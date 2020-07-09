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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຫຼັງຈາກສະແດງກຳລັງແລ້ວ ຈີນກໍໄດ້ສະເໜີ ເປີດການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ທະເລຈີນໃຕ້

ເຮືອບິນລົບ SU-27 ຂອງຈີນ ບິນເຂົ້າໄປໃນທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ໃນຮູບທີ່ຖ່າຍໄວ້ເມື່ອວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2014 ແລະຖືກນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຍີປຸ່ນ ເມື່ອວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2014.

ຈີນໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະເລີ້ມເປີດການເຈລະຈາຄືນໃໝ່ ກັບບັນດາປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອກສຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບກົດການປະພຶດປະຕິບັດທາງທະເລ ເພື່ອຟື້ນຟູພາບພົດຂອງຕົນຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແລະ ການເຕືອນເປັນເວລາຫຼາຍໆເດືອນວ່າຕົນເປັນປະເທດທີ່ມີອິດທິພົນທາງທະຫານ ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.

ປັກກິ່ງກ່າວໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ໃນການປຶກສາຫາລືກັບພວກຜູ້ນຳໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ວ່າ ຕົນຈະເລີ້ມການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບກົດການປະພຶດປະຕິບັດ ຊຶ່ງໄດ້ມີການໂຈະມາແຕ່ປີ 2002 ທີ່ອາດຈະຊ່ວຍກຳປັ່ນບໍ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ແລະມີກຳປັ່ນໄປມາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ.

ຈີນ ແລະຄູ່ເຈລະຈາ ຈາກ 10 ປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼືອາຊຽນ ໄດ້ພາກັນຫຼີກລ່ຽງບໍ່ຢາກເວົ້າເຖິງເລື້ອງດັ່ງກ່າວມາຈົນຮອດເວລານີ້. ທັງສອງແມ່ນກຳລັງສູ້ຊົນ ເພື່ອຮັບມືກັບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງຕ່າງກໍມອງເບິ່ງຈີນວ່າ ເປັນທີ່ມາຕົ້ນຕໍຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້.

ນອກນັ້ນແລ້ວ ໃນເຄິ່ງທຳອິດຂອງປີນີ້ ຈີນ ຍັງສົ່ງຝູງບິນທະຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ເທື່ອ ບິນຜ່ານທະເລຈີນໃຕ້ ໃນເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບໄຕ້ຫວັນແລະສົ່ງກຳປັ່ນສຳຫຼວດ ເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳ ທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໂດຍມາເລເຊຍ ແລະຫວຽດນາມ.

ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຈີນກໍໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນການເພັ່ງເລັງໃສ່ ການໂຈມຕີດ້ວຍກຳລັງສະເທີນນ້ຳສະເທີນບົກ.

ທ່ານສຕີເວັນ ນາກີ (Stephen Nagy) ຮອງສາສະດາຈານອະວຸໂສທີ່ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການເມືອງແລະການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນສາກົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເປັນຫຍັງຈີນຈຶ່ງສະເໜີເປີດການເຈະລຈາ ກໍຍ້ອນຈີນຮູ້ສຶກ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແຂງຂັນວ່າ ຕົນພວມຢູ່ໃນທ່າທີທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສາມາດກຳນົດທິດທາງຫຼືເສັ້ນທາງຂອງການສົນທະນາຫາລື ແລະພວກຄູ່ເຈລະຈາ ບໍ່ຢູ່ໃນທ່າທີທີ່ເຂັ້ມແຂງຍ້ອນໄວຣັສ ໂຄໂຣນາ ແລະຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີກຳລັງທາງທະຫານ ຢູ່ໃນທະເລດັ່ງກ່າວ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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