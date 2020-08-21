ທ່ານແບນນອນ ອະດີດທີ່ປຶກສາ ຂອງ ປ. ທຣຳ ຖືກກ່າວຫາ ໃນແຜນການສໍ້ໂກງ

ທ່ານສຕີບ ແບນນອນອະດີດທີ່ປຶກສາອະວຸໂສຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຮຸ້ນສ່ວນອີກ 3 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນຜູ້ບໍລິຈາກຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ທີ່ຢາກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອສ້າງກຳແພງຊາຍແດນ ທີ່ຕິດກັບ ປະເທດເມັກຊິໂກ ອີງຕາມການປະກາດ ຂອງກະ ຊວງຍຸຕິທຳ.
ທ່ານແບນນອນທີ່ເປັນຫົວໜ້າບໍລິຫານໃນການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທຣຳໃນປີ 2016 ແລະເປັນຫົວໜ້າຍຸດທະສາດຂອງທ່ານໃນເວລາຕໍ່ມາ ພ້ອມກັບທ່ານບຣາຍອັນ ໂຄລເຟຈ (Brian Kolfage) ແອນດຣູ ບາໂດລາໂຕ (Andrew Badolato) ແລະ ທີໂມທີ ຊີອາ(Timothy Shea) ທີ່ຖືກກ່າວເຖິງໂດຍໄອຍະການວ່າ ເປັນຫົວໜ້າໂຄງການ ພວກເຮົາ ສ້າງ ກຳແພງ ຫຼື We Build The Wall ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ລິເລີ້ມເພື່ອຊອກຫາເງິນທຶນຫຼາຍກວ່າ 25 ລ້ານໂດລາຈາກຜູ້ບໍລິຈາກພາກເອກກະຊົນ ເພື່ອມາຊ່ວຍລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ສ້າງກຳແພງຊາຍແດນ.
ທ່ານແບນນອນ ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບຜິດ ຢູ່ສານລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນນິວຢອກ. ທ່ານໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕ ໂດຍວາງເງິນປະກັນ 5 ລ້ານໂດລາ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຮວມທັງການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດແລະຫ້າມໃຊ້ເຮືອບິນຫຼືເຮືອຢາດຫຼືເຮືອສ່ວນໂຕໃດໆ.
ທ່ານແບນນອນໄດ້ຖືກຈັບ ຢູ່ທີ່ເຮືອຢາດຍາວ 45 ແມັດ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Lady May ນອກແຄມຝັ່ງລັດຄອນເນັກຕິຄັດ ໂດຍຜູ້ກວດກາຂອງອົງການບໍລິການໄປສະນີສະຫະລັດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່. ເຮືອຢາດລຳດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍທ່ານ ກົວະ ເຫວັງກຸ້ຍ (Guo Wengui) ມະຫາເສດຖີພັນລ້ານຈີນທີ່ລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານແບນນອນກ່າວໃນຂະນະທີ່ຍ່າງອອກມາຈາກຫ້ອງສານວ່າ “ຄວາມລົ້ມແຫຼວທີ່ໜ້າອັບອາຍທັງໝົດນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍຸຕິຜູ້ຄົນທີ່ຢາກສ້າງກຳແພງ.”
ທ່ານວິລລຽມ ເບີກ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານແບນນອນບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອ ທີ່ໄດ້ຂໍຄວາມເຫັນຂອງທ່ານຫຼາຍໆຄັ້ງ.
ທ່ານໂຄລເຟຈ ອະດີດນັກລົບເກົ່າຈາກກອງທັບອາກາດທີ່ຖືກຕັດຂາແລະແຂນຢູ່ສາມບ່ອນ ເປັນຜູ້ເລີ້ມຊອກຫາທຶນ ດ້ວຍ GoFundMe ເວັບໄຊຂໍເງິນບໍລິຈາກໃນປີ 2018 ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານແບນນອນ ບາໂດລາໂຕ ແລະ ຊີອາ ມາຊ່ອຍ ໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານບາໂດລາໂຕ ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງຢູ່ໃນສຳນວນຂອງສານວ່າ ເປັນນັກທຸລະກິດ ແລະນາຍທຶນວິສາຫະກິດ ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ກັບທ່ານແບນນອນ.