູ່ໃນປະເທດຕາເວັນຕົກ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກນັກຊ່ຽວຊານ.