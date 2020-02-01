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​ສ​​ະ​ຫະ​ລັດ ຢຸດ​ເຊົາ ການ​ຫ້າມ ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ເບີດ​ຝັງ​ດິນ ທີ່​ຕົນ​ວາງ​ໄວ

ໃນ​ຮູບ​ຈາກວີ​ດີ​ໂອ​ແຜ່ນນີ້ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 7 ກັນ​ຍາ 2015 ສະ​ໜອງ​ໂດຍ​ສູນ​ກາງ​ເກັບ​ກູ້​ລະ​ເບີດ ແລະ​ຟື້ນ​ຟູ ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ນັກ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ກູ້​ລະ​ເບີດ​ຝັງ​ດິນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ພວມ​ກູ້​ເອົາ​ລະ​ເບີດ​ຝັງ​ດິນ ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ດາ​ຣາ ໃນປະ​ເທດ​ຊີ​ເຣຍ.

ພວກ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ເບີດ​ຝັງ​ດິນ​ໄດ້​ອີກ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ສຶກ​ສາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ປີທີ່​ສະ​ຫລຸບ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ ​ຕ້ອງ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນອັນ​ຕະ​ລາຍຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີຂອງກຸ່ມ​ຕ່າງໆ ນັບ​ແຕ່​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນໆ​ໄປ​ຫາ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຕ່າງໆ.

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ຍົກ​ເລີກ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ທີ່​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ເບີດ​ຝັງ​ດິນຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ນອກ​ແຫຼມ​ເກົາ​ຫຼີ ໂດຍ​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່​າ ການ​ຫ້າມໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດເອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ “ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ເສຍ​ປຽບ​ຢ່າງ​ໜັກ.”

ທ່ານ​ນາງ​ສ​ເຕ​ຟາ​ນີ ກ​ຣິ​ສ​ແຮມ (Stephanie Grisham) ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ “ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ບໍ່​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ນີ້ ສຳ​ລັບ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ ​ໃຫ້​ການສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ແລະ​ໃຫ້​ພວກ​ທະ​ຫານ​ເຮົາ​ມີ​ໄວ້ ເພື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຈະ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ສູ້​ລົບ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ​ຕໍ່​ໄປ.”

ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໄດ້​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ເບີດ​ຝັງ​ດິນ ​ຢູ່ນອກ​ແຫຼມ​ເກົາ​ຫຼີ ​ໃນ​ປີ 2014 ແລະເລີ້ມ​ທຳ​ລາຍ​ຄັງ​ລະ​ເບີດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ພາຍ​ໃຕ້​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ບາ​ຣັກ ໂອ​ບາ​ມາ ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ.

ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ​ທີ່​ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສະ​ຫະ​ລັດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ອັອດ​ຕາ​ວາ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຫ້າມ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ​ເກັບ​ສະ​ສົມ ຜະ​ລິດ ແລະ​ໂອນ​ລະ​ເບີດ​ຝັງ​ດິນ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ບຸກ​ຄົນ ໃນ​ປີ 1997.

ອີງ​ຕາມ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ແລ້ວ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ໃໝ່​ນີ້ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ “ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ພິ​ເສດ ສາ​ມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ລະ​ເບີດ​ຝັງ​ດິນ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ຕໍ່ຕ້ານ​ບຸກ​ຄົນ ທີ່​ສາ​ມາດ​ທຳ​ລາຍ​ຕົນ​ເອງ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ອອກ​ແບບ ເພື່ອ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ການບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມ​ຕາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ແລະ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້ຕັ້ງ​ໃຈ​ໄວ້​ນັ້ນ.”

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກ​ະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ມາກ ແອັ​ສ​ເພີ ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າ ກອງ​ທັບ ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ ​ລະ​ເບີດ​ຝັງ​ດິນ​ເພື່ອ “ຄວບ​ຄຸມ​ສະ​ໜາມ​ລົບ” ແລະ​ປົກ​ປ້ອງ​ກຳ​ລັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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