ຫລາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບນະຄອນຫລວງມະນີລາຂອງຟີລິບປິນ ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບພູໄຟທີ່ກຳລັງຜົ່ນຂີ້ເທົ່າແຫລວ, ຝຸ່ນຂີ້ເທົ່າ ແລະອາຍນ້ຳອອກມາ ນັບແຕ່ມັນລະເບີດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ.
ບັນດານັກວິທະຍາສາດຢູ່ອົງການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໄຫວຂອງຟີລິບປິນ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນວ່າຈະມີການລະເບີດທີ່ໃຫຍ່ ແລະເປັນການລະເບີດທີ່ແຮງ ຫລາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນການລະເບີດຢູ່ພູໄຟຕາລ (Taal) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫລວງມະນີລາໄປ 60 ກິໂລແມັດໄປທາງທິດເໜືອ. ເມກຂອງຂີ້ເທົ່າທີ່ໄດ້ພຸ້ງຂຶ້ນໄປເທິງທ້ອງຟ້າສູງຫລາຍກິໂລແມັດ ຢູ່ໃນການລະເບີດທຳອິດຂອງພູໄຟຕາລ (Taal) ກໍໄດ້ສົ່ງສາຍຟ້າແມບເຫລື້ອມ ອອກມາໃນທັນທີທັນໃດເຊັ່ນກັນ.
ຂີ້ເທົ່າດັ່ງກ່າວ ໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຕົກລົງມາສູ່ນະຄອນຫລວງມະນີລາ ຊຶ່ງບັງຄັບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ປິດສະໜາມບິນໃຫຍ່ຂອງປະເທດໄວ້ ຈົນຮອດເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້.
ໄຟຕາລ (Taal) ໃນຄັ້ງກ່ອນໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນປີ 1977, ຊຶ່ງເປັນເວລາ 12 ປີ ພາຍຫລັງທີ່ມີການລະເບີດຂຶ້ນຄັ້ງນຶ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະມານ 200 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ທະເລບໍລິເວນທີ່ມີໝູ່ເກາະໄດ້ນອນຢູ່ໃນື່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ "ວົງແຫວນໄຟ," ຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ຊຶ່ງເປັນສາຍຍາວທີ່ມີຮອຍເລື່ອນຂອງເປືອກໂລກ ແລະພູໄຟທີ່ຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ເປັນບ່ອນທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຂອງໂລກເກີດຂຶ້ນຫລາຍທີ່ສຸດ.