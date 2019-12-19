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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສ​ຫລ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ​ອາ​ນາ ດີ​ແກັ​ຕ ຕີ​ໄມ້​ຄ້ອນ​ລົງ ເພື່ອ​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ເພື່ອ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ລະ​ບຽບ ກ່ອນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ສອງ​ຂໍ້ ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເມື່ອວັນ​ທີ 17 ທັນ​ວາ 2019.

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ແລງວັນ​ພຸດ ໂດຍ​ກ່​າວ​ຫາ​ທ່ານ​ວ່າ ໃຊ້​ອຳ​ນາດ​ປະ​ທານາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງໃຫ້​ແກ່​ທ່ານ ແລະ​ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນກໍ​ໄດ້​ຂັດ​ຂວາງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະພາ​ທີ່​ຈະ​ສືບ​ສວນ​ເບິ່ງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ທ່ານ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ຂັ້ນ​ຕອນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ໃຫ້​ສະ​ພາ​ສູງ​ໄວປານ​ໃດ ເພື່ອ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ຊຶ່ງ​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໂດຍ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາທິ​ບໍ​ດີ​ຈະ​ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ​ຍ້ອນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ ກຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ ທ່ານ​ມິ​ຕ​ຈ໌​ແມັກ​ຄອນ​ແນ​ລ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ ຈະ​ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ອັນ​ດັບ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ເດືອນມັງ​ກອນ​ຈະ​ມາ ແລະ​ທ່ານ​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ຖະ​ແຫຼງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງຢູ່
ທີ່​ສະ​ພາ​ສູງ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້.

ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ພາ​ສູງ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ເລື້ອງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທ່ານ​ນາງ​ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທັງ​ສອງ​ຂໍ້​ໄປ​ໃຫ້ ແລະ​ບໍ່ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ຢູ່​ທີ່​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ ໃນ​ແລງວັນ​ພຸດ​ແລ້ວນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ທ່າ​ທີ​ໃຫ້​ເຫັນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ. ທ່ານນາງ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ຢາກ​ຮູ້​ຈັກ​ເລື້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ວ່າພວກ​ທ່ານ​ມີ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ແບບ​ໃດ ກ່ອນ​ທີ່​ທາງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ຈະເລືອກເອົາຜູ້​ໃດເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ໄອ​ຍະ​ການ.

ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທີ່​ເກືອບ​ວ່າ​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ສາຍ​ພັກ​ນັ້ນ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ສອງ​ຂໍ້​ຕໍ່​ປະ​ທານາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ ໂດຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ກາຍເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ທີ 3 ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຟ້ອງ ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ 243 ປີ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ໂດຍ​ເອີ້ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ວ່າ “ເປັນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທີ່​ຫຼອກລວງ” ແລະ​ເປັນ​ຈຸດ​ສຸດຍອດ ຂອງ “ນຶ່ງ​ໃນ​ບົດ​ຕອນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ໜ້າ​ລະອາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ປະ​ເທ​ດ​ພວກ​ເຮົາ.”

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈະ​ຟື້ນຟູ​ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ ແລະ​ຂະ​ບວນ​ການ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຊຶ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເອົາ​ຫົວ​ຊາ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ. ທ່ານ​ພວມ​ກະ​ກຽມ​ໃນ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ຂັ້ນ​ຕໍ່​ໄປແລະ​ມີ​ຄວາມເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່​າ​ທ່ານ​ຈະ​ລົບ​ລ້າງ​ຄຳ​ກ່າວ​ຫາ​ໃຫ້​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່.”

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ໄດ້​ອະ​ພິ​ປາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຄູ່​ຄວນ​ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ເປັນ​ເວ​ລາຫຼາຍ ກວ່າ 6 ຊົ່ວ​ໂມງ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ.

ກ່ຽວ​ກັບການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂໍ້​ທີ 1 ນັ້ນ ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ແມ່ນ 230 ຕໍ່ 197 ຊຶ່ງ​ສະ​ມາ​ຊິກພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ທັງ​ໝົດ ຍົກ​ເວົ້ນ 2 ຄົນ ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ທັງ​ໝົດ ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຄັດ​ຄ້ານ.

ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂໍ້​ທີ 2 ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ແມ່ນ 229 ຕໍ່ 198 ຊຶ່ງສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ທັງ​ໝົດ ຍົກ​ເວັ້ນ 3 ຄົນ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ແລະສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ທັງ​ໝົດ ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຄັດ​ຄ້ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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