ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີການຟ້ອງຮ້ອງໃນຄະດີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ມີແຜນການທີ່ຈະ ໃຊ້ເວລາໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ແນໃສ່ຜົນກະທົບທີ່ຈະຕິດຕາມມາທາງດ້ານກົດໝາຍແລະລັດຖະທຳມະນູນ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໂຕ້ຖຽງວ່າເປັນການໃຊ້ອຳນາດໃນຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໄປໃນທາງທີ່ຜິດ ໂດຍຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານຕ່າງປະເທດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ແອແດັມ ຊິຟ ກ່າວໃນການສະຫຼຸບການດຳເນີນຄະດີມື້ທຳອິດ ໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີຄະດີ ພວກເຮົາໄດ້ລຽງລຳດັບເຫດການ ແລະມື້ອື່ນ ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ຄວາມຈິງຕໍ່ກົດໝາຍວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງຜິດຂອງປະທານາທິບໍດີ.”
ທ່ານຊິຟ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ເປັນຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຈັດການທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໄອຍະການຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ວາງຂອບເຂດຂອງຄະດີ ໃນລະຫວ່າງ 8 ຊົ່ວໂມງທຳອິດຂອງການດຳເນີນຄະດີ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີເວລາຕື່ມ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ແລະວັນສຸກມື້ອື່ນເພື່ອໂຕ້ແຍ້ງ ກ່ອນທີ່ຄະນະທີມງານທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທ່ານທຣຳ ຈະໄດ້ຮັບເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນເສົາຈະມານີ້.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ກ່າວຫາທ່ານທຣຳວ່າປະຕິບັດ “ແຜນການສໍ້ໂກງ” ໂດຍກົດດັນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ປະກາດຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການສືບສວນອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ທ້າທາຍຄົນສຳຄັນຂອງທ່ານທຣຳໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຕະຫຼອດທັງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບທິດສະດີທີ່ວ່າ ຢູເຄຣນບໍ່ແມ່ນຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2016 ຂອງສະຫະລັດ.
“ບໍ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງທີ່ຈິງຈັງໃດໆກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ເປັນຮາກຖານຂອງຄວາມຈິງ” ນັ້ນຄືຄວາມເວົ້າຂອງທ່ານຊິຟແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ແຕ່ແທນທີ່ ພວກທະນາຍຄວາມຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ຕໍ່ສູ້ຄະດີໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣຳຈະໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄດ້ ຍ້ອນໃຊ້ອຳນາດປະທານາທິບໍດີໄປໃນທາງທີ່ຜິດ.
ທ່ານເຈ ເຊກູໂລ ນຶ່ງໃນທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານທຣຳ ກ່າວຫຼັງຈາກການດຳເນີນຄະດີໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຄວາມຈິງທີ່ວ່າການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນ “ເປັນໜ້າຢາກຫົວ.”
ທ່ານເຊກູໂລ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພວມມີການຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບການໂທລະສັບບໍ? ຫຼືນີ້ແມ່ນເປັນຄວາມພະຍາຍາມເປັນເວລາ 3 ປີເພື່ອປົດປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍປະຊາຊົນອາເມຣິກັນອອກຈາກຕຳແໜ່ງ? ແລະພວກເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ 10 ເດືອນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ. ມັນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍສຳລັບສາທາລະນະລັດຂອງພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ກ່າວມາໂດຍຕະຫຼອດວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດໃນການລົມໂທລະສັບກັບທ່ານເຊເລັນສກີ ໂດຍມັກຈະກ່າວເຖິງການໂອ້ລົມຂອງພວກທ່ານວ່າ “ເປັນການໂອ້ລົມທີ່ດີເລີດ.”
ທ່ານເຊກູໂລກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ໂດຍປາສະຈາກຄຳຖາມໃດໆ ປະທານາທິບໍດີຈະບໍ່ມີຄວາມຜິດ ບໍ່ມີການສົ່ງໄສໃດໆເລີຍ.”