ພວກໄວ້ທຸກຈຳນວນຫຼາຍພັນຄົນ ເຂົ້າແຖວຍາວຢຽດຢູ່ຕາມຫົນທາງໃນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນແຫ່ ໃນພິທີສົ່ງສະການໃຫ້ແກ່ນາຍພົນກາສແຊມ ຊູເລມານີ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານອີຣ່ານ ແລະນາຍທະຫານອີຣັກ ຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ເສຍຊີວິດໃນວັນສຸກ ວານນີ້ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ສະໜາມບິນນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ.
ທ່ານຊູເລມານີແມ່ນເປົ້າໝາຍ ໃນຄຳສັ່ງການໂຈມຕີທາງອາກາດດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດເພື່ອຍຸຕິການໂຈມຕີທີ່ພວມຈະເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງທ່ານເວົ້າວ່າ ຊູເລມານີພວມວາງແຜນທີ່ຈະກໍ່ການຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ພວກໄວ້ທຸກຫຼາຍໆຄົນໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ແມ່ນນຸ່ງຫົ່ມເຄື່ອງສີດຳ ແລະຖືທຸງຊາດອີຣັກ ແລະທຸງ ກອງກຳລັງທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ. ບາງຄົນພາກັນຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ “ຄວາມຕາຍຈົ່ງເປັນຂອງອາເມຣິກາ.”
ອີຣ່ານສັນຍາວ່າ ຕົນຈະທຳການຕອບໂຕ້ຄືນ ຊຶ່ງພວກຜູ້ນຳຂອງໂລກທີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຈະເກີດສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ ຈຶ່ງພາກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຢັບຢັ້ງ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທຳການໂຈມຕີ່ເພື່ອ “ຢຸດເຊົາສົງຄາມ” ທ່ານກ່າວວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຈະ “ເລີ້ມສົງຄາມ.”
ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີໃນວັນສຸກວານນີ້ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທ່ານຊຸເລມານີ້ນັ້ນ.
ສະຫະລັດໄດ້ປິດສະຖານທູດຂອງຕົນທີ່ນະຄອນຫຼວງແບັກແດດ ແລະສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງຕົນອອກເດີນທາງຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ.