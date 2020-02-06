ສະຫະລັດໄດ້ທຳການລົງໂທດຕໍ່ທ່ານແອນດອນ ມີລາຕອຟ ຜູ້ພິພາກສາຊາວບຸລກາເຣຍ ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພົວພັນກັບການສໍ້ ລາດບັງຫຼວງ “ທີ່ສຳຄັນ” ຢູ່ໃນປະເທດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນແຫຼມບອລກັນແຫ່ງນີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ອອກໃນວັນທີ 5 ກຸມພາວ່າ ທ່ານໄດ້ຈັດເອົາຊື່ຜູ້ພິພາກສາສານອາຍາພິເສດຂອງບຸລກາເຣຍ ທ່ານແອນດອນ ມີລາຕອຟ ເຂົ້າໄວ້ໃນບັນຊີດຳ ຍ້ອນທ່ານໄດ້ພົວພັນ ນຳການ “ຄໍຣັບຊັ່ນ ທີ່ບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນທີ່ເປັນອິດສະຫຼະແລະປະຊາທິປະໄຕຂອງບຸລກາເຣຍ.”
ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ ພັນລະຍາຂອງທ່ານແອນດອນ ມີລາຕອຟ ຍານາງຄໍນີເລຍ ສຕອຍໂກວາ ມີລາໂຕວາ (Kornelia Stoykova-Milatova) ແລະລູກສາວຂອງທ່ານ ນາງເກຣການາ ມີລາໂຕວາ (Gergana Milatova) ກໍໄດ້ຮັບຖານະ “ການລະບຸຊື່ພິເສດ” ຊຶ່ງໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານແອນດອນ ມີລາຕອຟ ໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນໃຫ້ແກ່ຫຼາຍໆຄົນທັງຢູ່ໃນແລະນອກປະເທດບຸລກາເຣຍ ເວລາທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານນິໂກລາຍ ມີລານອຟ ອະດີດສະມາຊິກສະພາບຸລກາເຣຍ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າສອດແນມໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍນັ້ນ ໄປຢ້ຽມຢາມມົສກູ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບລາງວັນເປັນການສ່ວນໂຕຈາກປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ.