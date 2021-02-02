ອັງກາຣາ ອາດຈະຫັນນະໂຍບາຍ ຈາກພາກຕາເວັນອອກກາງ ໄປສູ່ເອເຊຍກາງ

ເທີກີແລະອາເຈີບາຍຈານ ຍັງສືບຂະຫຍາຍສາຍສຳພັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍເລີ້ມການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ການສະແດງກຳລັງມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກນັກວິເຄາະບາງຄົນ ແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັງກາຣາພວມທີ່ຈະເລີ້ມນະໂຍບານການຕ່າງປະເທດ ຫັນຈາກພາກຕາເວັນອອກກາງ ໄປສູ່ເຂດເອເຊຍກາງ.
ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ເປັນເວລາ 12 ມື້ ແມ່ນພົວພັນກັບ ກອງພົນລົດຖັງ ໜ່ວຍໂດດຈ້ອງພົນຮົ່ມແລະ “ກອງກຳລັງພິເສດ”. ນອກນັ້ນ ຍັງມີກໍານົດວ່າຈະມີນຳເອົາອາວຸດສຳຄັນໆທີ່ເທີກີເຮັດຂຶ້ນເອງ ອອກມານຳໃຊ້.
ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ເທີກີເຮັດເອງ ແມ່ນມີບົດບາດອັນສຳຄັນ ໃນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຂອງອາເຈີບາຍຈານ ຕໍ່ກຳລັງແບ່ງແຍກດິນອາເມເນຍໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ໃນການສູ້ລົບກັນຢູ່ໃນເຂດນາກໍໂນ ກາຣາບາກ ຢູ່ໃນອາເຈີບາຍຈານ.
ໄຊຊະນະຂອງອາເຈີບາຍຈານແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າ ເປັນໄຊຊະນະທາງຍຸດທະສາດສຳລັບເທີກີ “ເທີກີໄດ້ລົງທຶນມະຫາສານໃນກອງທັບອາເຈີບາຍຈານ” ນັ້ນຄືການໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຂອງສາສະດາຈານເຊີຮາດ ກູເວັນ (Serhat Guvenc) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ກາເດຍ ຮາສ (Kadir Has) ໃນນະຄອນອິສຕັນບູລ. ປະເທດທັງສອງມີຄວາມສຳພັນຢ່າງໃກ້ຊິດທາງດ້ານຊົນຊາດແລະກ່າວເຖິງຄວາມສຳພັນຂອງພວກຕົນວ່າ “ປະເທດດຽວ ມີສອງລັດ.”
ຄວາມໄວ ແລະຄວາມເດັດຂາດ ໃນຄວາມສຳເລັດຂອງກອງທັບອາເຈີບາຍຈານໄດ້ເຮັດໃຫ້ອິດທິພົນຂອງເທີກີໃນເຂດພູໂຄຄາຊັສສູງຂຶ້ນ ແລະໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ລະຫວ່າງອັງກາຣາແລະບາກູຂຶ້ນໄປຕື່ມ.
ທ່ານຮູຊິຢິນ ບັກຊີ (Huseyin Bagci) ຫົວໜ້າສະຖາບັນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ອັງກາຣາ ກ່າວວ່າ “ເທີກີພວມຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຕົນໃນເຂດພູໂຄຄາຊັສ ປະເທດດັ່ງກ່າວຈະດຳນເນີການເພີ້ມຕື່ມໃນອະນາຄົດ.”
ທ່ານບັກຊີ ສະເໜີແນະວ່າ ອັງກາຣາແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປ່ຽນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງຕົນ “ເທີກີບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໄພ້ອິສລາມ ແລະພາກຕາເວັນອອກກາງອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ ແຕ່ເວລານີ້ຈະໃຊ້ຄວາມເປັນຊາດນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະລັດທິຊາດນິຍົມຂອງເທີກີເອງ.”
ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ຕາຍຢິບ ເອີດວານ ແຕ່ໃດໆມາໄດ້ວາງຕົວເອງວ່າ ເປັນຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິຂອງຊາວມຸສລິມຢູ່ໃນໂລກ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຊາວປາແລັສໄຕນ໌. ນອກນັ້ນ ອັງກາຣາຍັງເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ແຂງຂັນຕໍ່ກຸ່ມພະລາດອນພາບມຸສລິມ ໃນທົ່ວພາກຕາເວັນອອກກາງແລະກຸ່ມທີ່ສະຫະລັດແລະສະຫະພາບຢູໂຣບລະບຸວ່າ ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ.
ກຸ່ມຮາມາສ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ອິສຣາແອລແລະຄວາມກັງວົນໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ເປັນປະຈຳໃນປະ ເທດເທີກີ ແລະອັງກາຣາ ກໍໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ ຕ້ອນຮັບພວກຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການເຄື່ອນໄຫວແບບນັ້ນ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນດີ ໃນກຸ່ມຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດທາງສາສະໜາຂອງທ່ານເອີດວານ.