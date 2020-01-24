ສານຍຸຕິທຳສາກົນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫຼືສານໂລກ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ມຽນມາ “ດຳເນີນທຸກມາດຕະການ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອຳນາດຂອງຕົນ” ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ຕໍ່ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາ ຊຶ່ງໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ທ່າມກາງການປາບປາມຢ່າງນອງເລືອດຂອງພວກທະຫານໃນປີ 2017.
ການຕັດສິນຂອງສານໂລກທີ່ນະຄອນເຮກ ມີຂຶ້ນເພື່ອເປັນການສະໜອງຕອບຕໍ່ການຟ້ອງຮ້ອງ ທີ່ຍື່ນໃນເດືອນພະຈິກປີກາຍ ໂດຍປະເທດແກມເບຍທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ໃນນາມອົງການການຮ່ວມມືຂອງສາສະໜາອິສລາມ ທີ່ມີສະມາຊິກ 57 ປະເທດ ຕໍ່ມຽນມາ ໂດຍກ່າວຫາມຽນມາວ່າ ລະເມີດສັນຍາວ່າດ້ວຍການຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ ສະບັບປີ 1948.
ມີຊາວໂຣຮິງຢາຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຄົນໄດ້ພາກັນຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນບັງກລາແດັສ ໃນເດືອງສິງຫາ ປີ 2017 ເພື່ອຫຼົບໜີການປາບປາມຢ່າງນອງເລືອດຂອງພວກທະຫານມຽນມາ. ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີປ້ອມກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງໂຣຮິງຢາ ຢູ່ທີ່ລັດຣາໄຄນ໌ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ.
ຄະນະສືບສວນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດສະຫຼຸບວ່າ ການປາບປາມດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນ “ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂ້າລ້າງເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນ” ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ກ່ຽວກັບການສັງຫານໝູ່ ການຂ້າແບບຮວມຮັດຕັດຕອນ ການຂົ່ມຂືນສຳເລົາແບບເປັນກຸ່ມ ແລະການຈູດເຜົາບ້ານຕ່າງໆ ໝົດທັງບ້ານເລີຍ.
ຢູ່ທີ່ສູນອົບພະຍົບຂະໜາດໃຫຍ່ ກູຕູປາລອງ ໃນເຂດບາຊາຂອງເມືອງຄັອກສ໌ນັ້ນ ສຽງຮ້ອງເຊຍຂອງພວກອົບພະຍົບ ໄດ້ດັງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມີຂ່າວດີກ່ຽວກັບການຕັດສິນແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ. ພວກອົບພະຍົບ ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍປະເທດແກມ-ເບຍ ທີ່ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ທ້າວໂມຮຳໝັດ ຊູແບ ອົບພະຍົບທີ່ສູນ ກູຕູປາລອງ ແລະສະມາຊິກຂອງກຸ່ມສັງຄົມຊາວໂຣຮິງຢາເພື່ອສັນຕິພາບແລະສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜົນໄປໃນທາງບວກຈາກການຕັດສິນນີ້ິ້.” ທີ່ເຮືອນຂອງລາວມີສິບກວ່າຄົນໄດ້ຟັງການອອກຂ່າວສົດໃນການດຳເນີນຄະດີຂອງສານ ແລະລາວກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ລັດຖະບານມຽນມາ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດວ່າ ແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢາອີກແລ້ວ.”