ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ຮັບໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ໄຊຊະນະຄັ້ງໃຫຍ່” ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກລີຄູດ ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານ.
ຜົນການນັບຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານເນຕັນຢາຮູໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດທັງໝົດຂອງພັກລີຄູດ 72 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທ້າທາຍທ່ານ ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ແລະກະຊວງສຶກສາ ທ່ານກິດຽນ ຊາ ໄດ້ຮັບ 28 ເປີເຊັນ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກທີ່ໄປປ່ອນບັດມີບໍ່ຮອດ 50 ເປີເຊັນ ຍ້ອນສະພາບອາກາດບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນພາກັນຢູ່ເຮືອນ ບໍ່ໄປປ່ອນບັດ.
ການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວແມ່ນຄ້ຳປະກັນວ່າທ່ານເນຕັນຢາຮູຈະສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ນຳພາພັກຝ່າຍຂວາລີຄູດ ແລະຈະເປັນຜູ້ສະໝັກຂອງພັກ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາຈະມານີ້.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ຂໍຂອບໃຈສະມາຊິກພັກລີຄູດໃນຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ການສະໜັບສະໜຸນແລະຄວາມຮັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳພາພັກລີຄູດໄປສູ່ໄຊຊະນະຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຈະມາແລະຈະສືບຕໍ່ນຳພາປະເທດອິສຣາແອລໄປສູ່ການບັນລຸຄວາມສຳເລັດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.”
ທ່ານຊາ ໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈນຳທ່ານເນຕັນຢາຮູ ແລະເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຈະມາ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ປາກົດວ່າມີຄວາມເສຍໃຈແຕ່ຢ່າງໃດ ໃນການເສຍໄຊດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ.
ທ່ານຊາກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ແນ່ນອນ ຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນ. ຜູ້ໃດກໍຕາມທີ່ຍັງບໍ່ພ້ອມ ເພື່ອຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຜູ້ກ່ຽວເຊື່ອໝັ້ນນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈັກເທື່ອ.”
ພວກນັກວິເຄາະອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກຂອງພັກລີຄູດຫຼາຍໆຄົນ ແມ່ນຮູ້ສຶກເມື່ອຍກັບທ່ານເນຕັນຢາຮູ ທີ່ໄດ້ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາໄດ້ 10 ປີແລ້ວ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍເວົ້າວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປ ທ່ານຍັງມີຄວາມນິຍົມສູງຢູ່ພາຍໃນພັກແລະກໍບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ແປກໃຈຫຍັງເລີຍ ທີ່ທ່ານເປັນຜູ້ຊະນະ.
ທ່ານເນຕັນຢາຮູທີ່ພວມດີ້ນຮົນໄດ້ສູ້ຊົນເພື່ອຊີວິດທາງດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານມາໄດ້ເກືອບນຶ່ງປີແລ້ວ.