ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ
ຂ້າມ
ຂ້າມ
ຂ້າມໄປຫາ ຊອກຄົ້ນ
ພາສາຕ່າງໆ
ຄົ້ນຫາ
ຄົ້ນຫາ
ເມນູ ສຽງ
ລາວ
ໂລກ
ເອເຊຍ
ອາເມຣິກາ
ຊີວິດຊາວລາວ
ດົນຕີ
ສຸຂະພາບ
ທຸລະກິດ
ວີດີໂອ
ພາສາອັງກິດ
ວິທະຍຸ
ຕື່ມອີກ
VOA Lao Audio Tube
ລາຍການຫລ້າສຸດ
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ລາຍການຕໍ່ໄປ
19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
ລາຍການວິທະຍຸ ຕື່ມອີກ
ຟັງລາຍການກະຈາຍສຽງເກົ່າຂອງເຮົາ
VOA Lao on SoundCloud
VOA Asia – Asia News in English
ຄົ້ນຫາ
ຄົ້ນຫາ
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ກ່ອນ
ຕໍ່ໄປ
ລາຍການສົດ
VOA News Words Today
ຕອນຕ່າງໆຂອງເລື້ອງ
Articles
ກ່ຽວກັບ
ຄຳສັບ: Agenda
17.01.2020
ເອົາອາໂດບແຟລສ໌ເພລເຢີ
Embed
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:02:44
0:00
ລິງໂດຍກົງ
270p | 7.6MB
360p | 9.4MB
404p | 11.6MB
1080p | 42.3MB
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
Newest
Newest
Oldest
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ຊື່
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ...
*
ສົ່ງຄວາມເຫັນໄປ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ
ຕອນຕ່າງໆຂອງເລື້ອງ
ສິງຫາ 02, 2019
VOA News Words Today: Sporadic
ກໍລະກົດ 29, 2019
VOA News Words Today: Fraud
ກໍລະກົດ 26, 2019
VOA News Words Today: Stabilize
ກໍລະກົດ 22, 2019
VOA News Words Today: Sectarian
ກໍລະກົດ 19, 2019
VOA News Words Today: Solution
ກໍລະກົດ 15, 2019
VOA News Words Today: Recall
ເບິ່ງໝົດທຸກຕອນ
ເບິ່ງລາຍການທີວີ
ເບິ່ງລາຍການວິທະຍຸ
Back to top
XS
SM
MD
LG
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ