ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດເຊື່ອວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍຜູ້ນຳຄົນປັດຈຸບັນຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຊຶ່ງມາຈົນຮອດເວລານີ້ ແມ່ນຮູ້ກັນແຕ່ພຽງຊື່ຫຼິ້ນຂອງຜູ້ກ່ຽວ ອາບູ ອີບຣາຮິມ ອາລ-ຮາຊິມີ ອາລ-ກູຣາຊີ (Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.)
ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການເລືອກເອົາທ້າວກູຣາຊີ ຂຶ້ນເປັນຜູ້ນຳຄົນໃໝ່ ໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງຜູ້ນຳຄົນເກົ່າ ທ້າວອາບູ ບາກເກີ ອາລ-ບັກດາດີ ໃນການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວໂຕຈິງເປັນໃຜແທ້ນັ້ນ ຍັງເປັນຄຳຖາມກັນຢູ່.
ເວລານີ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນຢ່າງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ້າວກູຣາຊີ ທີ່ຈິງແລ້ວກໍແມ່ນທ້າວ ຮາຈີ ອັບດາລລາ (Haji Abdallah) ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່.
ທ້າວອັບດາລລາ ຜູ້ຊື່ງມີການເອີ້ນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ອາເມຍ ມູຮຳໝັດ ຊາອີດ ອັບດາລ ຣາມານ ອາລ-ມາວລາ (Amir Muhammad Said Abdal Rahman al-Mawla) ແມ່ນນັກວິຊາການທາງດ້ານສາສະໜາ ທີ່ໄຕ່ເຕົ້າຂຶ້ນມາໃນຖັນແຖວ ຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາ ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງກ່ອນກຸ່ມລັດອິສລາມຢູ່ໃນປະເທດອີຣັກ ແມ່ນນຶ່ງໃນຄະນະຜູ້ນຳຄົນສຳຄັນຂອງທ້າວອາລ-ບັກດາດີ.
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງສະຫະລັດແລ້ວ ທ້າວອັບດາລລາ ຍັງເປັນຫົວໂຈກຄົນສຳຄັນ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນການສັງຫານພວກສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ ຢາຊີດີ ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນຜູ້ກຳກັບ ນຳການປະຕິບັດງານໃນທົ່ວໂລກຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວນຳດ້ວຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ມີການສົງໄສມາດົນນານແລ້ວວ່າ ທ້າວກູຣາຊີແລະອັບດາລລາ ແມ່ນບຸກຄົນດຽວກັນ ໂດຍເວົ້າເຖິງຜູ້ກ່ຽວວ່າ ແມ່ນ “ການເລືອກທີ່ມີເຫດຜົນ” ໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແຕ່ມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນຍັງສະຫງວນທ່າທີຢູ່ກ່ຽວກັບການລະບຸດັ່ງກ່າວ.