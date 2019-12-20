ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວປະຈຳປີກັບພວກນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເປັນເວລາດົນກວ່າ 4 ຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວໂຈມຕີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະການສະເໜີແນະ ໃຫ້ມີການແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນຂອງຣັດເຊຍທີ່ອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຕໍ່ອາຍຸ ໃນການກຳອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີປູຕິນອອກໄປຕື່ມອີກເວລາກຳນົດໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນປັດຈຸບັນສິ້ນສຸດລົງ
ໃນປີ 2024.
ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຊຶ່ງໃນປີນີ້ແມ່ນປີທີ 15 ນັ້ນ ດົນນານມາແລ້ວໄດ້ປ່ຽນພາບພົດຂອງທ່ານປູຕິນວ່າ ເປັນຜູ້ນຳທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ຂອງປະເທດ. ຜູ້ນຳຂອງຣັດເຊຍກ່າວເຖິງແບບສະບາຍໆໃນເລື້ອງເງິນເດືອນຂອງພວກທ່ານໝໍໃນເຂດທີ່ສອກຫຼີກຫ່າງໄກຂອງຣັດເຊຍ ຄືກັນກັບການເວົ້າເຖິງ ເຫດການທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຂອງໂລກ.
ການຖະແຫຼງຂ່າວໃນປີນີ້ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕ່ຳ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທີ 3 ໃນປະຫວັດສາດສະຫະລັດ ທີ່ຜູ້ນຳຂອງອາເມຣິກັນໄດ້ຖືກຟ້ອງຢ່າງເປັນທາງການໂດຍລັດຖະສະພາ.
ມີຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ ໃນອັນທີ່ທ່ານປູຕິນອາດເວົ້າເຖິງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກ່າວຫາຣັດເຊຍແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງນັ້ນແລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ
ທີ່ບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ ໃນການແຊກແຊງຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເມືອງຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດກາຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວໃນວໍຊິງຕັນ.
ແຕ່ຢ່າງວ່ອງໄວ ທ່ານປູຕິນປາກົດວ່າ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄຳຖະແຫຼງຂອງທຳນຽບຂາວທີ່ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຂັ້ນຕອນໃນການຟ້ອງຮ້ອງ ແມ່ນແຜນການຫຼອກລວງທີ່ລິເລີ້ມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອ “ເຫດຜົນໃນການເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ທ່ານປູຕິນກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ແຕ່ເປັນການສືບຕໍ່ໃນການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານການເມືອງພາຍໃນ ໂດຍທີ່ພັກສູນເສຍການເລືອກຕັ້ງ ຄືພັກເດໂມແຄຣັດ ພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ ດ້ວຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ.”
ຜູ້ນຳຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຜົນ ການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ດ້ວຍການສືບສວນ ໃນການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຍ້ອນບໍ່ສາມາດເຮັດແບບນັ້ນໄດ້ “ເວລານີ້ມັນແມ່ນຊ່ວງຂອງຢູເຄຣນ.”