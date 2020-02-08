ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ ທີ່ເມືອງວູຮານ ໃນປະເທດຈີນ ໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດອາເມຣິກັນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ສະຖານທູດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຜູ້ຊາຍອາເມຣິກັນອາຍຸ 60 ປີ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ. ປະຊາຊົນຍີປຸ່ນຄົນນຶ່ງ ກໍມີລາຍງານວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດທີ່ເມືອງວູຮານຍ້ອນປອດອັກເສບ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າຈະເປັນເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ແຕ່ຍັງ ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເທື່ອ.
ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍເຖິງ 100 ລ້ານໂດລາ ແກ່ຈີນ ແລະປະເທດອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ຮ້າຍແຮງເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດ ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ຈີນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 722 ຄົນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຄວາມໝັ້ນໝາຍນີ້ ພ້ອມກັບເງິນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ທີ່ໄດ້ບໍລິຈາກໂດຍພາກເອກກະຊົນຂອງອາເມຣິກັນ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄະນະນຳພາທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງອາເມຣິກັນເພື່ອຮັບມືກັບການລະບາດ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກໍໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ທີ່ຈະກຳຈັດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ຂະນະທີ່ທ່ານສີ ປະເຊີນກັບການຕ້ອງຕິເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດທີ່ພົວພັນກັບເຊື້ອໄວຣັສຂອງທ່ານໝໍຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນໃນຕອນຕົ້ນໆກ່ຽວກັບການລະບາດ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ໂທລະສັບໄປໂອ້ລົມກັບທ່ານສີ ໃນວັນສຸກວານນີ້ແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີທຣຳກໍໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍການຮັບມືຂອງຈີນ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານສີແມ່ນເປັນຜູ້ນຳພາ “ໃນອັນທີ່ຈະເປັນການປະຕິບັດງານທີ່ສຳເລັດຜົນ.” ທ່ານທຣຳຍັງສືບຕໍ່ກ່າວຊົມເຊີຍທ່ານສີ ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍກ່າວເຖິງທ່ານສີວ່າ ເປັນບຸກຄົນທີ່ “ເຂັ້ມແຂງ ສະຫຼາດ ແລະມີອິດທິພົນ.”
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ລະບຽບວິໄນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ພວມເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານສີໄດ້ນຳພາຢ່າງແຂງຂັນໃນອັນທີ່ຈະເປັນການປະຕິບັດງານທີ່ສຳເລັດຜົນ. ພວກເຮົາຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຈີນເພື່ອຊ່ວຍ!”
ການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານໝໍຈີນທີ່ຖືກກວດສອບໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກຄອມມູນິສຈີນຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບເຊື້ອໄວຣັສໃໝ່ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການລະບຸໄດ້ເທື່ອວ່າ ແມ່ນຫຍັງ ໃນເດືອນທັນວາທ້າຍປີກາຍ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນທາງອິນເຕີແນັດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກ ທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນຢ່າງເຄັ່ງຄັດກ່ຽວກັບວິກິດການ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວຫາທ່ານໝໍຫຼີ ເຫວິນຫລຽງ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກ ວານນີ້ ທີ່ໂຮງໝໍໃຫຍ່ໃນເມືອງວູຮານວ່າ “ປ່ອຍຂ່າວລືທາງອິນເຕີແນັດ” ແລະ “ໄດ້ລົບກວນຄວາມເປັນລະບຽບຂອງສັງຄົມຢ່າງຮ້າຍແຮງ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານໝໍຫຼີ ເຫວິນຫລຽງ ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກຫຼາຍໆຄົນຮວມທັງຫົວໜ້ານັກວິທະຍາສາດທີ່ສູນກາງຄວບຄຸມພະຍາດຂອງຈີນ ທ່ານເຊັງກວາງ.