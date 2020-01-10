ກຳລັງທະຫານຈາກພາກຕາເວັນອອກຂອງລີເບຍ ທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານ ຄາລີຟາ ຮັຟຕາ (Khalifa Haftar) ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງເທີກີກັບຣັດເຊຍທີ່ ໃຫ້ເລີ້ມທຳການຢຸດຍິງໃນວັນອາທິດຈະມາເຖິງນີ້.
ກອງທັບແຫ່ງຊາດລີເບຍ ຂອງທ່ານຮັຟຕາ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຕົນຈະສັນລະເສີນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການ "ສະແຫວງຫາສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ" ຢູ່ກໍຕາມ ຕົນຈະສືບຕໍ່ທຳສົງຄາມຕໍ່ "ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ," ຊຶ່ງໝາຍເຖິງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນຫລວງຕຣີໂປລີ (Tripoli).
ລັດຖະບານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຕຣີໂປລີ (Tripoli) ທີ່ນຳພາໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟາເຢສ ຊາຣາຊ (Fayez Sarraj) ເວົ້າວ່າ ຕົນມີຄວາມຍິນດີຕໍ່ການຢຸດຍິງໄປຄຽງຄູ່ກັບ "ການດຳເນີນຂັ້ນຕອນທາງການເມືອງຄືນອີກ ແລະກຳຈັດຄວາມ ຢ້ານກົວຂອງສົງຄາມໃຫ້ໝົດໄປ."
ປະທານາທິບໍດີວລາດິເມຍ ປູຕິນຂອງຣັດເຊຍ ແລະປະທານາທິບໍດີ ຣີເຊັບ ຕາຢິບ ເອີດູອານ (Recep Tayyip Erdogan) ຂອງເທີກີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການຮ່ວມ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ວ່າ "ການຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໃຊ້ການທະຫານ ຕໍ່ຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນລີເບຍ ມີແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລຳບາກ ແລະເຮັດໃຫ້ຊາວລີເບຍແຕກແຍກກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນໄປອີກ. ສະພາບການທີ່ຊຸດໂຊມລົງ ຢູ່ໃນລີເບຍກຳລັງບ່ອນທຳລາຍຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະຖຽນລະພາບຂອງ ປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງລີເບຍຢູ່ໃນເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ, ຢູ່ທົ່ວທັງຂົງເຂດທະເລເມດີແຕຣາເນ ນັບທັງທະວີບອາຟຣິກາອີກດ້ວຍ."
ລັດຖະບານທີ່ເປັນປໍລະປັກກັນທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານ ຮັຟຕາ (Haftar) ແລະທ່ານ ຊາຣາຊ (Sarraj) ກຳລັງສູ້ຢັນກັນເພື່ອຄວບຄຸມເອົາລີເບຍໃຫ້ໄດ້. ກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານຮັຟຕາ (Haftar) ໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງເຊີເຕ, ເມືອງທ່າເຮືອສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງຂອງເຂດທະເລເມດີແຕຣາເນ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ແຕ່ວ່າການສູ້ລົບເພື່ອຍາດເອົານະຄອນຫລວງຕຣີໂປລີ ກໍໄດ້ຖືກຢຸດສະງັກລົງ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາແລ້ວນີ້ ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍທີ່ມີພົນລະເຮືອນຫລາຍພັນຄົນ ໄດ້ຕົກໄປຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຢູ່ກາງການຂັດແຍ້ງກັນດັ່ງກ່າວນີ້.
ຣັດເຊຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ກຳລັງທະຫານຂອງທ່ານ ຮັຟຕາ ໃນຂະນະທີ່ເທີກີ ໄດ້ເລີ້ມສົ່ງທະຫານໄປປະຈຳຢູ່ໃນລີເບຍ ເພື່ອໃຫ້ການໜູນຫລັງແກ່ທ່ານ ຊາຣາຊ (Sarraj).
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ໄຮໂກ ມາຊ (Heiko Maas) ກຳລັງເຕືອນວ່າໃຫ້ທຸກຝ່າຍຄັດຄ້ານຕໍ່ການທີ່ປ່ອຍໃຫ້ລີເບຍກາຍເປັນ "ຊີເຣຍທີ 2," ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເກືອດຫ້າມການໃຊ້ອາວຸດ ແລະໃຫ້ມີການແກ້ໄຂໂດຍທາງການເມືອງ.