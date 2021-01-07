ພວກຜູ້ນຳຂອງໂລກ ປະນາມ ການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ຂອງພວກສະໜັບສະໜຸນ ປ. ທຣຳ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ

ພວກຜູ້ນຳຂອງໂລກໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈແລະປະນາມເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນແບບບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເດີນຂະບວນສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ບຸກເຂົ້າໄປໃນຕຶກຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃນວັນພຸດວານນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈອນສັນ ແຫ່ງອັງກິດ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ເປັນພາບທີ່ໜ້າອັບອາຍທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ. ສະຫະລັດແມ່ນເປັນສັນຍາລັກຂອງປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະໃນເວລານີ້ແມ່ນຈຳເປັນທີ່ວ່າຄວນຈະມີການໂອນອຳນາດຢ່າງສັນຕິແລະດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບ.”
ລິ້ງຄຳເວົ້າຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ: [[embed tweet: https://twitter.com/BorisJohnson/status/1346926138057220103?s=20 ]]
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າສະໜັບສະໜຸນທ່ານໄບເດັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຂະນະທີ່ພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳຫົວຮຸນແຮງຈັດ ບັງຄັບໃຫ້ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດຕ້ອງນຳໃຊ້ມາດຕະການສຸກເສີນບໍ່ໃຫ້ມີການເຂົ້າອອກ ຊຶ່ງໄດ້ລົບກວນຕໍ່ການຢັ້ງຢືນ ໃນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານໄບເດັນ.
ທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດິ ເລເຢັນ (Ursula von der Leyen) ປະທານກຳມາທິການຢູໂຣບຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຖາບັນຕ່າງໆແລະປະຊາທິປະໄຕຂອງສະຫະລັດ. ການໂອນອຳນາດຢ່າງສັນຕິແມ່ນຈຸດສຳຄັນສຸດ. @ທ່ານໂຈໄບເດັນ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ.”
ລິ້ງການຖະແຫຼງຂອງທ່ານນາງເອີຊູລາ ວອນ ເດິ ເລເຢັນ: [[embed tweet: https://twitter.com/vonderleyen/status/1346943173637988354?s=20 ]]
ເລຂາທິການຂອງອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈັນສ໌ ສໂຕລເຕັນເບີກ ກ່າວຢູ່ໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແບບປະຊາທິປະໄຕ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ.”
ລິ້ງການຖະແຫຼງຂອງທ່ານເຈັນສ໌ ສໂຕລເຕັນເບີກ: [[embed tweet: https://twitter.com/vonderleyen/status/1346943173637988354?s=20 ]]
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເທີກີກໍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພຸດວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງຕົນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຫຼີກລ່ຽງບ່ອນທີ່ມີຝູງຊົນເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະປະເຊີນໜ້າກັນ.
ຖະແຫຼງການຂຽນວ່າ “ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຈົ່ງລະເວັ້ນຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແລະໃຊ້ສາມັນສຳນຶກ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສະຫະລັດຈະເອົາຊະນະວິກິດການທາງດ້ານການເມືອງພາຍໃນປະເທດນີ້ໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ເຫດໃຊ້ຜົນ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ ຊັງ ອີແວສ ເລີ ດຣຽນ (Jean-Yves Le Drian) ເອີ້ນຄວາມວຸ້ນວາຍໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ເປັນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ.”
ລິ້ງຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຝຣັ່ງ ທ່ານຊັງ ອີແວສ ເລີ ດຣຽນ: [[embed tweet: https://twitter.com/JY_LeDrian/status/1346945178561609728?s=20 ]]
ອົງການບັນດາປະເທດໃນທະວີບອາເມຣິກາ ຫຼື OAS ກໍໄດ້ກ່າວປະນາມຕໍ່ການໃຊ້ຝູງຊົນກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍຂຶ້ນ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການ OAS ກ່າວເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະຂຽນຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ການໃຊ້ກຳລັງ ແລະການທັບມ້າງຕໍ່ສະຖາບັນແມ່ນເທົ່າກັບເປັນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ກົນໄກຂອງລະບອບປະຊາທິ ປະໄຕ” ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກັບຄືນໄປສູ່ການໃຊ້ເຫດໃຊ້ຜົນທີ່ຕ້ອງການນັ້ນ.