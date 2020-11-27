ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ສົ່ງສານອວຍພອນ ໃນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ

ໃນວັນສະຫຼອງຂອບຄຸນພະເຈົ້ານັ້ນ ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງຈິລ ໄບເດັນ ໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ປະເທດຊາດຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໄວຣັສໂຄ ໂຣນາພວມນຳເອົາຄວາມໂສກເສົ້າມາສູ່ຊາວອາເມຣິກັນຢູ່ນັ້ນ.
ຄອບຄົວຂອງທ່ານໄບເດັນຂຽນລົງໃນໜ້າທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບບົດບັນນາທິການສຳລັບໂທລະພາບ CNN ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ: [[link: https://www.cnn.com/2020/11/26/opinions/joe-jill-biden-most-important-thanksgiving-tradition/index.html ]] “ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບພວກທ່ານ ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາກໍຈະຍຶດໝັ້ນກັບປະເພນີ ທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງພວກເຮົາ: ໃຊ້ເວລາບຶດນຶ່ງເພື່ອນັບເບິ່ງເຫດ ຜົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນ.”
ມາຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ສະຫະລັດມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 12,780,000 ກໍລະນີ ແລະຫຼາຍກວ່າ 262 ພັນຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ອີງຕາມສູນກາງຊັບພະຍາກອນໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮອບກິນສ໌.
ເຖິງແມ່ນໄດ້ຮັບການເຕືອນຈາກສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກໍຕາມ ແຕ່ຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍໆລ້ານຄົນຍັງໄດ້ພາກັນເດີນທາງກັບຄືນບ້ານໃນທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຮ່ວມກັບຄອບຄົວ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນສະຫຼອງວັນບຸນ. ພວກນັກຊ່ຽວຊານຄາດວ່າຈະໄດ້ເຫັນກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາເພີ້ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ກໍສູງເປັນປະຫວັດການຢູ່ແລ້ວໃນສະຫະລັດພາຍໃນເດືອນນີ້. [[link: https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/millions-americans-travel-thanksgiving-despite-covid-19-warnings ]]
ໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ “ຈົ່ງເຂັ້ມແຂງ” ຮັບມືກັບການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແຕ່ກໍໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ “ອາເມຣິກາຈະບໍ່ເສຍໄຊໃນສົງຄາມນີ້.”
ທ່ານໄບເດັນກ່າວຕື່ມ ໃນຄຳປາໄສກ່ອນວັນບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຕໍ່ປະເທດຊາດວ່າ “ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຫວັງຢ່າງແທ້ຈິງ ຂໍໃຫ້ເຊື່ອໝັ້ນ. ສະພາບການນີ້ຈະບໍ່ມີຢູ່ຕະຫຼອດໄປ. [[link: https://www.voanews.com/2020-usa-votes/biden-holiday-message-us-wont-lose-fight-against-coronavirus ]]
ທ່ານກ່າວວ່າ ຢາວັກຊີນຮອບທຳອິດກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາອາດຈະຖືກນຳອອກມາໃຊ້ພາຍໃນທ້າຍເດືອນທັນວານີ້ ແລະກໍປະກາດວ່າ “ຈະໃຫ້ທົ່ວປະເທດໄດ້ສັກໂດຍໄວເທົ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້.