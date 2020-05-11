ຫຼັງໂຄວິດລະບາດ ຊາວລາວ ໃນເຂດແຊນໂຮເຊ ບໍ່ໄດ້ໄປມາຫາສູ່ກັນ ຄືກັບແຕ່ກ່ອນ

ຄົນລາວໃນເຂດແຊນໂຮເຊ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ບໍ່ໄດ້ພົບປະສັງສັນ ຄືກັນກັບແຕ່ກ່ອນ ຫຼັງຈາກໂຄວິດ-19 ລະບາດແລ້ວ ໄພສານມີລາຍງານ:
ຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງໃນເຂດແຊນໂຮເຊ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ກ່າວວ່າ ການສັ່ງໃຫ້ກັກໂຕຢູ່ໃນບ້ານໃນເຮືອນ ນັບແຕ່ກາງເດືອນມີນາເປັນຕົ້ນມາເຮັດໃຫ້ການພົບປະສັງສັນຂອງຄົນລາວໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ກໍບໍ່ຄືກັນກັບແຕ່ກ່ອນ ແລະກໍມີຜົນກະທົບຕໍ່ການທຳມາຫາກິນປະຈຳວັນເພາະໃຜໆກໍຢ້ານໂຣກລະບາດນີ້. ທ່ານອຸດົມ ສານຸວົງ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານອຸດົມ ກ່າວວ່າ ມາຈົນເຖິງເວລານີ້ ກໍຍັງບໍ່ມີຄົນລາວຕິດພະຍາດ ນີ້ເທື່ອ.
ວີດີໂອ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນບ່ອນຈອດລົດທີ່ຫວ່າງເປົ່າ ຍ້ອນມີການອັດທຸລະກິດຕ່າງໆ
ລັດຄາລີຟໍເນຍ ເປັນລັດນຶ່ງທີ່ມີຄົນລາວອາໄສຢູ່ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນສະຫະລັດ ແລະມາຈົນຮອດເວລານີ້ ລັດດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 67,600 ຄົນແລະມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 2,716 ຄົນ.
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