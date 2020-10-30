ປ. ທຣຳ ແລະທ່ານໄບເດັນ ໂຄສະນາຫາສຽງ ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ ໃນວັນພະຫັດ

ຍັງອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດກໍຈະພາກັນໄປລົງຄະແນນສຽງເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຊຶ່ງບັນດາຜູ້ສະໝັກພວມທຳການໂຄສະນາຫາສຽງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ.
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວທີ່ບ່ອນໂຄສະນາຫາສຽງ ຊຶ່ງຜູ້ຄົນສາມາດຂັບລົດເຂົ້າໄປຟັງໄດ້ ຢູ່ນອກວິທະຍາໄລບຣາວເວີດ (Broward) ວ່າ “ຖ້າລັດຟລໍຣິດາ ຫາກໄປທາງສີຟ້າແລ້ວ ມັນກໍໝົດເທົ່ານັ້ນ, ມັນກໍຈົບສິ້ນ” ຊຶ່ງທ່ານໝາຍເຖິງສີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຕອງຕິປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໄດ້ຈັດການໂຮມຊຸມໂຄສະນາຫາສຽງ ແບບມີຜູ້ຄົນແອອັດ ທ່າມກາງທີ່ເກີດໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຊຶ່ງພວກທີ່ໄປຮ່ວມສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ໄດ້ພາກັນໃສ່ໜ້າກາກ ໂດຍເອີ້ນພວກເຂົາວ່າ “ເປັນບ່ອນທີ່ພາໃຫ້ມີການລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ.”
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຢູ່ບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມ ທີ່ສາມາດຂັບລົດເຂົ້າໄປຟັງແຫ່ງທີສອງໃນເວລາຕໍ່ມາທີ່ເມືອງແທມປາ (Tampa) ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຕັດເວລາໃຫ້ສັ້ນລົງຍ້ອນພາຍຸຝົນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີ “ພວມແຜ່ລະບາດຫຼາຍໄປກວ່າເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ທ່ານພວມແຜ່ລະບາດຄວາມແຕກແຍກ ແລະຄວາມບາດໝາງ.”
ສ່ວນປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ກ່າວຖະແຫຼງຕໍ່ຝູງຊົນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ບ່ອນຈອດລົດຢູ່ສະໜາມກິລາ ໃນເມືອງແທມປາ (Tampa) ຊຶ່ງອີກເທື່ອນຶ່ງ ທ່ານໄດ້ທໍານາຍວ່າ ຈະມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ໄປປ່ອນບັດ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໂດຍເອີ້ນວ່າ ຄື້ນຟອງສີແດງຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ.
ປະທານາທິບໍດີ ທຳນາຍວ່າ “ພວກເຮົາຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງນີ້ຢ່າງໃຫຍ່ ເຈົ້າຖ້າເບິ່ງໂລດ.”
ທ່ານທຣຳມີກຳນົດທີ່ຈະຈັດການໂຮມຊຸມນຸມຢູ່ອີກບ່ອນນຶ່ງໃນເວລາຕໍ່ມາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ແຕ່ຍ້ອນ “ອາກາດບໍ່ດີ” ຊຶ່ງຮວມທັງລົມແຮງ ການໂຮມຊຸມນຸມດັ່ງກ່າວຈຶ່ງໄດ້ຖືກເລື່ອນເວລາອອກໄປໃສ່ວັນຈັນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ.
ທ່ານທຣຳ ໃນຄຳປາໄສຢູ່ເມືອງແທມປານັ້ນ ຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຈະມີຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 “ໃນສອງສາມອາທິດຂ້າງໜ້ານີ້” ໂດຍໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາວ່າ “ພວກຜູ້ສູງອາຍຸຈະເປັນຈຸທຳອິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ.” ຢູ່ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ ໃນປີນີ້ ພວກທີ່ມີອາຍຸເກີນ 65 ປີ ອາດຈະປະກອບເປັນປະມານນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງພວກທີ່ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທັງໝົດ.
ທຸກໆການເລືອກຕັ້ງ ນັບແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕົ້ນມາ ຜູ້ໃດຊະນະຢູ່ທີ່ລັດຟລໍຣິດາຜູ້ນັ້ນກໍໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ. ຜູ້ຊະນະຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບ 29 ຄະແນນຂອງພວກຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກຈໍານວນທີ່ຕ້ອງການທັງໝົດ 270 ຄະແນນສຽງເພື່ອຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ.