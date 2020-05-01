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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄົນລາວ ຢູ່ແອັດແລນຕາ ກ່າວວ່າ ມີການປະຕິບັດຕາມ ຄຳແນະນຳຂອງທາງການ ໃນລະຫວ່າງທີ່ໂຄວິດ-19 ລະບາດ

ທ່ານລາວັນ ສົມແພງ ຈາກນະຄອນແອັດແລນຕາ ລັດຈໍເຈຍ
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ເຊີນຟັງລາຍງານ ການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ລັດຈໍເຈຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຜູ້ນຶ່ງໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ ກ່າວວ່າ ຊຸມຊົນລາວໃນລັດຈໍເຈຍ ແມ່ນໄດ້ພາກັນປະຕິບັດຕາມ ຄຳແນະນຳ ຂອງທາງການ. ທ່ານລາວັນ ບົວແພງ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ສຽງທ່ານລາວັນ ກ່າວກ່ຽວກັບຄົນລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຈໍເຈຍເປັນລັດນຶ່ງ ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຈຳນວນນຶ່ງ ເປີດກິດຈະການຄືນໄດ້ຮວມທັງຮ້ານດັດຜົມ ຮ້ານຕັດຜົມ ບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ ຮ້ານສັກລາຍ ແລະຮ້ານອາຫານບາງແຫ່ງກໍສາມາດໃຫ້ເຂົ້າໄປນັ່ງກິນແບບຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດໄດ້. ທ່ານລາວັນ ບົວແພງ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:

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ທ່ານລາວັນ ກ່າວກ່ຽວກັບ ການເປີດທຸລະກິດ ທີ່ລັດຈໍເຈຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອີງຕາມໂຕເລກຫຼ້າສຸດ ຢູ່ລັດຈໍເຈຍມີຜູ້ຕິດໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 26,400 ກວ່າຄົນ ແລະມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,100 ກວ່າຄົນ.

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