ຢາວັກຊີນຕ້ານເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາຊະນິດໃໝ່ຢູ່ເມືອງວູຮານຫຼືອູ່ຮັ້ນ ສາມາດທຳການທົດລອງໄດ້ພາຍໃນເວລາ 3 ເດືອນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພູມແພ້ແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ຟາວຈີ (Anthony Fauci.)
ມັນໃຊ້ເວລາ 20 ເດືອນ ກ່ອນທີ່ວັກຊີນຕ້ານລະບົບຫາຍໃຈອັກເສບຮ້າຍແຮງຫຼື SARS ພ້ອມທີ່ຈະທົດລອງຢູ່ໃນຄລີນິກ.
ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າແຖວເພື່ອໄປສັກຢາໄດ້ພາຍໃນເວລາ 3 ເດືອນ. ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງການເວລາໃນການທົດລອງແລະທົດສອບປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງນັ້ນຈະໃຊ້ເວລາຕື່ມອີກຫຼາຍໆເດືອນ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານເອັດເຫວີດ ເຈັນເນີ ໄດ້ພັດທະນາຢາວັກຊີນເທື່ອທຳອິດໃນສັດຕະວັດທີ 18 ຕ້ານໂຣກໝາກສຸກ ຢາວັກຊີນແມ່ນມີໜ້າທີ່ໆສຳຄັນຕ່າງໆແບບດຽວກັນ. ພວກຄົນປ່ວຍໄດ້ຮັບການປູກເຊື້ອ ເພື່ອຄວບຄຸມເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ອ່ອນແອຫຼືບໍ່ກໍຂ້າເຊື້ອດັ່ງກ່າວຫຼືທາດໂປຣຕີນທີ່ສຳຄັນໆ. ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍຈະສະແດງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຢາວັກຊີນ ແລະເທື່ອຕໍ່ໄປ ເວລາເຊື້ອຈຸລິນຊີປາກົດຕົວຂຶ້ນ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍຈະຮັບຮູ້ແລະກຳຈັດມັນ.
ບໍລິສັດຕ່າງໆໄດ້ລ້ຽງເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຫຼືຊິ້ນສ່ວນຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີຢູ່ໃນໄຂ່ໄກ່ຫຼືຖັງຂອງແຊລທີ່ມີຊີວິດ. ການຜະລິດເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ພ້ອມແລ້ວຈະເຮັດຢາວັກຊີນໃຫ້
ພຽງພໍສຳລັບການຊັກຢາໃຫ້ຫຼາຍໆລ້ານຄົນນັ້ນ ອາດໃຊ້ເວລາເຖິງນຶ່ງປີຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມານີ້ ພວກນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເລີ້ມຊອກຫາວິທີໃໝ່. ແທນທີ່ຈະສັກພາກສ່ວນຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີເຂົ້າໄປ ຢາວັກຊີນທີ່ພວມໄດ້ຮັບການທົດລອງ ແມ່ນສັກແຜນແມ່ບົດຂອງເຊື້ອຈີນຫຼືພັນທຸກຳຂອງຊິ້ນສ່ວນຈຸລິນຊີເຂົ້າໄປ ແລະໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນປ່ວຍຜະລິດເອົາເອງ.
ສ່ວນປະສົມທີ່ສຳຄັນໆຂອງຢາວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ ກໍມີ ດີເອັນເອ ຫຼື ອາຣ໌ເອັນເອ ຊຶ່ງເປັນຄຳສັ່ງໃຫ້ພັນທຸກຳຫຼືຈີນສ້າງທາດໂປຣຕີນ.