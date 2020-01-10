ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິອຳນາດໃນການເຮັດສົງຄາມ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍບັງຄັບວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຈາກສະພາເສຍກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຈະເອົາມາດຕະການທາງດ້ານທະຫານຕື່ມ ຕໍ່ປະເທດອີຣ່ານ.
ການລົງຄະແນນສຽງ 224 ຕໍ່ 194 ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໄປຕາມການສັງພັກຂອງສະມາຊິກສະພາ ໂດຍມີສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ.
ມະຕິດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນປະຕິກິລິຍາໂດຍກົງຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ແນເປົ້າໝາຍເພື່ອສັງຫານນາຍພົນກາສເຊັມ ຊູເລມານີ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ບັນຊາການຄົນສຳຄັນຂອງອີຣ່ານ. ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍໆຄົນພ້ອມກັບສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຈຳນວນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນບໍ່ຄ່ອຍພໍໃຈປານໃດ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳອະທິບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງສັງຫານນາຍພົນຊູເລມານີ ໃນເວລານີ້.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານໂຮແກັນ ກີດລີ ເອີ້ນການຮັບຜ່ານມະຕິໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ເປັນການແນະນຳທີ່ຜິດໆ” ແລະ “ເປັນຕາຢາກຫົວ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມະຕິຂອງສະພາຕ່ຳນີ້ ແມ່ນພະຍາຍາມ ທີ່ຈະບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ໃນການປ້ອງກັນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໂດຍອີຣ່ານ ແລະພວກລູກສະໝຸນ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງອຳນາດຂອງ
ປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະປົກປ້ອງອາເມຣິກາ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຈາກການສືບຕໍ່ຕົກຢູ່ໃນໄພຂົ່ມຂູ່.”
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະຕິໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເປັນມະຕິທີ່ບໍ່ມີການບັງຄັບກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ກ່າວກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງວ່າ ມັນມີ “ອຳນາດທີ່ແທ້ຈິງ.”
ທ່ານນາງເພໂລຊີກ່າວວ່າ “ມັນເປັນຄຳຖະແຫຼງ ຂອງລັດຖະສະພາສະຫະລັດມັນຈະປົກປ້ອງຊີວິດ ແລະຫຼັກຄຸນຄ່າ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ.”
ພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງທ່ານທຣຳຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ກ່າວວ່າ ມະຕິສະບັບນີ້ ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເລີຍ ແລະມັນຈະບໍ່ຈຳກັດອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ແຕ່ນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ເປັນປາກເປັນສຽງໃນການກ່າວປ້ອງກັນປະທານາທິບໍດີທຣຳ ສະມາຊິກສະພາແມັດ ກາແອັດສ໌ (Matt Gaetz) ໄດ້ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ພັກຂອງທ່ານແລະລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມກັບມະຕິດັ່ງກ່າວ ໂດຍຖະແຫຼງຢູ່ໃນຫ້ອງສະພາວ່າ ທ່ານແມ່ນຕາງໜ້າໃຫ້ທະຫານສະຫະລັດຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳຫຼາຍກວ່າສະມາຊິກຄົນອື່ນໃດທັງໝົດ.