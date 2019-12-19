ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນແລງວັນພຸດ ໂດຍກ່າວຫາທ່ານວ່າ ໃຊ້ອຳນາດປະທານາທິບໍດີໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເມືອງໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະສະພາທີ່ຈະສືບສວນເບິ່ງການກະທຳຂອງທ່ານ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວຈະຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ສະພາສູງໄວປານໃດ ເພື່ອຈະດຳເນີນຄະດີ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍທີ່ປະທານາທິບໍດີຈະຖືກຕັດສິນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຜິດ ຍ້ອນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານມິຕຈ໌ແມັກຄອນແນລກ່າວວ່າ ການດຳເນີນຄະດີ ຈະເປັນບູລິມະສິດອັນດັບນຶ່ງ ໃນເດືອນມັງກອນຈະມາ ແລະທ່ານມີແຜນທີ່ຈະຖະແຫຼງກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງຢູ່
ທີ່ສະພາສູງໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ກ່ອນທີ່ຈະພາສູງຈະຮັບເອົາເລື້ອງການດຳເນີນຄະດີ ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງການຟ້ອງຮ້ອງທັງສອງຂໍ້ໄປໃຫ້ ແລະບໍ່ດົນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການລົງຄະແນນສຽງ ຢູ່ທີ່ສະພາຕ່ຳ ໃນແລງວັນພຸດແລ້ວນັ້ນ ທ່ານນາງກໍບໍ່ໄດ້ສະແດງທ່າທີໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງກຳນົດເວລາ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຢາກຮູ້ຈັກເລື້ອງກ່ຽວກັບພວກຜູ້ນຳໃນສະພາສູງຫຼາຍຂຶ້ນວ່າພວກທ່ານມີແຜນການທີ່ຈະດຳເນີນຄະດີແບບໃດ ກ່ອນທີ່ທາງສະພາຕ່ຳ ຈະເລືອກເອົາຜູ້ໃດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໄອຍະການ.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງທີ່ເກືອບວ່າເປັນໄປຕາມສາຍພັກນັ້ນ ສະພາຕ່ຳທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດໃນການຟ້ອງຮ້ອງສອງຂໍ້ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ທ່ານກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຖືກຟ້ອງ ໃນປະຫວັດສາດ 243 ປີຂອງສະຫະລັດ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກໄດ້ມີການລົງຄະແນນສຽງ ໂດຍເອີ້ນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ “ເປັນການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຫຼອກລວງ” ແລະເປັນຈຸດສຸດຍອດ ຂອງ “ນຶ່ງໃນບົດຕອນທາງການເມືອງທີ່ໜ້າລະອາຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດພວກເຮົາ.”
ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ “ປະທານາທິບໍດີມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າສະພາສູງຈະຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບຕາມປົກກະຕິ ຄວາມເປັນທຳ ແລະຂະບວນການທາງກົດໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງທັງໝົດນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີການເອົາຫົວຊາໃນການດຳເນີນການຂອງສະພາຕ່ຳ. ທ່ານພວມກະກຽມໃນການເອົາບາດກ້າວຂັ້ນຕໍ່ໄປແລະມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າທ່ານຈະລົບລ້າງຄຳກ່າວຫາໃຫ້ເປັນອິດສະຫຼະໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.”
ສະພາຕ່ຳໄດ້ອະພິປາຍເຖິງຄວາມຄູ່ຄວນໃນການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳເປັນເວລາຫຼາຍ ກວ່າ 6 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ຈະມີການລົງຄະແນນສຽງ.
ກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງຂໍ້ທີ 1 ນັ້ນ ການລົງຄະແນນສຽງແມ່ນ 230 ຕໍ່ 197 ຊຶ່ງສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທັງໝົດ ຍົກເວົ້ນ 2 ຄົນ ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ການອະນຸມັດ ແລະສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທັງໝົດ ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານ.
ກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງຂໍ້ທີ 2 ການລົງຄະແນນສຽງແມ່ນ 229 ຕໍ່ 198 ຊຶ່ງສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນ 3 ຄົນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ການອະນຸມັດແລະສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທັງໝົດ ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານ.