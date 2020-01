ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ 11 ຄົນເສ​ຍ​ຊີ​ວິດ​ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງເດັກ​ນ້ອຍ 8 ຄົນ ເມື່ອ​ເຮືອ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫລົ້ມຢູ່ໃນ​ທະ​ເລ ແອ​ຈີນ (Aegean) ທີ່ຢູ່ນອກ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ, ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອ​ງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວອາ​ນາ​ໂດ​ລູ (Anadolu) ຂອງທາງ​ການ​ປະ​ເທດນັ້ນ.

ເຮືອ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຈົມ​ລົງ​ຢູ່​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ເກາະເຊັ​ສ​ມີ (Cesme), ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ຕາກ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ໂດ່ງ​ດັງ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເທີ​ກີ ທີ່​ຢູ່​ຝັ່ງ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບ​ເກາະໄຊ​ໂອ​ສ (Chios) ຂອງກ​ຣີ​ສ, ອີງ​ຕາມ ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ ອາ​ນາ​ໂດ​ລູ (Anadolu) ໂດຍ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ ມີອີກ 8 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຊ່ວຍ​ຊີ​ວິດ​ໄວ້​ໄດ້.

ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ສັນ​ຊາດ​ຂອງ​ພວກ​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເທື່ອ.

ເຫດ​ການ​ເຮືອ​ຫລົ້ມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ເວ​ລາບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ມີ​ເຮືອ​ອີກ​ລຳ​ນຶ່ງ​ຫລົ້ມຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ ແອ​ຈີນ (Aegean) ໃກ້​ກັບ​ເກາະ ແພກ​ຊີ (Paxi) ຂອງ​ກ​ຣີ​ສ ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 12 ຄົນ ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.



ເທີ​ກີ​ຮັບ​ເອົາ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ແລະ​ພວກ​ອົບ​ພະ​ຍົບ ປະ​ມານ 4 ລ້ານ​ຄົນ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ຊາວ​ຊີ​ເຣຍ ແລະ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທາງ​ຜ່ານ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ທີ່​ຫລົບ​ໜີ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ ແລະ​ຫາ​ທາງເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ​ໂຣບ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ຜ່ານປະ​ເທດກ​ຣີ​ສ​ໄປ.

ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ເຊັນ​ກັນ​ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ 2016 ຜ່ານ​ມາ ລະ​ຫວ່າ​ງ​ອັງ​ກາ​ຣາ ແລະ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ່​ໃນຢູ​ໂຣບ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຫລຸດ​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງເກາະ 5 ແຫ່ງ​ທີ່​ໃກ້​ກັບ​ເທີ​ກີ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດນັ້ນ ຢ່າງ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດດີ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້

Eleven migrants, including eight children, died Saturday when their vessel sank in the Aegean Sea off the coast of Turkey, state news agency Anadolu reported.

The boat sank off Cesme, a popular tourist resort in western Turkey opposite the Greek island of Chios, Anadolu said, adding that eight others were rescued.

The nationality of the victims was not yet known.

The sinking came hours after another boat sank in the Aegean near the Greek island of Paxi, leaving at least 12 dead.

Turkey has taken in around 4 million migrants and refugees, most of them Syrians, and is an important transit country for those fleeing conflicts and seeking to reach Europe, largely via Greece.

An agreement reached in March 2016 between Ankara and the European Union succeeded in considerably reducing the number of people arriving on the five islands closest to Turkey.