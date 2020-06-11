ເຢຍຣະມັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດພວມພິຈາລະນາ ຫຼຸດກຳລັງທະຫານ ປະຈຳການ ຢູ່ເຢຍຣະມັນ

ລັດຖະບານເຢຍຣະມັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຖະແຫຼງວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວຈາກສະຫະລັດກ່ຽວກັບແຜນການຫລຸດກຳລັງທະຫານອາເມຣິກັນ ຢູ່ໃນປະເທດເຢຍຣະມັນລົງ.
ໂຄສົກ ຂອງລັດຖະບານເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງອູລໄຣ ແດມເມີ (Ulrike Dem-mer) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນເບີລິນວ່າ ມີການແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະບານເຢຍຣະມັນຊາບແລ້ວ ທີ່ສະຫະລັດພວມພິຈາລະນາຫລຸດກຳລັງທະຫານໃນປະເທດເຢຍຣະມັນລົງ ແຕ່ກໍກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີການຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍເທື່ອ. ຍັງບໍ່ທັນມີການຢືນຢັນໃດໆຈາກສະຫະລັດ.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໜັງສືພິມວອລສຕຣີດເຈີໂນລ (Wall Street Journal) ລາຍງານກ່ອນໝູ່ໝົດວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຢາກໃຫ້ຖອນທະຫານ 9,500 ຄົນ ຂອງທະຫານສະຫະລັດທີ່ມີຈຳນວນທັງໝົດ 34,500 ຄົນອອກຈາກປະເທດເຢຍຣະມັນ.
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງແອນເນີແກຣັດ ແຄຣັມ-ແຄເຣັນບາວເອີ (Annegret Kramp-Karrenbauer) ໄດ້ສະເໜີວ່າ ແຜນການດັ່ງກ່າວອາດຈະສ້າງຄວາມອ່ອນແອບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມພັນທະມິດເນໂຕ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະສ້າງຄວາມອ່ອນແອໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດນຳດ້ວຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວທ່ານນຶ່ງ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ໃນການສົນທະນາກ່ຽວກັບເລື້ອງພາຍໃນນັ້ນ ໃຫ້ການຢືນຢັນແກ່ອົງການຂ່າວເອພີວ່າ ມີແຜນການແທ້ທີ່ຈະຍ້າຍກຳລັງທະຫານໂດຍກ່າວວ່າ ທະຫານສ່ວນນຶ່ງອາດຈະຖືກສົ່ງໄປປະເທດໂປແລນໃນຂະນະທີ່ອີກສ່ວນນຶ່ງອາດຈະຖືກສົ່ງໄປບ່ອນອື່ນ. ປະເທດໂປແລນໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈທີ່ຢາກໃຫ້ມີທະຫານອາເມຣິກັນຈຳນວນນຶ່ງປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ແຕ່ອະດີດນາຍທະຫານອາເມຣິກັນບາງທ່ານ ໄດ້ຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງຕໍ່ແນວຄິດດັ່ງກ່າວ. ອະດີດຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດ ໃນຢູໂຣບ ນາຍພົນເບ້ຍບຳນານ ເບັນ ຮອດຈິສ (Ben Hodges) ເອີ້ນການເຄື່ອນໄຫວນີ້ວ່າ “ເປັນຄວາມຜິດຂະໜາດໃຫຍ່” ໃນການໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນຜ່ານທາງທວີດເຕີ້ໃນອາທິດນີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ ກຳລັງທະຫານເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ໃນປະເທດເຢຍຣະມັນບໍ່ແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນເຢຍຣະມັນ ແຕ່ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມທຸ່ນທ່ຽງໃຫ້ແກ່ອົງການເນໂຕ້. ທ່ານກ່າວວ່າ ປະເທດໂປແລນອາດຈະດີກວ່າກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໃນການສ້າງຄວາມທຸ່ນທ່ຽງໃຫ້ແກ່ອົງການເນໂຕ້.
ນາຍພົນຮອດຈິສ ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ “ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ກ່ຽວພັນກັບຍຸດທະສາດໃດໆເລີຍ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີວ່າ ການຕັດສິນໃຈນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເພື່ອທົບທວນການບັງຄັບບັນຊາກຳລັງສູ້ລົບ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.