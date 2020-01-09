ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດຈະໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຍັດຕິສະບັບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ສັ່ງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ກຳລັງທະຫານທີ່ພົວພັນກັບການເປັນປໍລະປັກກັບອີຣ່ານ.
ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ຕ້ອງຕິລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ໄດ້ໂຈມຕີທາງອາກາດໃນອາທິດແລ້ວ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການກຳລັງອາລກຸດຂອງອີຣ່ານ ທ່ານກາສເຊັມ ຊູເລມານີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບລັດຖະສະພາ.
ທ່ານນາງເອີ້ນການໂຈມຕີທາງອາກາດນັ້ນວ່າ ເປັນການກະທຳ “ທີ່ທ້າທາຍແລະບໍ່ສົມສ່ວນ” ທີ່ເຮັດໃຫ້ທະຫານແລະນັກການທູດສະຫະລັດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.”
ຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຍຸຕິການໃຊ້ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດຕໍ່ອີຣ່ານ ນອກຈາກວ່າລັດຖະສະພາໄດ້ປະກາດສົງຄາມ ຫຼືໃຫ້ການອະນຸມັດ ຫຼືນອກຈາກວ່າ ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານດັ່ງກ່າວມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີທີ່ພວມຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສະຫະລັດ ດິນແດນ ຫຼືກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ.
ທ່ານນາງເພໂລຊີກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະສະພາລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນທັນທີ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕື່ມອີກ. ອາເມຣິກາ ແລະໂລກຂອງເຮົາບໍ່ຕ້ອງການສົງຄາມ.”
ຍ້ອນພັກເດໂມແຄຣັດເປັນຜູ້ຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄາດວ່າມາດຕະການນີ້ ຈະມີການຮັບຜ່ານຢ່າງງ່າຍດາຍ. ສ່ວນຊະຕາກຳຂອງມາດຕະການດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນສະພາສູງ ທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນຄວບຄຸມນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດຮວມທັງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ ປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານມາກ ແອັສເປີ ແລະຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບຊີໄອເອ ທ່ານນາງຈີນາ ຮາສແພລ ໄດ້ພາກັນໄປລັດຖະສະພາໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ແລະສະພາສູງຊາບ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ທຳການໂຈມຕີທາງອາອາກາດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທ່ານຊູເລມານາ.ງ
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍໆຄົນໄດ້ພາກັນຕ້ອງຕິກອງປະຊຸມສະພາດັ່ງກ່າວ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນພຽງພໍໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດ. ແຕ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການກະທຳຂອງລັດຖະບານ.